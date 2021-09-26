https://ru.sputnik.md/20210926/germania-vybory-bundestag-45052311.html

В Германии проходят выборы в бундестаг

В Германии проходят выборы в бундестаг

В Германии проходят выборы в бундестаг

2021-09-26T12:49+0300

2021-09-26T12:49+0300

2021-09-26T13:12+0300

политика

в мире

германия

выборы в бундестаг

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КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. Голосование на выборах в немецкий парламент началось в 8.00 по местному времени. Избирательные участки продолжат свою работу до 18.00.В этом году выборы проходят со строгим соблюдением противоковидных мер: входить на избирательный участок можно только в медицинской маске или респираторе типа FFP2, сообщает корреспондент РИА Новости. Шариковую ручку можно принести личную, либо воспользоваться той, что предложат на участке. На этот случай их постоянно дезинфицируют.Одновременно в помещении для голосования могут находиться восемь человек, при этом только четверо из них — избиратели. Тем не менее, несмотря на это ограничение, очередь из желающих проголосовать к полудню воскресенья образовалась только на одном пункте для голосования недалеко от Бранденбургских ворот, где в помещении школы расположились сразу два избирательных участка.По итогам нынешнего голосования на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут новый канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет. По предварительным опросам, в новый бундестаг могут попасть шесть крупнейших партий страны.

https://ru.sputnik.md/20210921/moldava-germania-44904615.html

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в мире, германия, выборы в бундестаг