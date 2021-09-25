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Зона катастрофы: извержение вулкана на испанском острове Пальма продолжается
Зона катастрофы: извержение вулкана на испанском острове Пальма продолжается
Зона катастрофы: извержение вулкана на испанском острове Пальма продолжается
2021-09-25T18:18+0300
2021-09-25T18:30+0300
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испания
извержение вулкана
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На видео видно, что небо над островом Пальма затянуто плотным слоем пепла и дыма, а горящие потоки лавы стекают по склонам на ближайшие к вулкану поселения.Власти Испании собираются объявить остров, где уже неделю продолжается извержение вулкана, зоной катастрофы. По словам премьера страны Педро Санчеса, соответствующее решение будет принято в следующий вторник на заседании Совета министров.За прошедшую неделю были эвакуированы более шести тысяч человек, которые жили в опасной зоне. На острове прекратил работу аэропорт из-за пепла и облака выбросов вулкана.По оценкам специалистов, за четыре дня лава покрыла более 160 гектаров земли, уничтожив свыше 300 зданий, большинство из них - жилые дома. По прогнозам Института вулканологии Канарских островов, извержение может продлиться от 24 до 84 дней.
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видео, в мире, мультимедиа, испания, извержение вулкана

Зона катастрофы: извержение вулкана на испанском острове Пальма продолжается

18:18 25.09.2021 (обновлено: 18:30 25.09.2021)
219
© Ruptly / RT
По оценкам вулканологов, извержение может продлиться от 24 до 84 дней.
На видео видно, что небо над островом Пальма затянуто плотным слоем пепла и дыма, а горящие потоки лавы стекают по склонам на ближайшие к вулкану поселения.
Власти Испании собираются объявить остров, где уже неделю продолжается извержение вулкана, зоной катастрофы. По словам премьера страны Педро Санчеса, соответствующее решение будет принято в следующий вторник на заседании Совета министров.
За прошедшую неделю были эвакуированы более шести тысяч человек, которые жили в опасной зоне. На острове прекратил работу аэропорт из-за пепла и облака выбросов вулкана.
По оценкам специалистов, за четыре дня лава покрыла более 160 гектаров земли, уничтожив свыше 300 зданий, большинство из них - жилые дома. По прогнозам Института вулканологии Канарских островов, извержение может продлиться от 24 до 84 дней.
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