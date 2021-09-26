https://ru.sputnik.md/20210926/ekho-voyny-zhiteli-nemetskogo-vuppertalya-ne-smogli-progolosovat-iz-za-bomby-45055888.html
Эхо войны: жители немецкого Вупперталя не смогли проголосовать из-за бомбы
Эхо войны: жители немецкого Вупперталя не смогли проголосовать из-за бомбы
Эхо войны: жители немецкого Вупперталя не смогли проголосовать из-за бомбы
2021-09-26T14:18+0300
2021-09-26T14:18+0300
2021-09-26T14:30+0300
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КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. В городе Вупперталь, расположенном в земле Северный Рейн-Вестфалия, в ночь перед выборами была внезапно обнаружена бомба времен Второй мировой войны. В связи с этим власти города призвали его жителей воздержаться от голосования на пяти избирательных участках, сообщает РИА Новости.Сообщается, что около 400 жителей домов в радиусе 250 метров вокруг обнаруженной бомбы были эвакуированы из своих домов и квартир и были размещены во временном пункте в здании общеобразовательной школы. Горожане, чьи дома расположены в радиусе от 250 метров до 500 метров, должны оставаться дома до новых сообщений властей.По итогам нынешнего голосования на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут новый канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет. По предварительным опросам, в новый бундестаг могут попасть шесть крупнейших партий страны.
https://ru.sputnik.md/20210926/germania-vybory-bundestag-45052311.html
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в мире, германия, выборы в бундестаг
Эхо войны: жители немецкого Вупперталя не смогли проголосовать из-за бомбы
14:18 26.09.2021 (обновлено: 14:30 26.09.2021)
Избирателей одного из немецких городов просили не приходить на выборы в пять участков из-за найденной бомбы времен Второй мировой.
КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik.
В городе Вупперталь, расположенном в земле Северный Рейн-Вестфалия, в ночь перед выборами была внезапно обнаружена бомба времен Второй мировой войны. В связи с этим власти города призвали его жителей воздержаться от голосования на пяти избирательных участках, сообщает РИА Новости
.
"В радиусе 500 метров вокруг найденной бомбы находятся избирательные участки. Гражданам, желающим проголосовать здесь, временно запрещено посещать их, до официального объявления о снятии запрета", – говорится в сообщении городских властей.
Сообщается, что около 400 жителей домов в радиусе 250 метров вокруг обнаруженной бомбы были эвакуированы из своих домов и квартир и были размещены во временном пункте в здании общеобразовательной школы. Горожане, чьи дома расположены в радиусе от 250 метров до 500 метров, должны оставаться дома до новых сообщений властей.
По итогам нынешнего голосования на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут новый канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет. По предварительным опросам, в новый бундестаг могут попасть шесть крупнейших партий страны.