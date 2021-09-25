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https://ru.sputnik.md/20210925/vystavka-kishinev-1925-45043184.html
Грандиозная выставка в Кишиневе в 1925 году и что от нее осталось
Грандиозная выставка в Кишиневе в 1925 году и что от нее осталось
Грандиозная выставка в Кишиневе в 1925 году и что от нее осталось
2021-09-25T14:55+0300
2021-09-25T15:24+0300
новости кишинева
выставка
история
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Осень – время собирать урожай. И время хвастаться урожаем. Выставки, особенно в регионе, который традиционно связан с сельским хозяйством, дело привычное. В советское время ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства – демонстрировала товары и продукцию республики и была, конечно же, идеологически "выдержанной", так как показывала достижения власти. Осенние выставки и ярмарки проводились сезонно в разных районах города. Одна из первых и по-настоящему грандиозных выставок прошла в межвоенный период, в 1925 году. Оттенок идеологии также присутствовал – власти Королевской Румынии старались продемонстрировать успешную интеграцию Бессарабии в Румынию. План выставки показывает ее реальные масштабы. Место проведения – периметр современных улиц Когэлничану, Матеевича и Лупу, скверик же сейчас носит и вовсе гордое имя сквера Совета Европы. В советское время он назывался Пионерским сквером или, как шутили тогда, "остановка сквернопионерская".Выставке устроили солидный, как сказали бы сейчас, промоушн – реклама, значки и даже памятная медаль.Самое важное – фотографии выставки, изучая их, мы видим живую историю Кишинева. Во-первых, сразу же понятно, что с годами устроители выставок пошли по пути упрощения и удешевления организации – павильоны сто лет назад возводили из камня, и они были капитальными строениями. Многие из них украсили бы и современный город, но, увы, не сложилось. Присутствовали не только местные производители. По фото можно вникнуть в подробности мероприятия. Павильон французский, польский, немецкий и даже павильон прессы.Но самый, пожалуй, интересный павильон – вот этот. А интересен он тем, что существует и сейчас.Какое-то время тут был тир, потом вроде как нечто спортивное, потом - кафе, а сейчас он давно заброшен.Это, пожалуй, единственное материальное свидетельство того, что почти сто лет назад на этом месте проходило такое масштабное событие. Впрочем, некоторые фотографии 1925 года приоткрывают и другие тайны Кишинева. Например эта.Ее уникальность в том, что на ней видно, как выглядело место, где уже после войны появилось Комсомольское озеро, ныне Валя Морилор, любимое место прогулок и отдыха горожан сейчас.Или вот это фото выставки, пожалуй, еще более любопытное.Монументальное здание на ней, если вы не узнали, Академия Музыки, Театра и Изобразительных искусств. А лестницы – будущая каскадная лестница к озеру, которого еще нет.Интересно еще и то, что эта часть города как-то исторически привязана к выставкам и ярмаркам. Помимо устройства ВДНХ, недалеко от этого места, старожилы вспоминают, что после Второй мировой выставки часто устраивались на нынешней улице Матеевича. Может быть, так и должно быть по фэн-шую или по воле бога торговли?
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Сергей Цуркану
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выставка, история

Грандиозная выставка в Кишиневе в 1925 году и что от нее осталось

14:55 25.09.2021 (обновлено: 15:24 25.09.2021)
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© Sputnik / Сергей ЦуркануЕдинственный оставшийся от выставки павильон в 2021 году
Единственный оставшийся от выставки павильон в 2021 году - Sputnik Молдова, 1920, 25.09.2021
© Sputnik / Сергей Цуркану
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
Почти век минул с тех пор, как в молдавской столице состоялось событие, память о котором существует только на фото.
Осень – время собирать урожай. И время хвастаться урожаем. Выставки, особенно в регионе, который традиционно связан с сельским хозяйством, дело привычное. В советское время ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства – демонстрировала товары и продукцию республики и была, конечно же, идеологически "выдержанной", так как показывала достижения власти.
Осенние выставки и ярмарки проводились сезонно в разных районах города. Одна из первых и по-настоящему грандиозных выставок прошла в межвоенный период, в 1925 году. Оттенок идеологии также присутствовал – власти Королевской Румынии старались продемонстрировать успешную интеграцию Бессарабии в Румынию. План выставки показывает ее реальные масштабы. Место проведения – периметр современных улиц Когэлничану, Матеевича и Лупу, скверик же сейчас носит и вовсе гордое имя сквера Совета Европы. В советское время он назывался Пионерским сквером или, как шутили тогда, "остановка сквернопионерская".
© Photo : Мой город КишиневПлан кишиневской выставки 1925 года
план кишиневской выставки 1925 года - Sputnik Молдова, 1920, 25.09.2021
План кишиневской выставки 1925 года
© Photo : Мой город Кишинев
Выставке устроили солидный, как сказали бы сейчас, промоушн – реклама, значки и даже памятная медаль.
© Photo : Мой город Кишинев

Реклама кишиневской выставки 1925 года

Реклама кишиневской выставки 1925 года - Sputnik Молдова
1/3
© Photo : Мой город Кишинев

