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Арефьева: мир, Ковчег и Великий учитель Джа
Арефьева: мир, Ковчег и Великий учитель Джа
Арефьева: мир, Ковчег и Великий учитель Джа
2021-09-26T11:51+0300
2021-09-26T12:01+0300
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Арефьева: мир, Ковчег и Великий учитель Джа
Арефьева: мир, Ковчег и Великий учитель Джа
Ольга Арефьева родилась 21 сентября – в разгар бабьего лета появилась та, которая стала исполнять солнечную музыку – регги. Ольга – поэт, публицист и певица, основательница группы "Ковчег", весьма популярной на постсоветском пространстве. В детстве родители купили ей гитару и это, вероятно, и определило ее судьбу, как и многих других музыкантов.Впрочем, Арефьева – не только рок-звезда. Она пишет книги, занимается постановкой спектаклей. Не все знают, как начиналась ее карьера – в 1987 году она стала лауреатом советского эстрадного конкурса "Юрмала" и сейчас, глядя на видео ее выступления там, сложно поверить, что это та самая Арефьева. От регги до шансона – именно так плавает ее ковчег, который является единственным непотопляемым судном на планете.
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музыка, фа-диез, рок-музыка, русский рок, аудио, россия

Арефьева: мир, Ковчег и Великий учитель Джа

11:51 26.09.2021 (обновлено: 12:01 26.09.2021)
89
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Арефьева: мир, Ковчег и Великий учитель Джа
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В сегодняшнем выпуске передачи "Фа-диез" слушаем одну из самых ярких представительниц российского регги.
Ольга Арефьева родилась 21 сентября – в разгар бабьего лета появилась та, которая стала исполнять солнечную музыку – регги. Ольга – поэт, публицист и певица, основательница группы "Ковчег", весьма популярной на постсоветском пространстве. В детстве родители купили ей гитару и это, вероятно, и определило ее судьбу, как и многих других музыкантов.
Впрочем, Арефьева – не только рок-звезда. Она пишет книги, занимается постановкой спектаклей. Не все знают, как начиналась ее карьера – в 1987 году она стала лауреатом советского эстрадного конкурса "Юрмала" и сейчас, глядя на видео ее выступления там, сложно поверить, что это та самая Арефьева. От регги до шансона – именно так плавает ее ковчег, который является единственным непотопляемым судном на планете.
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