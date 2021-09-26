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Мэрия столицы продолжает благоустройство сектора Ботаника
Мэрия столицы продолжает благоустройство сектора Ботаника
Мэрия столицы продолжает благоустройство сектора Ботаника
2021-09-26T16:20+0300
2021-09-26T16:20+0300
новости кишинева
ремонт
ботаника
тротуары
парки
в молдове
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КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Сектор Ботаника ожидают качественные изменения, заявила мэрия Кишинева.В работе — десятки инфраструктурных проектов, одни уже завершены, другие — в процессе запуска, сообщил мэр столицы Ион Чебан. В планах городской администрации — обустройство общественных пространств и зеленых зон.На улицах Валя Кручий, Индепенденций, проспектах Куза-Водэ и Дачия будут отремонтированы пешеходные аллеи и тротуары, оборудованы места для парковки и мультифункциональные площадки.Кроме того, планируется установить современные системы освещения и камеры видеонаблюдения, новую уличную мебель и урны для мусора, отремонтировать остановки общественного транспорта.
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ремонт, ботаника, тротуары, парки, в молдове

Мэрия столицы продолжает благоустройство сектора Ботаника

16:20 26.09.2021
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© Sputnik / Mihai CarausРемонт тротуара
Ремонт тротуара - Sputnik Молдова, 1920, 26.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В планах муниципалитета — создание современных общественных пространств, ремонт тротуаров и систем освещения.
КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Сектор Ботаника ожидают качественные изменения, заявила мэрия Кишинева.
В работе — десятки инфраструктурных проектов, одни уже завершены, другие — в процессе запуска, сообщил мэр столицы Ион Чебан. В планах городской администрации — обустройство общественных пространств и зеленых зон.
На улицах Валя Кручий, Индепенденций, проспектах Куза-Водэ и Дачия будут отремонтированы пешеходные аллеи и тротуары, оборудованы места для парковки и мультифункциональные площадки.
Кроме того, планируется установить современные системы освещения и камеры видеонаблюдения, новую уличную мебель и урны для мусора, отремонтировать остановки общественного транспорта.
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