https://ru.sputnik.md/20210926/arefeva-mir-kovcheg-dzha-45006588.html
Арефьева: мир, Ковчег и Великий учитель Джа
Арефьева: мир, Ковчег и Великий учитель Джа
Арефьева: мир, Ковчег и Великий учитель Джа
2021-09-26T11:51+0300
2021-09-26T11:51+0300
2021-09-26T12:01+0300
радио
музыка
фа-диез
рок-музыка
русский рок
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/18/45006966_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_d6921e47affe51b1ab8a73029d6b2684.jpg
Арефьева: мир, Ковчег и Великий учитель Джа
Арефьева: мир, Ковчег и Великий учитель Джа
Ольга Арефьева родилась 21 сентября – в разгар бабьего лета появилась та, которая стала исполнять солнечную музыку – регги. Ольга – поэт, публицист и певица, основательница группы "Ковчег", весьма популярной на постсоветском пространстве. В детстве родители купили ей гитару и это, вероятно, и определило ее судьбу, как и многих других музыкантов.Впрочем, Арефьева – не только рок-звезда. Она пишет книги, занимается постановкой спектаклей. Не все знают, как начиналась ее карьера – в 1987 году она стала лауреатом советского эстрадного конкурса "Юрмала" и сейчас, глядя на видео ее выступления там, сложно поверить, что это та самая Арефьева. От регги до шансона – именно так плавает ее ковчег, который является единственным непотопляемым судном на планете.
россия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Сергей Цуркану
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Сергей Цуркану
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/18/45006966_44:0:608:423_1920x0_80_0_0_0c63b46f42c6c8d0aa9be362c3a9bde7.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
музыка, фа-диез, рок-музыка, русский рок, аудио, россия
Арефьева: мир, Ковчег и Великий учитель Джа
11:51 26.09.2021 (обновлено: 12:01 26.09.2021)
В сегодняшнем выпуске передачи "Фа-диез" слушаем одну из самых ярких представительниц российского регги.
Ольга Арефьева родилась 21 сентября – в разгар бабьего лета появилась та, которая стала исполнять солнечную музыку – регги. Ольга – поэт, публицист и певица, основательница группы "Ковчег", весьма популярной на постсоветском пространстве. В детстве родители купили ей гитару и это, вероятно, и определило ее судьбу, как и многих других музыкантов.
Впрочем, Арефьева – не только рок-звезда. Она пишет книги, занимается постановкой спектаклей. Не все знают, как начиналась ее карьера – в 1987 году она стала лауреатом советского эстрадного конкурса "Юрмала" и сейчас, глядя на видео ее выступления там, сложно поверить, что это та самая Арефьева. От регги до шансона – именно так плавает ее ковчег, который является единственным непотопляемым судном на планете.