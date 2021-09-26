https://ru.sputnik.md/20210926/lavrov-oon-45050791.html

Лавров – о новом глобальном вызове, афганском урегулировании и политике США

Лавров – о новом глобальном вызове, афганском урегулировании и политике США

Лавров – о новом глобальном вызове, афганском урегулировании и политике США

2021-09-26T10:12+0300

2021-09-26T10:12+0300

2021-09-26T10:44+0300

политика

россия

сергей лавров

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КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. Одним из новых глобальных вызовов глава МИД РФ Сергей Лавров назвал намерение отдельных государств милитаризировать Интернет."Здесь тоже критерием должны быть не чьи-то "специальные правила", а универсальные договоренности, позволяющие транспарентно, с опорой на факты, рассматривать любые озабоченности. На это нацелены наши инициативы о выработке единых норм ответственного поведения государств в сфере использования ИКТ и о подготовке универсальной конвенции по борьбе с киберпреступностью", – добавил глава российского МИД.Лавров подчеркнул, что Россия конструктивно участвует в продвижении афганского урегулирования через "расширенную тройку" по Афганистану (РФ, США, КНР, Пакистан) и "Московский формат"."Руководствуясь таким подходом, Россия конструктивно участвует в продвижении афганского урегулирования через "расширенную тройку" и "Московский формат", способствует стабилизации ситуации в Сирии в рамках "Астанинского процесса", работает со всеми ливийскими сторонами в целях реализации политических реформ", – добавил российский министр.Он также подчеркнул, что Россия ждет от США, что те откажутся от навязывания своей модели развития другим странам. По словам главы МИД РФ, речь идет не только о военных методах в политике."Недавно президент (США Джо) Байден заявил об отказе от использования военных методов, чтобы, как он выразился, "переделывать другие страны". Ожидаем, что США сделают следующий шаг и откажутся не только от силовых, но и от любых других методов навязывания своей модели развития", – сказал Лавров, выступая с трибуны ООН.

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