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Без света и дорог: мощные ливни бушуют в Дагестане
Без света и дорог: мощные ливни бушуют в Дагестане
Без света и дорог: мощные ливни бушуют в Дагестане
2021-09-26T17:47+0300
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Три района Дагестана были затоплены в результате сильных дождей. Об этом сообщило местное Министерство транспорта и дорожного хозяйства.На кадрах, снятых в Цумадинском районе, видно, как река выходит из берегов, а вода подступает вплотную к жилым домам и промышленным районам.Также три района в Дагестане остались без электричества из-за порывистого ветра. По информации пресс-службы филиала "Дагэнерго" компании "Россети - Северный Кавказ", из-за неблагоприятных погодных условий специалисты компании продолжают контролировать ситуацию на энергообъектах региона, мониторинг за их состоянием усилен.По данным министерства, в аварийно-спасательных работах задействовано более 15 единиц тяжелой техники. Движение по поврежденным дорогам будет восстановлено с 26 сентября по 1 октября.МЧС России объявило штормовое предупреждение в нескольких районах Дагестана. Спасатели были направлены в пострадавшие районы "для оценки ситуации и оказания помощи населению".
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видео, россия, дагестан, ливни

Без света и дорог: мощные ливни бушуют в Дагестане

17:47 26.09.2021 (обновлено: 18:00 26.09.2021)
144
© Ruptly / Instagram: @news_tsumadarayon
Вода вплотную подступила к жилым домам и промышленным территориям.
Три района Дагестана были затоплены в результате сильных дождей. Об этом сообщило местное Министерство транспорта и дорожного хозяйства.

На кадрах, снятых в Цумадинском районе, видно, как река выходит из берегов, а вода подступает вплотную к жилым домам и промышленным районам.
Также три района в Дагестане остались без электричества из-за порывистого ветра. По информации пресс-службы филиала "Дагэнерго" компании "Россети - Северный Кавказ", из-за неблагоприятных погодных условий специалисты компании продолжают контролировать ситуацию на энергообъектах региона, мониторинг за их состоянием усилен.

По данным министерства, в аварийно-спасательных работах задействовано более 15 единиц тяжелой техники. Движение по поврежденным дорогам будет восстановлено с 26 сентября по 1 октября.

МЧС России объявило штормовое предупреждение в нескольких районах Дагестана. Спасатели были направлены в пострадавшие районы "для оценки ситуации и оказания помощи населению".
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