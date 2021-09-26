https://ru.sputnik.md/20210926/dolgi-zarplata-zhdm-45053814.html

Долги по зарплате на ЖДМ собираются погасить до конца года

Долги по зарплате на ЖДМ собираются погасить до конца года

Долги по зарплате на ЖДМ собираются погасить до конца года

2021-09-26T14:47+0300

2021-09-26T14:47+0300

2021-09-26T14:47+0300

экономика

зарплата

"железная дорога молдовы"

олег тофилат

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Все долги по зарплате работникам Железной дороги Молдовы (ЖДМ), возможно, удастся погасить до конца года. ️Об этом заявил гендиректор предприятия Олег Тофилат. В социальных сетях он сообщил, что в июне железнодорожникам были выплачены оставшиеся 70% зарплаты за декабрь 2020 года.В то же время в июле предприятие выплатило полную ежемесячную зарплату за счет операционного дохода."Теперь у нас есть четкое представление о том, как погасить всю задолженность, возможно, даже до конца года", — сообщил Тофилат.Гендиректор также ЖДМ приветствовал принятие парламентом нового Кодекса железнодорожного транспорта.

https://ru.sputnik.md/20210815/direktor-zhdm-situatsiya-na-zheleznoy-doroge-normalizuetsya-43919299.html

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Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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зарплата, "железная дорога молдовы", олег тофилат, в молдове, молдова