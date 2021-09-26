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В аэропорту Кишинева приземлился борт ВВС США
В аэропорту Кишинева приземлился борт ВВС США
В аэропорту Кишинева приземлился борт ВВС США
2021-09-26T19:18+0300
2021-09-26T19:18+0300
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минобороны рф
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КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Национальная армия получила партию военной техники от правительства США на сумму пять миллионов долларов.Техника поставлена в рамках Плана развития и трансформирования вооруженных сил Молдовы, сообщает Минобороны.Военная техника будет поставлена ​​несколькими партиями до конца этого года и распределена по частям Национальной армии, заявил министр обороны Анатолие Носатый. Какая именно техника прибыла в Молдову, не сообщается. Минобороны заявляет, что поставка предназначена для "повышения оперативной совместимости при участии в международных миротворческих операциях".
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сша, минобороны рф, национальная армия, в молдове, молдова, анатолие носатый

В аэропорту Кишинева приземлился борт ВВС США

19:18 26.09.2021
390
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет ВВС США
Самолет ВВС США - Sputnik Молдова, 1920, 26.09.2021
© Sputnik / Илья Питалев
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Самолет доставил груз для Национальной армии — поставку от правительства США.
КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Национальная армия получила партию военной техники от правительства США на сумму пять миллионов долларов.
Техника поставлена в рамках Плана развития и трансформирования вооруженных сил Молдовы, сообщает Минобороны.
Военная техника будет поставлена ​​несколькими партиями до конца этого года и распределена по частям Национальной армии, заявил министр обороны Анатолие Носатый.
Какая именно техника прибыла в Молдову, не сообщается. Минобороны заявляет, что поставка предназначена для "повышения оперативной совместимости при участии в международных миротворческих операциях".
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