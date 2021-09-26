https://ru.sputnik.md/20210926/kreml-merkel-kantsler-germania-45056799.html

В Кремле прокомментировали уход Меркель с поста канцлера Германии

В Кремле прокомментировали уход Меркель с поста канцлера Германии

В Кремле прокомментировали уход Меркель с поста канцлера Германии

2021-09-26T15:17+0300

2021-09-26T15:17+0300

2021-09-26T15:27+0300

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КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются на преемственность германской дипломатии после ухода канцлера ФРГ Ангелы Меркель, пишет РИА Новости.По итогам голосования на выборах 26 сентября на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут новый канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет. По предварительным опросам, в новый бундестаг могут попасть шесть крупнейших партий страны.

https://ru.sputnik.md/20210926/germania-vybory-bundestag-45052311.html

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