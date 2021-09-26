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Кожокару: чему молдавских водителей может научить российский опыт
Кожокару: чему молдавских водителей может научить российский опыт
Председатель Союза автомобилистов Молдовы рассказал о сотрудничестве в сфере автомобильной безопасности.
2021-09-26T08:00+0300
2021-09-26T08:00+0300
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Кожокару: чему молдавских водителей может научить российский опыт
Кожокару: чему молдавских водителей может научить российский опыт
У молдавского Союза автомобилистов налажены отличные связи связи с Россией. Члены Всероссийского общества автомобилистов неоднократно посещали Молдову и наши саммиты. Так же и молдавская сторона работала на съездах этой престижнейшей организации. Он отметил, что Россия – это государство, где сохранились научно-исследовательские институты по безопасности дорожного движения. В этой стране к вопросам безопасности подходят с точки зрения научных разработок: в лабораториях ставят различные эксперименты и проводят испытания в этой области.
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Валентина Топоривская
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экспертиза, подкасты, аудио, в молдове, молдова, автомобилисты

Кожокару: чему молдавских водителей может научить российский опыт

08:00 26.09.2021
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Радио
Кожокару: чему молдавских водителей может научить российский опыт
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Председатель Союза автомобилистов Молдовы рассказал о сотрудничестве в сфере автомобильной безопасности с коллегами из Всероссийского общества автомобилистов.
У молдавского Союза автомобилистов налажены отличные связи связи с Россией. Члены Всероссийского общества автомобилистов неоднократно посещали Молдову и наши саммиты. Так же и молдавская сторона работала на съездах этой престижнейшей организации.

Мы с ними встречаемся, созваниваемся и постоянно работаем в режиме онлайн", – рассказал в эфире студии Sputnik Молдова председатель Союза автомобилистов Молдовы Олег Кожокару.

Он отметил, что Россия – это государство, где сохранились научно-исследовательские институты по безопасности дорожного движения. В этой стране к вопросам безопасности подходят с точки зрения научных разработок: в лабораториях ставят различные эксперименты и проводят испытания в этой области.

"В Молдове этого нет, поэтому мы вынуждены брать все самое лучшее в других странах. У России есть специальная литература и фильмы. Со странами Евросоюза мы тоже обмениваемся опытом, а все потому, что наша страна небольшая и достаточно бедная", – заключил эксперт.

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