https://ru.sputnik.md/20210926/makron-zhaloba-paparatstsi-45060443.html
Макрон подал жалобу на папарацци
Макрон подал жалобу на папарацци
Макрон подал жалобу на папарацци за вмешательство в личную жизнь
2021-09-26T18:51+0300
2021-09-26T18:51+0300
2021-09-26T19:11+0300
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КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит подали жалобу на папарацци Тибо Далифара за посягательство на частную жизнь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Europe 1.По информации радиостанции, Далифар будет допрошен в следующий вторник в рамках предварительного расследования, начатого парижской прокуратурой по делу о посягательстве на частную жизнь.На выставке, организованной Далифаром, в частности, можно было увидеть фото Макрона на гидроцикле в купальном костюме. Причем в объектив папарацци попал не только нынешний глава Франции, на выставке имелись фотографии бывших президентов Франсуа Олланда, Жака Ширака, а также Николя Саркози с супругой Карлой Бруни. Макроны могли наблюдать эту выставку всякий раз, когда они входили в Елисейский дворец или выходили из него на протяжении двух недель.Это не первый случай жалобы Макронов на фотографа. Летом 2017 года Макрон пожаловался на Далифара в связи с вторжением в резиденцию пары, проводившей отпуск в Марселе. Однако вскоре президент отозвал жалобу.
https://ru.sputnik.md/20210608/video-prezidentu-france-makron-dali-poschechinu-35044448.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, брижит макрон
Макрон подал жалобу на папарацци
18:51 26.09.2021 (обновлено: 19:11 26.09.2021)
Супруги Макрон подали жалобу в полицию из-за посягательств на личную жизнь.
КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит подали жалобу на папарацци Тибо Далифара за посягательство на частную жизнь. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на радиостанцию Europe 1.
По информации радиостанции, Далифар будет допрошен в следующий вторник в рамках предварительного расследования, начатого парижской прокуратурой по делу о посягательстве на частную жизнь.
"Эммануэль и Брижит Макрон несколько дней назад подали жалобу за посягательство на частную жизнь на Тибо Далифара, папарацци. На протяжении примерно двух недель он выставлял фотографии с мест отдыха президентов Франции, в том числе Эммануэля Макрона, прямо напротив Елисейского дворца", – говорится в сообщении радиостанции.
На выставке, организованной Далифаром, в частности, можно было увидеть фото Макрона на гидроцикле в купальном костюме. Причем в объектив папарацци попал не только нынешний глава Франции, на выставке имелись фотографии бывших президентов Франсуа Олланда, Жака Ширака, а также Николя Саркози с супругой Карлой Бруни. Макроны могли наблюдать эту выставку всякий раз, когда они входили в Елисейский дворец или выходили из него на протяжении двух недель.
Это не первый случай жалобы Макронов на фотографа. Летом 2017 года Макрон пожаловался на Далифара в связи с вторжением в резиденцию пары, проводившей отпуск в Марселе. Однако вскоре президент отозвал жалобу.