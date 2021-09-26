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Лавров – о новом глобальном вызове, афганском урегулировании и политике США
10:12 26.09.2021 (обновлено: 10:44 26.09.2021)
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© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВыступление С. Лаврова на общеполитической дискуссии 76-й сессии ГА ООН
© Пресс-служба МИД РФ/
Сергей Лавров принял участие в общеполитической дискуссии на Генассамблее ООН.
КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. Одним из новых глобальных вызовов глава МИД РФ Сергей Лавров назвал намерение отдельных государств милитаризировать Интернет.
"Среди новых глобальных вызовов и угроз – намерение отдельных государств милитаризировать Интернет, развязать гонку кибервооружений. Россия выступает за согласование на площадке ООН путей обеспечения международной информационной безопасности", – сказал Лавров.
"Здесь тоже критерием должны быть не чьи-то "специальные правила", а универсальные договоренности, позволяющие транспарентно, с опорой на факты, рассматривать любые озабоченности. На это нацелены наши инициативы о выработке единых норм ответственного поведения государств в сфере использования ИКТ и о подготовке универсальной конвенции по борьбе с киберпреступностью", – добавил глава российского МИД.
Лавров подчеркнул, что Россия конструктивно участвует в продвижении афганского урегулирования через "расширенную тройку" по Афганистану (РФ, США, КНР, Пакистан) и "Московский формат".
"В Афганистане, Сирии, Ливии, других "горячих точках" от всех внешних игроков требуется понимание культурно-цивилизационной специфики общества, отказ от политизации гуманитарной помощи, оказание содействия в формировании широкопредставительных органов власти, включающих все основные этноконфессиональные и политические силы соответствующих стран", – сказал Лавров, выступая в ходе ГА ООН.
"Руководствуясь таким подходом, Россия конструктивно участвует в продвижении афганского урегулирования через "расширенную тройку" и "Московский формат", способствует стабилизации ситуации в Сирии в рамках "Астанинского процесса", работает со всеми ливийскими сторонами в целях реализации политических реформ", – добавил российский министр.
Он также подчеркнул, что Россия ждет от США, что те откажутся от навязывания своей модели развития другим странам. По словам главы МИД РФ, речь идет не только о военных методах в политике.
"Недавно президент (США Джо) Байден заявил об отказе от использования военных методов, чтобы, как он выразился, "переделывать другие страны". Ожидаем, что США сделают следующий шаг и откажутся не только от силовых, но и от любых других методов навязывания своей модели развития", – сказал Лавров, выступая с трибуны ООН.
"Недавно президент (США Джо) Байден заявил об отказе от использования военных методов, чтобы, как он выразился, "переделывать другие страны". Ожидаем, что США сделают следующий шаг и откажутся не только от силовых, но и от любых других методов навязывания своей модели развития", – сказал Лавров, выступая с трибуны ООН.
21 сентября, 22:35
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