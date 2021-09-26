https://ru.sputnik.md/20210926/dagestan-liveni-45054452.html

Без света и дорог: мощные ливни бушуют в Дагестане

Без света и дорог: мощные ливни бушуют в Дагестане

Без света и дорог: мощные ливни бушуют в Дагестане

2021-09-26T17:47+0300

2021-09-26T17:47+0300

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Три района Дагестана были затоплены в результате сильных дождей. Об этом сообщило местное Министерство транспорта и дорожного хозяйства.На кадрах, снятых в Цумадинском районе, видно, как река выходит из берегов, а вода подступает вплотную к жилым домам и промышленным районам.Также три района в Дагестане остались без электричества из-за порывистого ветра. По информации пресс-службы филиала "Дагэнерго" компании "Россети - Северный Кавказ", из-за неблагоприятных погодных условий специалисты компании продолжают контролировать ситуацию на энергообъектах региона, мониторинг за их состоянием усилен.По данным министерства, в аварийно-спасательных работах задействовано более 15 единиц тяжелой техники. Движение по поврежденным дорогам будет восстановлено с 26 сентября по 1 октября.МЧС России объявило штормовое предупреждение в нескольких районах Дагестана. Спасатели были направлены в пострадавшие районы "для оценки ситуации и оказания помощи населению".

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видео, россия, дагестан, ливни