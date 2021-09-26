Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210926/dtp-rumynia-45054685.html
Пятеро жителей Молдовы попали в ДТП в Румынии
Пятеро жителей Молдовы попали в ДТП в Румынии
Пятеро жителей Молдовы попали в ДТП в Румынии
2021-09-26T13:49+0300
2021-09-26T13:49+0300
общество
происшествия
румыния
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/1f/34194209_0:268:3073:1996_1920x0_80_0_0_5364ca1e99560d21c50b67852662a9ad.jpg
КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Пятеро жителей Молдовы попали в автомобильную аварию в Румынии в субботу.Микроавтобус, в котором они находились, перевернулся после столкновения с автомобилем в селе Пояна Стампей в уезде Сучава.На место аварии прибыли спасатели, скорая помощь службы SMURD и полиция. По сообщению департамента по чрезвычайным ситуациям Сучавы, все попавшие в ДТП отказались от медицинской помощи.
румыния
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Александр Исаев
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/1f/34194209_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6191522a23243ccbc4107e91b857652b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, румыния, дтп

Пятеро жителей Молдовы попали в ДТП в Румынии

13:49 26.09.2021
163
© Sputnik / Mihai CarausДорожно-транспортное происшествие
Дорожно-транспортное происшествие - Sputnik Молдова, 1920, 26.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Микроавтобус после столкновения на трассе в уезде Сучава сошел с дороги и перевернулся.
КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Пятеро жителей Молдовы попали в автомобильную аварию в Румынии в субботу.
Микроавтобус, в котором они находились, перевернулся после столкновения с автомобилем в селе Пояна Стампей в уезде Сучава.
На место аварии прибыли спасатели, скорая помощь службы SMURD и полиция. По сообщению департамента по чрезвычайным ситуациям Сучавы, все попавшие в ДТП отказались от медицинской помощи.
000010
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:49Тайга, поход и рыбалка: как прошел отпуск Путина в Сибири
16:20Мэрия столицы продолжает благоустройство сектора Ботаника
15:51Российские истребители сопроводили бомбардировщик ВВС США в Тихом океане
15:17В Кремле прокомментировали уход Меркель с поста канцлера Германии
14:47Долги по зарплате на ЖДМ собираются погасить до конца года
14:18Эхо войны: жители немецкого Вупперталя не смогли проголосовать из-за бомбы
13:49Пятеро жителей Молдовы попали в ДТП в Румынии
13:20Супруги из Турции стали героями тираспольского марафона
12:49В Германии проходят выборы в бундестаг
12:20В Кишиневе подвели итоги первого осеннего субботника
11:51Арефьева: мир, Ковчег и Великий учитель Джа
11:10В Тирасполе проходит массовый забег
10:41Дайджест недели: геополитические кульбиты Молдовы и действия PAS и Санду
10:12Лавров – о новом глобальном вызове, афганском урегулировании и политике США
09:43Где в Кишиневе 26 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
09:14В США пассажирский поезд сошел с рельсов, есть погибшие
08:40Мир за сутки: Путин в тайге, новый чемпион мира по боксу и ситуация с COVID-19
08:00Кожокару: чему молдавских водителей может научить российский опыт
07:30Минэкономики намерено стимулировать IT-индустрию
07:00Самый точный прогноз погоды: всю неделю будет тепло и сухо