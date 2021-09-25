https://ru.sputnik.md/20210925/vystavka-kishinev-1925-45043184.html
Грандиозная выставка в Кишиневе в 1925 году и что от нее осталось
Грандиозная выставка в Кишиневе в 1925 году и что от нее осталось
Грандиозная выставка в Кишиневе в 1925 году и что от нее осталось
2021-09-25T14:55+0300
2021-09-25T14:55+0300
2021-09-25T15:24+0300
новости кишинева
выставка
история
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Осень – время собирать урожай. И время хвастаться урожаем. Выставки, особенно в регионе, который традиционно связан с сельским хозяйством, дело привычное. В советское время ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства – демонстрировала товары и продукцию республики и была, конечно же, идеологически "выдержанной", так как показывала достижения власти. Осенние выставки и ярмарки проводились сезонно в разных районах города. Одна из первых и по-настоящему грандиозных выставок прошла в межвоенный период, в 1925 году. Оттенок идеологии также присутствовал – власти Королевской Румынии старались продемонстрировать успешную интеграцию Бессарабии в Румынию. План выставки показывает ее реальные масштабы. Место проведения – периметр современных улиц Когэлничану, Матеевича и Лупу, скверик же сейчас носит и вовсе гордое имя сквера Совета Европы. В советское время он назывался Пионерским сквером или, как шутили тогда, "остановка сквернопионерская".Выставке устроили солидный, как сказали бы сейчас, промоушн – реклама, значки и даже памятная медаль.Самое важное – фотографии выставки, изучая их, мы видим живую историю Кишинева. Во-первых, сразу же понятно, что с годами устроители выставок пошли по пути упрощения и удешевления организации – павильоны сто лет назад возводили из камня, и они были капитальными строениями. Многие из них украсили бы и современный город, но, увы, не сложилось. Присутствовали не только местные производители. По фото можно вникнуть в подробности мероприятия. Павильон французский, польский, немецкий и даже павильон прессы.Но самый, пожалуй, интересный павильон – вот этот. А интересен он тем, что существует и сейчас.Какое-то время тут был тир, потом вроде как нечто спортивное, потом - кафе, а сейчас он давно заброшен.Это, пожалуй, единственное материальное свидетельство того, что почти сто лет назад на этом месте проходило такое масштабное событие. Впрочем, некоторые фотографии 1925 года приоткрывают и другие тайны Кишинева. Например эта.Ее уникальность в том, что на ней видно, как выглядело место, где уже после войны появилось Комсомольское озеро, ныне Валя Морилор, любимое место прогулок и отдыха горожан сейчас.Или вот это фото выставки, пожалуй, еще более любопытное.Монументальное здание на ней, если вы не узнали, Академия Музыки, Театра и Изобразительных искусств. А лестницы – будущая каскадная лестница к озеру, которого еще нет.Интересно еще и то, что эта часть города как-то исторически привязана к выставкам и ярмаркам. Помимо устройства ВДНХ, недалеко от этого места, старожилы вспоминают, что после Второй мировой выставки часто устраивались на нынешней улице Матеевича. Может быть, так и должно быть по фэн-шую или по воле бога торговли?
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Сергей Цуркану
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
выставка, история
Грандиозная выставка в Кишиневе в 1925 году и что от нее осталось
14:55 25.09.2021 (обновлено: 15:24 25.09.2021)
Почти век минул с тех пор, как в молдавской столице состоялось событие, память о котором существует только на фото.
Осень – время собирать урожай. И время хвастаться урожаем. Выставки, особенно в регионе, который традиционно связан с сельским хозяйством, дело привычное. В советское время ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства – демонстрировала товары и продукцию республики и была, конечно же, идеологически "выдержанной", так как показывала достижения власти.
Осенние выставки и ярмарки проводились сезонно в разных районах города. Одна из первых и по-настоящему грандиозных выставок прошла в межвоенный период, в 1925 году. Оттенок идеологии также присутствовал – власти Королевской Румынии старались продемонстрировать успешную интеграцию Бессарабии в Румынию. План выставки показывает ее реальные масштабы. Место проведения – периметр современных улиц Когэлничану, Матеевича и Лупу, скверик же сейчас носит и вовсе гордое имя сквера Совета Европы. В советское время он назывался Пионерским сквером или, как шутили тогда, "остановка сквернопионерская".
Выставке устроили солидный, как сказали бы сейчас, промоушн – реклама, значки и даже памятная медаль.
Реклама кишиневской выставки 1925 года
Значок, посвященный выставке 1925 года в Кишиневе
Памятная медаль, посвященная открытию выставки в Кишиневе 1925 года
Реклама кишиневской выставки 1925 года
Значок, посвященный выставке 1925 года в Кишиневе
Памятная медаль, посвященная открытию выставки в Кишиневе 1925 года
Самое важное – фотографии выставки, изучая их, мы видим живую историю Кишинева. Во-первых, сразу же понятно, что с годами устроители выставок пошли по пути упрощения и удешевления организации – павильоны сто лет назад возводили из камня, и они были капитальными строениями. Многие из них украсили бы и современный город, но, увы, не сложилось. Присутствовали не только местные производители. По фото можно вникнуть в подробности мероприятия. Павильон французский, польский, немецкий и даже павильон прессы.
Павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году
Павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году
Павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году
Павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году
Павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году
Павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году
Павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году
Павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году
Но самый, пожалуй, интересный павильон – вот этот. А интересен он тем, что существует и сейчас.
Какое-то время тут был тир, потом вроде как нечто спортивное, потом - кафе, а сейчас он давно заброшен.
Это, пожалуй, единственное материальное свидетельство того, что почти сто лет назад на этом месте проходило такое масштабное событие. Впрочем, некоторые фотографии 1925 года приоткрывают и другие тайны Кишинева. Например эта.
Ее уникальность в том, что на ней видно, как выглядело место, где уже после войны появилось Комсомольское озеро, ныне Валя Морилор, любимое место прогулок и отдыха горожан сейчас.
Или вот это фото выставки, пожалуй, еще более любопытное.
Павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году
Павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году
Павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году
Павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году
Павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году
Павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году
Павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году
Павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году
Павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году
Павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году
Монументальное здание на ней, если вы не узнали, Академия Музыки, Театра и Изобразительных искусств. А лестницы – будущая каскадная лестница к озеру, которого еще нет.
Интересно еще и то, что эта часть города как-то исторически привязана к выставкам и ярмаркам. Помимо устройства ВДНХ, недалеко от этого места, старожилы вспоминают, что после Второй мировой выставки часто устраивались на нынешней улице Матеевича. Может быть, так и должно быть по фэн-шую или по воле бога торговли?