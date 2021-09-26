https://ru.sputnik.md/20210926/arefeva-mir-kovcheg-dzha-45006588.html

Арефьева: мир, Ковчег и Великий учитель Джа

Арефьева: мир, Ковчег и Великий учитель Джа

Арефьева: мир, Ковчег и Великий учитель Джа

2021-09-26T11:51+0300

2021-09-26T11:51+0300

2021-09-26T12:01+0300

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Арефьева: мир, Ковчег и Великий учитель Джа Арефьева: мир, Ковчег и Великий учитель Джа

Ольга Арефьева родилась 21 сентября – в разгар бабьего лета появилась та, которая стала исполнять солнечную музыку – регги. Ольга – поэт, публицист и певица, основательница группы "Ковчег", весьма популярной на постсоветском пространстве. В детстве родители купили ей гитару и это, вероятно, и определило ее судьбу, как и многих других музыкантов.Впрочем, Арефьева – не только рок-звезда. Она пишет книги, занимается постановкой спектаклей. Не все знают, как начиналась ее карьера – в 1987 году она стала лауреатом советского эстрадного конкурса "Юрмала" и сейчас, глядя на видео ее выступления там, сложно поверить, что это та самая Арефьева. От регги до шансона – именно так плавает ее ковчег, который является единственным непотопляемым судном на планете.

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2021

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Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

музыка, фа-диез, рок-музыка, русский рок, аудио, россия