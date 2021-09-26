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Минэкономики намерено стимулировать IT-индустрию
Минэкономики намерено стимулировать IT-индустрию
В министерстве заявили, что цифровизация экономики и расширение электронной коммерции являются приоритетами. 26.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-26T07:30+0300
2021-09-26T07:30+0300
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КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Цифровизация экономики – главный вопрос в повестке дня Министерства экономики, особенно в период пандемии, когда многие предприятия активно используют электронную коммерцию.Об этом заявил министр экономики Сержиу Гайбу на бизнес-форуме "Moldova ICT Summit"Министр отметил, что экспорт услуг в секторе информационных технологий в 2020 году по сравнению с 2019-м увеличился на 10%, несмотря на пандемию. Он напомнил, что в рамках платформы "Moldova IT park" действуют 850 резидентов и более 13 тысяч специалистов.Гайбу также заявил, что правительство намерено в ближайшее время принять пакет нормативных актов, которые упростят деятельность предприятий IT-индустрии. Кроме того, Минэкономики планирует разработку дорожной карты по оцифровке экономики.Предлагаемые изменения позволят деловым людям удаленно регистрировать свой бизнес, вносить изменения в учредительные документы, получать различные государственные услуги и официальные документы в электронном формате.Вклад IТ-индустрии в формирование ВВП составляет 3,5%. Экспорт услуг в сфере IT достиг 258,5 миллиона ​​долларов в 2020 году, увеличившись более чем на 23% по сравнению с 2019 годом.
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Александр Исаев
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минэкономики, it, серджиу гайбу, в молдове, молдова

Минэкономики намерено стимулировать IT-индустрию

07:30 26.09.2021
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© Sputnik / OsmatescoКомпьютер
Компьютер - Sputnik Молдова, 1920, 26.09.2021
© Sputnik / Osmatesco
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
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В министерстве заявили, что цифровизация экономики и расширение электронной коммерции являются приоритетами.
КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Цифровизация экономики – главный вопрос в повестке дня Министерства экономики, особенно в период пандемии, когда многие предприятия активно используют электронную коммерцию.
Об этом заявил министр экономики Сержиу Гайбу на бизнес-форуме "Moldova ICT Summit"
"Ирландия превратилась в страну с уровнем жизни мирового класса благодаря новым технологиям. Эстония совершила ту же революцию в 2000-х годах, когда провела цифровизацию экономики и общества. Мы должны следовать этой международной тенденции", — заявил Гайбу.
Министр отметил, что экспорт услуг в секторе информационных технологий в 2020 году по сравнению с 2019-м увеличился на 10%, несмотря на пандемию. Он напомнил, что в рамках платформы "Moldova IT park" действуют 850 резидентов и более 13 тысяч специалистов.
Молдова может упустить серьезную экономическую выгоду - Sputnik Молдова, 1920, 22.09.2021
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Молдова может упустить серьезную экономическую выгоду
22 сентября, 08:30
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Гайбу также заявил, что правительство намерено в ближайшее время принять пакет нормативных актов, которые упростят деятельность предприятий IT-индустрии. Кроме того, Минэкономики планирует разработку дорожной карты по оцифровке экономики.
Предлагаемые изменения позволят деловым людям удаленно регистрировать свой бизнес, вносить изменения в учредительные документы, получать различные государственные услуги и официальные документы в электронном формате.
Вклад IТ-индустрии в формирование ВВП составляет 3,5%. Экспорт услуг в сфере IT достиг 258,5 миллиона ​​долларов в 2020 году, увеличившись более чем на 23% по сравнению с 2019 годом.
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