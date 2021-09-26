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В Кремле прокомментировали уход Меркель с поста канцлера Германии
В Кремле прокомментировали уход Меркель с поста канцлера Германии
В Кремле прокомментировали уход Меркель с поста канцлера Германии
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КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются на преемственность германской дипломатии после ухода канцлера ФРГ Ангелы Меркель, пишет РИА Новости.По итогам голосования на выборах 26 сентября на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут новый канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет. По предварительным опросам, в новый бундестаг могут попасть шесть крупнейших партий страны.
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в мире, россия, германия

В Кремле прокомментировали уход Меркель с поста канцлера Германии

15:17 26.09.2021 (обновлено: 15:27 26.09.2021)
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© Photo : Пресс-служба Президента РФ / Перейти в фотобанкPutin și Merkel, la Forumul Păcii
Putin și Merkel, la Forumul Păcii - Sputnik Молдова, 1920, 26.09.2021
© Photo : Пресс-служба Президента РФ
/
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Российская сторона надеется на сохранение преемственности германской дипломатии после новых выборов в бундестаг.
КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются на преемственность германской дипломатии после ухода канцлера ФРГ Ангелы Меркель, пишет РИА Новости.

"Давайте дождемся все-таки результатов сегодняшних выборов. Посмотрим, что будет. Преемственность германской дипломатии, она хорошо известна", – сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".

По итогам голосования на выборах 26 сентября на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут новый канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет. По предварительным опросам, в новый бундестаг могут попасть шесть крупнейших партий страны.
Бундестаг - Sputnik Молдова, 1920, 26.09.2021
Политика
В Германии проходят выборы в бундестаг
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