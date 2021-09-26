https://ru.sputnik.md/20210926/minekonomiki-it-industriya-45046562.html

Минэкономики намерено стимулировать IT-индустрию

Минэкономики намерено стимулировать IT-индустрию

В министерстве заявили, что цифровизация экономики и расширение электронной коммерции являются приоритетами. 26.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-26T07:30+0300

2021-09-26T07:30+0300

2021-09-26T07:30+0300

экономика

минэкономики

it

серджиу гайбу

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Цифровизация экономики – главный вопрос в повестке дня Министерства экономики, особенно в период пандемии, когда многие предприятия активно используют электронную коммерцию.Об этом заявил министр экономики Сержиу Гайбу на бизнес-форуме "Moldova ICT Summit"Министр отметил, что экспорт услуг в секторе информационных технологий в 2020 году по сравнению с 2019-м увеличился на 10%, несмотря на пандемию. Он напомнил, что в рамках платформы "Moldova IT park" действуют 850 резидентов и более 13 тысяч специалистов.Гайбу также заявил, что правительство намерено в ближайшее время принять пакет нормативных актов, которые упростят деятельность предприятий IT-индустрии. Кроме того, Минэкономики планирует разработку дорожной карты по оцифровке экономики.Предлагаемые изменения позволят деловым людям удаленно регистрировать свой бизнес, вносить изменения в учредительные документы, получать различные государственные услуги и официальные документы в электронном формате.Вклад IТ-индустрии в формирование ВВП составляет 3,5%. Экспорт услуг в сфере IT достиг 258,5 миллиона ​​долларов в 2020 году, увеличившись более чем на 23% по сравнению с 2019 годом.

https://ru.sputnik.md/20210922/moldova-ekonomicheskaia-vygoda-44932223.html

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минэкономики, it, серджиу гайбу, в молдове, молдова