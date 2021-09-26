https://ru.sputnik.md/20210926/dtp-rumynia-45054685.html

Пятеро жителей Молдовы попали в ДТП в Румынии

Пятеро жителей Молдовы попали в ДТП в Румынии

Пятеро жителей Молдовы попали в ДТП в Румынии

2021-09-26T13:49+0300

2021-09-26T13:49+0300

2021-09-26T13:49+0300

общество

происшествия

румыния

дтп

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КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Пятеро жителей Молдовы попали в автомобильную аварию в Румынии в субботу.Микроавтобус, в котором они находились, перевернулся после столкновения с автомобилем в селе Пояна Стампей в уезде Сучава.На место аварии прибыли спасатели, скорая помощь службы SMURD и полиция. По сообщению департамента по чрезвычайным ситуациям Сучавы, все попавшие в ДТП отказались от медицинской помощи.

румыния

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2021

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происшествия, румыния, дтп