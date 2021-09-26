https://ru.sputnik.md/20210926/makron-zhaloba-paparatstsi-45060443.html

Макрон подал жалобу на папарацци

Макрон подал жалобу на папарацци

Макрон подал жалобу на папарацци за вмешательство в личную жизнь

2021-09-26T18:51+0300

2021-09-26T18:51+0300

2021-09-26T19:11+0300

общество

в мире

франция

эммануэль макрон

брижит макрон

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КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит подали жалобу на папарацци Тибо Далифара за посягательство на частную жизнь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Europe 1.По информации радиостанции, Далифар будет допрошен в следующий вторник в рамках предварительного расследования, начатого парижской прокуратурой по делу о посягательстве на частную жизнь.На выставке, организованной Далифаром, в частности, можно было увидеть фото Макрона на гидроцикле в купальном костюме. Причем в объектив папарацци попал не только нынешний глава Франции, на выставке имелись фотографии бывших президентов Франсуа Олланда, Жака Ширака, а также Николя Саркози с супругой Карлой Бруни. Макроны могли наблюдать эту выставку всякий раз, когда они входили в Елисейский дворец или выходили из него на протяжении двух недель.Это не первый случай жалобы Макронов на фотографа. Летом 2017 года Макрон пожаловался на Далифара в связи с вторжением в резиденцию пары, проводившей отпуск в Марселе. Однако вскоре президент отозвал жалобу.

https://ru.sputnik.md/20210608/video-prezidentu-france-makron-dali-poschechinu-35044448.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, брижит макрон