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https://ru.sputnik.md/20210926/germania-ekzit-poll-45061557.html
В Германии опубликованы первые данные экзит-поллов
В Германии опубликованы первые данные экзит-поллов
В Германии опубликованы первые данные экзит-поллов
2021-09-26T20:27+0300
2021-09-26T21:23+0300
политика
в мире
германия
выборы в бундестаг
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КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. Немецкие социал-демократы (СДПГ) во главе с Олафом Шольцем лидируют на выборах в бундестаг с 26%. Таковы данные экзит-поллов исследовательского института Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen, опубликованные телеканалом ZDF.Блок немецких консерваторов (ХДС/ХСС) во главе с Армином Лашетом занимает второе место с 24%. "Союз 90/Зеленые" во главе с Анналеной Бербок — третьи с 14,5%. На четвертом месте — свободные демократы с 12%, правая "Альтернатива для Германии" набирает 10%, "Левые" также проходят в парламент с 5%, сообщает РИА Новости.В свою очередь, как свидетельствуют экзит-поллы социологического института Infratest dimap для общественно-правового телеканала ARD, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов и Социал-демократическая партия Германии набирают по 25%. У "Зеленых" — 15%, у АдГ — 11%, у "Левых" — 5%.По итогам голосования на выборах 26 сентября на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут новый канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет.Опросы общественного мнения прогнозируют победу социал-демократам, но ни одна партия, скорее всего, не сможет набрать даже 30%. При этом, по прогнозам, в бундестаге будут представлены шесть политсил.На выборах в бундестаг в 2017 году ХДС получила 26,8%, ХСС – 6,2% (итого ХДС/ХСС 33%), СДПГ – 20,5%, "Альтернатива для Германии" – 12,6%, СвДП – 10,7%, "Левые" – 9,2%, "Зеленые" – 8,9%.
https://ru.sputnik.md/20210926/kreml-merkel-kantsler-germania-45056799.html
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в мире, германия, выборы в бундестаг

В Германии опубликованы первые данные экзит-поллов

20:27 26.09.2021 (обновлено: 21:23 26.09.2021)
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© Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВыборы в Бундестаг
Выборы в Бундестаг - Sputnik Молдова, 1920, 26.09.2021
© Sputnik / Алексей Витвицкий
/
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Опубликованы первые данные экзит-поллов после выборов в бундестаг Германии.
КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. Немецкие социал-демократы (СДПГ) во главе с Олафом Шольцем лидируют на выборах в бундестаг с 26%. Таковы данные экзит-поллов исследовательского института Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen, опубликованные телеканалом ZDF.
Блок немецких консерваторов (ХДС/ХСС) во главе с Армином Лашетом занимает второе место с 24%. "Союз 90/Зеленые" во главе с Анналеной Бербок — третьи с 14,5%. На четвертом месте — свободные демократы с 12%, правая "Альтернатива для Германии" набирает 10%, "Левые" также проходят в парламент с 5%, сообщает РИА Новости.
В свою очередь, как свидетельствуют экзит-поллы социологического института Infratest dimap для общественно-правового телеканала ARD, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов и Социал-демократическая партия Германии набирают по 25%. У "Зеленых" — 15%, у АдГ — 11%, у "Левых" — 5%.
По итогам голосования на выборах 26 сентября на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут новый канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет.
Putin și Merkel, la Forumul Păcii - Sputnik Молдова, 1920, 26.09.2021
Политика
В Кремле прокомментировали уход Меркель с поста канцлера Германии
15:17
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Опросы общественного мнения прогнозируют победу социал-демократам, но ни одна партия, скорее всего, не сможет набрать даже 30%. При этом, по прогнозам, в бундестаге будут представлены шесть политсил.
На выборах в бундестаг в 2017 году ХДС получила 26,8%, ХСС – 6,2% (итого ХДС/ХСС 33%), СДПГ – 20,5%, "Альтернатива для Германии" – 12,6%, СвДП – 10,7%, "Левые" – 9,2%, "Зеленые" – 8,9%.
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