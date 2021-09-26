https://ru.sputnik.md/20210926/moldavskie-voditely-44981368.html
Кожокару: чему молдавских водителей может научить российский опыт
Кожокару: чему молдавских водителей может научить российский опыт
Председатель Союза автомобилистов Молдовы рассказал о сотрудничестве в сфере автомобильной безопасности.
2021-09-26T08:00+0300
2021-09-26T08:00+0300
2021-09-26T08:00+0300
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Кожокару: чему молдавских водителей может научить российский опыт
Кожокару: чему молдавских водителей может научить российский опыт
У молдавского Союза автомобилистов налажены отличные связи связи с Россией. Члены Всероссийского общества автомобилистов неоднократно посещали Молдову и наши саммиты. Так же и молдавская сторона работала на съездах этой престижнейшей организации. Он отметил, что Россия – это государство, где сохранились научно-исследовательские институты по безопасности дорожного движения. В этой стране к вопросам безопасности подходят с точки зрения научных разработок: в лабораториях ставят различные эксперименты и проводят испытания в этой области.
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Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
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экспертиза, подкасты, аудио, в молдове, молдова, автомобилисты
Кожокару: чему молдавских водителей может научить российский опыт
Председатель Союза автомобилистов Молдовы рассказал о сотрудничестве в сфере автомобильной безопасности с коллегами из Всероссийского общества автомобилистов.
У молдавского Союза автомобилистов налажены отличные связи связи с Россией. Члены Всероссийского общества автомобилистов неоднократно посещали Молдову и наши саммиты. Так же и молдавская сторона работала на съездах этой престижнейшей организации.
Мы с ними встречаемся, созваниваемся и постоянно работаем в режиме онлайн", – рассказал в эфире студии Sputnik Молдова председатель Союза автомобилистов Молдовы Олег Кожокару.
Он отметил, что Россия – это государство, где сохранились научно-исследовательские институты по безопасности дорожного движения. В этой стране к вопросам безопасности подходят с точки зрения научных разработок: в лабораториях ставят различные эксперименты и проводят испытания в этой области.
"В Молдове этого нет, поэтому мы вынуждены брать все самое лучшее в других странах. У России есть специальная литература и фильмы. Со странами Евросоюза мы тоже обмениваемся опытом, а все потому, что наша страна небольшая и достаточно бедная", – заключил эксперт.