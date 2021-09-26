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В Кишиневе подвели итоги первого осеннего субботника
В Кишиневе подвели итоги первого осеннего субботника
Мэр столицы сообщил о результатах первого дня осенней уборки в столице Молдовы. 26.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-26T12:20+0300
2021-09-26T12:20+0300
2021-09-26T12:20+0300
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КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Мэрия Кишинева в субботу провела акцию по уборке города. В кампании приняли участие работники муниципальных служб и структур, а также волонтеры из числа кишиневцев.В субботней акции приняли участие около 250 человек, которые работали четыре часа на уборке города.На первом осеннем субботнике этого года в столице участники акции собрали листву и мусор по улицам Буребиста, Гренобля, Андрея Доги, Онисифора Гибу, Дойны и Иона Алдя-Теодоровичей, у Ботанического сада, у русла ручья Дурлешт.Мэр столицы Ион Чебан поблагодарил жителей города, школьников и студентов за активное участие в субботнике.
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Александр Исаев
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кишинев, уборка, осень, субботник, в молдове, молдова
В Кишиневе подвели итоги первого осеннего субботника
Мэр столицы сообщил о результатах первого дня осенней уборки в столице Молдовы.
КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Мэрия Кишинева в субботу провела акцию по уборке города. В кампании приняли участие работники муниципальных служб и структур, а также волонтеры из числа кишиневцев.
В субботней акции приняли участие около 250 человек, которые работали четыре часа на уборке города.
На первом осеннем субботнике этого года в столице участники акции собрали листву и мусор по улицам Буребиста, Гренобля, Андрея Доги, Онисифора Гибу, Дойны и Иона Алдя-Теодоровичей, у Ботанического сада, у русла ручья Дурлешт.
Мэр столицы Ион Чебан поблагодарил жителей города, школьников и студентов за активное участие в субботнике.