https://ru.sputnik.md/20210926/istrebitel-vvs-ssha-45057158.html

Российские истребители сопроводили бомбардировщик ВВС США в Тихом океане

Российские истребители сопроводили бомбардировщик ВВС США в Тихом океане

Российские истребители сопроводили бомбардировщик ВВС США в Тихом океане

2021-09-26T15:51+0300

2021-09-26T15:51+0300

2021-09-26T15:56+0300

россия

сша

бомбардировщик

истребитель

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КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. Три истребителя Су-35с сопроводили стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США, который приближался к границам России в Тихом океане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Национального центра управления обороной РФ.Как сообщили в ведомстве, в воскресенье радиолокационные средства дежурных ПВО сил Восточного военного округа обнаружили над акваторией Тихого океана воздушную цель, приближающуюся к российской границе.Отмечается, что полет российских истребителей был выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства."Нарушения государственной границы РФ, а также опасных сближений самолетов в воздухе не допущено", – говорится в сообщении.

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россия, сша, бомбардировщик, истребитель