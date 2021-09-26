Видео
Смотрите самые интересные и свежие видео о событиях в Молдове и мире.
Без света и дорог: мощные ливни бушуют в Дагестане
17:47 26.09.2021 (обновлено: 18:00 26.09.2021)
144
Вода вплотную подступила к жилым домам и промышленным территориям.
Три района Дагестана были затоплены в результате сильных дождей. Об этом сообщило местное Министерство транспорта и дорожного хозяйства.
На кадрах, снятых в Цумадинском районе, видно, как река выходит из берегов, а вода подступает вплотную к жилым домам и промышленным районам.
На кадрах, снятых в Цумадинском районе, видно, как река выходит из берегов, а вода подступает вплотную к жилым домам и промышленным районам.
Также три района в Дагестане остались без электричества из-за порывистого ветра. По информации пресс-службы филиала "Дагэнерго" компании "Россети - Северный Кавказ", из-за неблагоприятных погодных условий специалисты компании продолжают контролировать ситуацию на энергообъектах региона, мониторинг за их состоянием усилен.
По данным министерства, в аварийно-спасательных работах задействовано более 15 единиц тяжелой техники. Движение по поврежденным дорогам будет восстановлено с 26 сентября по 1 октября.
МЧС России объявило штормовое предупреждение в нескольких районах Дагестана. Спасатели были направлены в пострадавшие районы "для оценки ситуации и оказания помощи населению".
По данным министерства, в аварийно-спасательных работах задействовано более 15 единиц тяжелой техники. Движение по поврежденным дорогам будет восстановлено с 26 сентября по 1 октября.
МЧС России объявило штормовое предупреждение в нескольких районах Дагестана. Спасатели были направлены в пострадавшие районы "для оценки ситуации и оказания помощи населению".