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В Кремле прокомментировали уход Меркель с поста канцлера Германии
В Кремле прокомментировали уход Меркель с поста канцлера Германии
В Кремле прокомментировали уход Меркель с поста канцлера Германии
2021-09-26T15:17+0300
2021-09-26T15:17+0300
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КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются на преемственность германской дипломатии после ухода канцлера ФРГ Ангелы Меркель, пишет РИА Новости.По итогам голосования на выборах 26 сентября на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут новый канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет. По предварительным опросам, в новый бундестаг могут попасть шесть крупнейших партий страны.
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в мире, россия, германия
В Кремле прокомментировали уход Меркель с поста канцлера Германии
15:17 26.09.2021 (обновлено: 15:27 26.09.2021)
Российская сторона надеется на сохранение преемственности германской дипломатии после новых выборов в бундестаг.
КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются на преемственность германской дипломатии после ухода канцлера ФРГ Ангелы Меркель, пишет РИА Новости
.
"Давайте дождемся все-таки результатов сегодняшних выборов. Посмотрим, что будет. Преемственность германской дипломатии, она хорошо известна", – сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".
По итогам голосования на выборах 26 сентября на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут новый канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет. По предварительным опросам, в новый бундестаг могут попасть шесть крупнейших партий страны.