Реклама кишиневской выставки 1925 года

© Photo : Мой город Кишинев

Значок, посвященный выставке 1925 года в Кишиневе

Значок, посвященный выставке 1925 года в Кишиневе - Sputnik Молдова
2/3
© Photo : Мой город Кишинев

Значок, посвященный выставке 1925 года в Кишиневе

© Photo : Мой город Кишинев

Памятная медаль, посвященная открытию выставки в Кишиневе 1925 года

Памятная медаль, посвященная открытию выставки в Кишиневе 1925 года - Sputnik Молдова
3/3
© Photo : Мой город Кишинев

Памятная медаль, посвященная открытию выставки в Кишиневе 1925 года

1/3
© Photo : Мой город Кишинев

Реклама кишиневской выставки 1925 года

2/3
© Photo : Мой город Кишинев

Значок, посвященный выставке 1925 года в Кишиневе

3/3
© Photo : Мой город Кишинев

Памятная медаль, посвященная открытию выставки в Кишиневе 1925 года

Самое важное – фотографии выставки, изучая их, мы видим живую историю Кишинева. Во-первых, сразу же понятно, что с годами устроители выставок пошли по пути упрощения и удешевления организации – павильоны сто лет назад возводили из камня, и они были капитальными строениями. Многие из них украсили бы и современный город, но, увы, не сложилось. Присутствовали не только местные производители. По фото можно вникнуть в подробности мероприятия. Павильон французский, польский, немецкий и даже павильон прессы.
© Photo : Мой город Кишинев

Павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году

Павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году - Sputnik Молдова
1/4
© Photo : Мой город Кишинев

Павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году

© Photo : Мой город Кишинев

Павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году

Павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году - Sputnik Молдова
2/4
© Photo : Мой город Кишинев

Павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году

© Photo : Мой город Кишинев

Павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году

Павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году - Sputnik Молдова
3/4
© Photo : Мой город Кишинев

Павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году

© Photo : Мой город Кишинев

Павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году

Павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году - Sputnik Молдова
4/4
© Photo : Мой город Кишинев

Павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году

1/4
© Photo : Мой город Кишинев

Павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году

2/4
© Photo : Мой город Кишинев

Павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году

3/4
© Photo : Мой город Кишинев

Павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году

4/4
© Photo : Мой город Кишинев

Павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году

Но самый, пожалуй, интересный павильон – вот этот. А интересен он тем, что существует и сейчас.
© Photo : Мой город КишиневПавильоны выставки в Кишиневе в 1925 году
павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году - Sputnik Молдова, 1920, 25.09.2021
Павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году
© Photo : Мой город Кишинев
Какое-то время тут был тир, потом вроде как нечто спортивное, потом - кафе, а сейчас он давно заброшен.
Это, пожалуй, единственное материальное свидетельство того, что почти сто лет назад на этом месте проходило такое масштабное событие. Впрочем, некоторые фотографии 1925 года приоткрывают и другие тайны Кишинева. Например эта.
© Photo : Мой город КишиневПавильоны выставки в Кишиневе в 1925 году
павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году - Sputnik Молдова, 1920, 25.09.2021
Павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году
© Photo : Мой город Кишинев
Ее уникальность в том, что на ней видно, как выглядело место, где уже после войны появилось Комсомольское озеро, ныне Валя Морилор, любимое место прогулок и отдыха горожан сейчас.
Или вот это фото выставки, пожалуй, еще более любопытное.
© Photo : Мой город Кишинев

Павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году

Павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году - Sputnik Молдова
1/5
© Photo : Мой город Кишинев

Павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году

© Photo : Мой город Кишинев

Павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году

Павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году - Sputnik Молдова
2/5
© Photo : Мой город Кишинев

Павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году

© Photo : Мой город Кишинев

Павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году

Павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году - Sputnik Молдова
3/5
© Photo : Мой город Кишинев

Павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году

© Photo : Мой город Кишинев

Павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году

Павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году - Sputnik Молдова
4/5
© Photo : Мой город Кишинев

Павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году

© Photo : Мой город Кишинев

Павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году

Павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году - Sputnik Молдова
5/5
© Photo : Мой город Кишинев

Павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году

1/5
© Photo : Мой город Кишинев

Павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году

2/5
© Photo : Мой город Кишинев

Павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году

3/5
© Photo : Мой город Кишинев

Павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году

4/5
© Photo : Мой город Кишинев

Павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году

5/5
© Photo : Мой город Кишинев

Павильоны выставки в Кишиневе в 1925 году

Монументальное здание на ней, если вы не узнали, Академия Музыки, Театра и Изобразительных искусств. А лестницы – будущая каскадная лестница к озеру, которого еще нет.
Интересно еще и то, что эта часть города как-то исторически привязана к выставкам и ярмаркам. Помимо устройства ВДНХ, недалеко от этого места, старожилы вспоминают, что после Второй мировой выставки часто устраивались на нынешней улице Матеевича. Может быть, так и должно быть по фэн-шую или по воле бога торговли?
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