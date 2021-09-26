https://ru.sputnik.md/20210926/dtp-rumynia-45054685.html
Пятеро жителей Молдовы попали в ДТП в Румынии
Пятеро жителей Молдовы попали в ДТП в Румынии
Пятеро жителей Молдовы попали в ДТП в Румынии
2021-09-26T13:49+0300
2021-09-26T13:49+0300
2021-09-26T13:49+0300
общество
происшествия
румыния
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/1f/34194209_0:268:3073:1996_1920x0_80_0_0_5364ca1e99560d21c50b67852662a9ad.jpg
КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Пятеро жителей Молдовы попали в автомобильную аварию в Румынии в субботу.Микроавтобус, в котором они находились, перевернулся после столкновения с автомобилем в селе Пояна Стампей в уезде Сучава.На место аварии прибыли спасатели, скорая помощь службы SMURD и полиция. По сообщению департамента по чрезвычайным ситуациям Сучавы, все попавшие в ДТП отказались от медицинской помощи.
румыния
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Александр Исаев
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/1f/34194209_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6191522a23243ccbc4107e91b857652b.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Александр Исаев
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
происшествия, румыния, дтп
Пятеро жителей Молдовы попали в ДТП в Румынии
Микроавтобус после столкновения на трассе в уезде Сучава сошел с дороги и перевернулся.
КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Пятеро жителей Молдовы попали в автомобильную аварию в Румынии в субботу.
Микроавтобус, в котором они находились, перевернулся после столкновения с автомобилем в селе Пояна Стампей в уезде Сучава.
На место аварии прибыли спасатели, скорая помощь службы SMURD и полиция. По сообщению департамента по чрезвычайным ситуациям Сучавы, все попавшие в ДТП отказались от медицинской помощи.