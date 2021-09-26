https://ru.sputnik.md/20210926/geopolitika-pas-sandu-45019628.html

Дайджест недели: геополитические кульбиты Молдовы и действия PAS и Санду

Дайджест недели: геополитические кульбиты Молдовы и действия PAS и Санду

Дайджест недели: геополитические кульбиты Молдовы и действия PAS и Санду

2021-09-26T10:41+0300

2021-09-26T10:41+0300

2021-09-26T11:52+0300

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Журавлев: как Молдове не попасть на "антироссийский крючок" Журавлев: как Молдове не попасть на "антироссийский крючок"

Крылов: почему Санду и PAS смотрят в сторону Европы, игнорируя Россию и Евразийский союз Крылов: почему Санду и PAS смотрят в сторону Европы, игнорируя Россию и Евразийский союз

Рейдман: почему PAS не спешит сотрудничать с Россией Рейдман: почему PAS не спешит сотрудничать с Россией

Михэеш: победы и поражения правительства Гаврилицы Михэеш: победы и поражения правительства Гаврилицы

КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. Выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, президент Молдовы вновь вернулась к своей риторике по необходимости вывода ограниченной группы российских войск (ОГРВ) и миротворцев из региона: к чему приведут такие заявления?Между тем не так давно Россия протянула руку сотрудничества Молдове, когда по итогам своего рабочего визита в Кишинев заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил о готовности обсуждать и решать имеющиеся вопросы в двустороннем формате на межправительственном уровне.Означают ли заявления молдавского президента начало выстраивания четкой антироссийской внешнеполитической линии, либо они были сделаны сугубо протокольно, так же как и в случае с предыдущими главами правительств страны и президентами? Удастся ли нынешней власти сохранить партнерские отношения с Россией по всем направлениям сотрудничества? Ответ на вопрос дали ведущие эксперты. Здравый смысл – превыше всегоГенеральный директор Института региональных проблем (РФ) Дмитрий Журавлев рассказал об исторических, экономических и культурных связях Молдовы и России и о том, как нашу страну пытаются поймать на "антироссийский крючок"."Британцы – блестящие манипуляторы – в свое время управляли огромной Индией, имея там несколько десятков тысяч солдат. Сейчас они свои привычки к манипуляциям переносят на Восточную Европу. Я их прекрасно понимаю, поскольку из Евросоюза они вышли, потеряв формальную возможность на него влиять, и у них появилась необходимость в создании новой империи. И они ее создают как умеют, на антироссийской базе", – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал генеральный директор Института региональных проблем (РФ) Дмитрий Журавлев.Журавлев напомнил, что Британия очень часто и долго в истории была антироссийской страной, поэтому на этой позиции британцы прекрасно удерживаются, рассчитывая на то, что страны Восточной Европы испугаются "огромной и страшной" России и попадут на антироссийский крючок.Он подчеркнул, что Россия готова находить общий язык даже с теми политиками, которые ее не любят и ориентированы на Запад, но при этом сохраняют здравый смысл. В то же время Молдову и Россию издавна связывают экономические и традиционные культурные отношения, страны никогда не вели войн, не противостояли друг другу политически, а лишь всегда дополняли друг друга в экономике, и это никуда не делось."Главное – сохранение здравого смысла. Это убережет Молдавию от вируса "украинских болезней", в котором главенствует принцип "чем хуже русским – тем нам лучше". Даже большая Украина, которая на момент беловежских соглашений была самой экономически развитой республикой СССР, сегодня находится в тяжелейшем состоянии. Маленькой Молдавии такие эксперименты будут просто не по силам", – заключил собеседник.Не забывать о старых друзьяхДепутат первого созыва молдавского парламента, политолог Валентин Крылов напомнил о 30 годах молдавской независимости, привел пример отношений Армении и России и рассказал о торговых преимуществах Евразийского экономического союза."К великому сожалению, наша политическая элита не хочет смотреть в другую сторону. В этом году отметили 30 лет независимой Республики Молдова. 