https://ru.sputnik.md/20210926/meriya-stolitsy-blagoustroystvo-45057005.html

Мэрия столицы продолжает благоустройство сектора Ботаника

Мэрия столицы продолжает благоустройство сектора Ботаника

Мэрия столицы продолжает благоустройство сектора Ботаника

2021-09-26T16:20+0300

2021-09-26T16:20+0300

2021-09-26T16:20+0300

новости кишинева

ремонт

ботаника

тротуары

парки

в молдове

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КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Сектор Ботаника ожидают качественные изменения, заявила мэрия Кишинева.В работе — десятки инфраструктурных проектов, одни уже завершены, другие — в процессе запуска, сообщил мэр столицы Ион Чебан. В планах городской администрации — обустройство общественных пространств и зеленых зон.На улицах Валя Кручий, Индепенденций, проспектах Куза-Водэ и Дачия будут отремонтированы пешеходные аллеи и тротуары, оборудованы места для парковки и мультифункциональные площадки.Кроме того, планируется установить современные системы освещения и камеры видеонаблюдения, новую уличную мебель и урны для мусора, отремонтировать остановки общественного транспорта.

ботаника

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2021

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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ремонт, ботаника, тротуары, парки, в молдове