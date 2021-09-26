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Российские истребители сопроводили бомбардировщик ВВС США в Тихом океане
Российские истребители сопроводили бомбардировщик ВВС США в Тихом океане
Российские истребители сопроводили бомбардировщик ВВС США в Тихом океане
2021-09-26T15:51+0300
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россия
сша
бомбардировщик
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КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. Три истребителя Су-35с сопроводили стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США, который приближался к границам России в Тихом океане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Национального центра управления обороной РФ.Как сообщили в ведомстве, в воскресенье радиолокационные средства дежурных ПВО сил Восточного военного округа обнаружили над акваторией Тихого океана воздушную цель, приближающуюся к российской границе.Отмечается, что полет российских истребителей был выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства."Нарушения государственной границы РФ, а также опасных сближений самолетов в воздухе не допущено", – говорится в сообщении.
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Российские истребители сопроводили бомбардировщик ВВС США в Тихом океане

15:51 26.09.2021 (обновлено: 15:56 26.09.2021)
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© Sputnik / Alexander Vilf / Перейти в фотобанкИстребитель Су-35
Истребитель Су-35 - Sputnik Молдова, 1920, 26.09.2021
© Sputnik / Alexander Vilf
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КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. Три истребителя Су-35с сопроводили стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США, который приближался к границам России в Тихом океане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Национального центра управления обороной РФ.
Как сообщили в ведомстве, в воскресенье радиолокационные средства дежурных ПВО сил Восточного военного округа обнаружили над акваторией Тихого океана воздушную цель, приближающуюся к российской границе.

"С целью классификации и сопровождения иностранного самолета в воздух были подняты три истребителя Су-35с из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа. Экипажи истребителей ВКС России идентифицировали воздушную цель как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США и сопроводили его над акваторией Тихого океана", – говорится в сообщении.

Отмечается, что полет российских истребителей был выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
"Нарушения государственной границы РФ, а также опасных сближений самолетов в воздухе не допущено", – говорится в сообщении.
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