30 лет достаточно большой срок, чтобы оценить все достижения, промахи и недостатки страны. Можно вспомнить Армению, которая по численности населения и территории вполне сопоставима с Республикой Молдова, и сделать выводы. Но даже таких простых вещей не происходит", – рассказал в эфире студии Sputnik Молдова Крылов.По его словам, Армения является членом Евразийского экономического союза и у нее есть определенные результаты. Более того, торговые отношения России и Грузии, с которой РФ находится в весьма непростых отношениях, намного лучше, чем с Республикой Молдова, и это парадокс."Ведь никто не требует от Молдовы вступать в Евразийский экономический союз. Наша страна получила возможность общения с этой организацией, и, учитывая наше членство в Содружестве Независимых Государств, нужно постараться получить какие-то дополнительные экономические выгоды. К сожалению, в этом направлении мысли молдавской политической элиты не двигаются, а их избиратели за это с них и не спрашивают. Где их прагматичность? Почему они поворачивают голову в сторону Европы и не хотят видеть Восток?" – заключил собеседник.Вопросы экономической выгодыВ то время как в Молдове созрел богатый урожай фруктов, в правительстве Натальи Гаврилицы, похоже, никто не спешит озаботиться вопросами экспорта этой продукции на один из главных для страны рынков – российский. Некоторые садоводы в отчаянии выбрасывают десятки тонн яблок на обочины, однако проблема не решается.Экономист, депутат парламента Молдовы Олег Рейдман оценил режим ассиметричной торговли и на примере молдавских яблок объяснил работу рынков Европы, отметив бездействие "хороших людей"."Создание таких ассоциаций производителей и экспортеров фруктов, как Moldova Fruct, в первую очередь необходимо для того, чтобы продвигать и создавать условия для рынка, а только потом вести учет произведенных объемов. Производить без сбыта никому не интересно, так как это затраты. Кстати, то, что яблоки нового урожая вываливали в канаву – это не первый случай", – рассказал Рейдман в эфире студии Sputnik Молдова.Он напомнил, что весной, в ожидании спроса и высокой цены, молдавские производители яблок не спешили их продавать, но цены обрушились и вместо 10 леев за килограмм лежалые яблоки продавали на переработку по 1,5 лея. Однако для переработки яблоко должно быть сочным, для этого его необходимо хранить в инертном газе холодильных камер, а не в обычном холоде, иначе оно становится мягким.И сколько бы Молдове ни разрешали ввозить молдавские яблоки в Польшу или Германию, продолжил Рейдман, если в тех странах это не покупают, – ввозить туда ничего не будут. Товар для этого должен быть конкурентоспособным: калиброванным, покрытым воском, в ячеистой таре и с маркировкой. Чтобы встать вровень с производителями, к примеру, Европы, необходимо соответствовать целому ряду требований."Что касается российского рынка, Дмитрий Николаевич Козак сказал, что принято решение снять все торговые ограничения, но для этого надо начать работу на уровне министерств. Вы что-то слышали о работе на этом уровне? Я думаю, что если бы такая работа велась, то "хорошие люди" уже бы давно рассказали об этом в Facebook и в новостных лентах", – заключил собеседник.Итоги подводить рано, но тем не менее...Политический аналитик Роман Михэеш оценил действия нового правительства Молдовы, обозначив два спорных, на его взгляд, вопроса."Первый период действия нового правительства не ознаменовался большими нарушениями или какими-то особыми заявлениями, то есть он прошел в режиме рабочей обстановки, где правительство занималось в основном вопросами кадров", – сказал в эфире студии Sputnik Молдова Михэеш.Вместе с тем эксперт обратил внимание на начало публичных слушаний программы нового правительства по министерствам на 2021-2022 год и два спорных, по его мнению, вопроса – тему газа и вакцинации работников сферы образования.Удастся ли новой власти не наделать глупостей в геополитических вопросах и экономических взаимоотношениях с Россией и странами ЕАЭС – риторический вопрос, а пока следует наблюдать за тактикой правящего монобольшинства, для которого каждый неверный шаг в сторону может оказаться роковым.

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Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

приднестровье, россия, молдова, геополитика, ассоциация с евросоюзом, аналитика , в молдове