https://ru.sputnik.md/20210926/epidemiolog-karantin-covid-19-45060969.html
Эпидемиолог оправдал отказ Швеции от карантина из-за COVID-19
Эпидемиолог оправдал отказ Швеции от карантина из-за COVID-19
Эпидемиолог оправдал отказ Швеции от карантина из-за COVID-19
2021-09-26T19:47+0300
2021-09-26T19:47+0300
2021-09-26T19:59+0300
коронавирус
в мире
швеция
карантин
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КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. Главным методом борьбы с пандемией коронавируса является вакцинация, и шведские власти в свое время поступили правильно, решив не вводить локдаун. Об это заявил главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл в интервью порталу Unherd.Вместе с тем он признал ошибкой то, что власти недооценили способность распространения инфекции, но в то же время обратил внимание на ситуацию в других европейских странах, сообщает РИА Новости.Также он заявил, что власти решили вводить меры точечно — не закрывать школы или спортивные площадки, так как это практически не влияло на передачу вируса. В то же время в стране ввели ограничения на работу ресторанов, где инфекция распространялась активнее.Тегнелл назвал вакцинацию единственным способом контролировать распространение коронавируса, подчеркнув при этом, что полностью избавиться от инфекции не получится.Эпидемиолог добавил, что к такому выводу приходят все больше стран. Тегнелл призвал готовиться к тому, что в будущем "по несколько случаев COVID-19 в больницах" может стать нормой — такой же, как и грипп или другие инфекции.В 2020 году, когда во всем мире повсеместно вводили локдаун из-за коронавируса, власти Швеции не стали делать того же, ограничившись лишь рекомендацией по самоизоляции для населения. Из-за этого страна попала под резкую критику как за границей, так и внутри королевства. Сам Тегнелл позже признавал, что королевство совершило ошибку на начальном этапе, не сумев полностью оградить от инфекции жителей домов престарелых, что привело к высокой смертности.В то же время эксперты отмечали и сильную сторону шведской стратегии, направленной на личную ответственность граждан.
https://ru.sputnik.md/20210921/shtamm-delta-rossia-44909884.html
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в мире, швеция, карантин
Эпидемиолог оправдал отказ Швеции от карантина из-за COVID-19
19:47 26.09.2021 (обновлено: 19:59 26.09.2021)
Главный эпидемиолог Швеции назвал верным отказ страны от карантина из-за COVID-19 в 2020 году.
КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. Главным методом борьбы с пандемией коронавируса является вакцинация, и шведские власти в свое время поступили правильно, решив не вводить локдаун. Об это заявил главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл в интервью порталу Unherd.
Вместе с тем он признал ошибкой то, что власти недооценили способность распространения инфекции, но в то же время обратил внимание на ситуацию в других европейских странах, сообщает РИА Новости
.
"Если посмотреть, например, на избыточную смертность, в Швеции дела обстоят совсем не плохо, по этому показателю страна находится на четвертом или пятом месте с конца в Евросоюзе", — пояснил Тегнелл.
Также он заявил, что власти решили вводить меры точечно — не закрывать школы или спортивные площадки, так как это практически не влияло на передачу вируса. В то же время в стране ввели ограничения на работу ресторанов, где инфекция распространялась активнее.
Тегнелл назвал вакцинацию единственным способом контролировать распространение коронавируса, подчеркнув при этом, что полностью избавиться от инфекции не получится.
"Мы с самого начала пытались доказать, что это болезнь, с которой мы должны научиться жить", — пояснил он.
Эпидемиолог добавил, что к такому выводу приходят все больше стран. Тегнелл призвал готовиться к тому, что в будущем "по несколько случаев COVID-19 в больницах" может стать нормой — такой же, как и грипп или другие инфекции.
В 2020 году, когда во всем мире повсеместно вводили локдаун из-за коронавируса, власти Швеции не стали делать того же, ограничившись лишь рекомендацией по самоизоляции для населения. Из-за этого страна попала под резкую критику как за границей, так и внутри королевства. Сам Тегнелл позже признавал, что королевство совершило ошибку на начальном этапе, не сумев полностью оградить от инфекции жителей домов престарелых, что привело к высокой смертности.
В то же время эксперты отмечали и сильную сторону шведской стратегии, направленной на личную ответственность граждан.