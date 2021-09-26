https://ru.sputnik.md/20210926/dolgi-zarplata-zhdm-45053814.html
Долги по зарплате на ЖДМ собираются погасить до конца года
Долги по зарплате на ЖДМ собираются погасить до конца года
Долги по зарплате на ЖДМ собираются погасить до конца года
2021-09-26T14:47+0300
2021-09-26T14:47+0300
2021-09-26T14:47+0300
экономика
зарплата
"железная дорога молдовы"
олег тофилат
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Все долги по зарплате работникам Железной дороги Молдовы (ЖДМ), возможно, удастся погасить до конца года. ️Об этом заявил гендиректор предприятия Олег Тофилат. В социальных сетях он сообщил, что в июне железнодорожникам были выплачены оставшиеся 70% зарплаты за декабрь 2020 года.В то же время в июле предприятие выплатило полную ежемесячную зарплату за счет операционного дохода."Теперь у нас есть четкое представление о том, как погасить всю задолженность, возможно, даже до конца года", — сообщил Тофилат.Гендиректор также ЖДМ приветствовал принятие парламентом нового Кодекса железнодорожного транспорта.
https://ru.sputnik.md/20210815/direktor-zhdm-situatsiya-na-zheleznoy-doroge-normalizuetsya-43919299.html
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зарплата, "железная дорога молдовы", олег тофилат, в молдове, молдова
Долги по зарплате на ЖДМ собираются погасить до конца года
Глава госпредприятия заявил, что оно выбирается из финансовой пропасти и способно расплатиться по долгам с железнодорожниками.
КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Все долги по зарплате работникам Железной дороги Молдовы (ЖДМ), возможно, удастся погасить до конца года.
️Об этом заявил гендиректор предприятия Олег Тофилат. В социальных сетях он сообщил, что в июне железнодорожникам были выплачены оставшиеся 70% зарплаты за декабрь 2020 года.
В то же время в июле предприятие выплатило полную ежемесячную зарплату за счет операционного дохода.
"Теперь у нас есть четкое представление о том, как погасить всю задолженность, возможно, даже до конца года", — сообщил Тофилат.
Гендиректор также ЖДМ приветствовал принятие парламентом нового Кодекса железнодорожного транспорта.