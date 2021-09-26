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https://ru.sputnik.md/20210926/lavrov-oon-45050791.html
Лавров – о новом глобальном вызове, афганском урегулировании и политике США
Лавров – о новом глобальном вызове, афганском урегулировании и политике США
Лавров – о новом глобальном вызове, афганском урегулировании и политике США
2021-09-26T10:12+0300
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КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. Одним из новых глобальных вызовов глава МИД РФ Сергей Лавров назвал намерение отдельных государств милитаризировать Интернет."Здесь тоже критерием должны быть не чьи-то "специальные правила", а универсальные договоренности, позволяющие транспарентно, с опорой на факты, рассматривать любые озабоченности. На это нацелены наши инициативы о выработке единых норм ответственного поведения государств в сфере использования ИКТ и о подготовке универсальной конвенции по борьбе с киберпреступностью", – добавил глава российского МИД.Лавров подчеркнул, что Россия конструктивно участвует в продвижении афганского урегулирования через "расширенную тройку" по Афганистану (РФ, США, КНР, Пакистан) и "Московский формат"."Руководствуясь таким подходом, Россия конструктивно участвует в продвижении афганского урегулирования через "расширенную тройку" и "Московский формат", способствует стабилизации ситуации в Сирии в рамках "Астанинского процесса", работает со всеми ливийскими сторонами в целях реализации политических реформ", – добавил российский министр.Он также подчеркнул, что Россия ждет от США, что те откажутся от навязывания своей модели развития другим странам. По словам главы МИД РФ, речь идет не только о военных методах в политике."Недавно президент (США Джо) Байден заявил об отказе от использования военных методов, чтобы, как он выразился, "переделывать другие страны". Ожидаем, что США сделают следующий шаг и откажутся не только от силовых, но и от любых других методов навязывания своей модели развития", – сказал Лавров, выступая с трибуны ООН.
https://ru.sputnik.md/20210917/putin-shos-nado-zadeystvovat-dlya-blokirovaniya-terrorizma-i-narkotrafika-iz-afganistana-44817431.html
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россия, сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон

Лавров – о новом глобальном вызове, афганском урегулировании и политике США

10:12 26.09.2021 (обновлено: 10:44 26.09.2021)
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© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВыступление С. Лаврова на общеполитической дискуссии 76-й сессии ГА ООН
Выступление С. Лаврова на общеполитической дискуссии 76-й сессии ГА ООН - Sputnik Молдова, 1920, 26.09.2021
© Пресс-служба МИД РФ
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Сергей Лавров принял участие в общеполитической дискуссии на Генассамблее ООН.
КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. Одним из новых глобальных вызовов глава МИД РФ Сергей Лавров назвал намерение отдельных государств милитаризировать Интернет.

"Среди новых глобальных вызовов и угроз – намерение отдельных государств милитаризировать Интернет, развязать гонку кибервооружений. Россия выступает за согласование на площадке ООН путей обеспечения международной информационной безопасности", – сказал Лавров.

"Здесь тоже критерием должны быть не чьи-то "специальные правила", а универсальные договоренности, позволяющие транспарентно, с опорой на факты, рассматривать любые озабоченности. На это нацелены наши инициативы о выработке единых норм ответственного поведения государств в сфере использования ИКТ и о подготовке универсальной конвенции по борьбе с киберпреступностью", – добавил глава российского МИД.
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Лавров подчеркнул, что Россия конструктивно участвует в продвижении афганского урегулирования через "расширенную тройку" по Афганистану (РФ, США, КНР, Пакистан) и "Московский формат".
"В Афганистане, Сирии, Ливии, других "горячих точках" от всех внешних игроков требуется понимание культурно-цивилизационной специфики общества, отказ от политизации гуманитарной помощи, оказание содействия в формировании широкопредставительных органов власти, включающих все основные этноконфессиональные и политические силы соответствующих стран", – сказал Лавров, выступая в ходе ГА ООН.
"Руководствуясь таким подходом, Россия конструктивно участвует в продвижении афганского урегулирования через "расширенную тройку" и "Московский формат", способствует стабилизации ситуации в Сирии в рамках "Астанинского процесса", работает со всеми ливийскими сторонами в целях реализации политических реформ", – добавил российский министр.
Он также подчеркнул, что Россия ждет от США, что те откажутся от навязывания своей модели развития другим странам. По словам главы МИД РФ, речь идет не только о военных методах в политике.

"Недавно президент (США Джо) Байден заявил об отказе от использования военных методов, чтобы, как он выразился, "переделывать другие страны". Ожидаем, что США сделают следующий шаг и откажутся не только от силовых, но и от любых других методов навязывания своей модели развития", – сказал Лавров, выступая с трибуны ООН.
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