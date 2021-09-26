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Эхо войны: жители немецкого Вупперталя не смогли проголосовать из-за бомбы
Эхо войны: жители немецкого Вупперталя не смогли проголосовать из-за бомбы
Эхо войны: жители немецкого Вупперталя не смогли проголосовать из-за бомбы
2021-09-26T14:18+0300
2021-09-26T14:30+0300
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выборы в бундестаг
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КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. В городе Вупперталь, расположенном в земле Северный Рейн-Вестфалия, в ночь перед выборами была внезапно обнаружена бомба времен Второй мировой войны. В связи с этим власти города призвали его жителей воздержаться от голосования на пяти избирательных участках, сообщает РИА Новости.Сообщается, что около 400 жителей домов в радиусе 250 метров вокруг обнаруженной бомбы были эвакуированы из своих домов и квартир и были размещены во временном пункте в здании общеобразовательной школы. Горожане, чьи дома расположены в радиусе от 250 метров до 500 метров, должны оставаться дома до новых сообщений властей.По итогам нынешнего голосования на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут новый канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет. По предварительным опросам, в новый бундестаг могут попасть шесть крупнейших партий страны.
https://ru.sputnik.md/20210926/germania-vybory-bundestag-45052311.html
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в мире, германия, выборы в бундестаг

Эхо войны: жители немецкого Вупперталя не смогли проголосовать из-за бомбы

14:18 26.09.2021 (обновлено: 14:30 26.09.2021)
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© Depositphotos / Heiko119Автомобиль полиции Германии
Автомобиль полиции Германии - Sputnik Молдова, 1920, 26.09.2021
© Depositphotos / Heiko119
Избирателей одного из немецких городов просили не приходить на выборы в пять участков из-за найденной бомбы времен Второй мировой.
КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. В городе Вупперталь, расположенном в земле Северный Рейн-Вестфалия, в ночь перед выборами была внезапно обнаружена бомба времен Второй мировой войны. В связи с этим власти города призвали его жителей воздержаться от голосования на пяти избирательных участках, сообщает РИА Новости.

"В радиусе 500 метров вокруг найденной бомбы находятся избирательные участки. Гражданам, желающим проголосовать здесь, временно запрещено посещать их, до официального объявления о снятии запрета", – говорится в сообщении городских властей.

Сообщается, что около 400 жителей домов в радиусе 250 метров вокруг обнаруженной бомбы были эвакуированы из своих домов и квартир и были размещены во временном пункте в здании общеобразовательной школы. Горожане, чьи дома расположены в радиусе от 250 метров до 500 метров, должны оставаться дома до новых сообщений властей.
Бундестаг - Sputnik Молдова, 1920, 26.09.2021
Политика
В Германии проходят выборы в бундестаг
12:49
119
2
По итогам нынешнего голосования на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут новый канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет. По предварительным опросам, в новый бундестаг могут попасть шесть крупнейших партий страны.
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