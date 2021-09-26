https://ru.sputnik.md/20210926/moldavskie-voditely-44981368.html

Кожокару: чему молдавских водителей может научить российский опыт

Кожокару: чему молдавских водителей может научить российский опыт

Председатель Союза автомобилистов Молдовы рассказал о сотрудничестве в сфере автомобильной безопасности.

2021-09-26T08:00+0300

2021-09-26T08:00+0300

2021-09-26T08:00+0300

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Кожокару: чему молдавских водителей может научить российский опыт Кожокару: чему молдавских водителей может научить российский опыт

У молдавского Союза автомобилистов налажены отличные связи связи с Россией. Члены Всероссийского общества автомобилистов неоднократно посещали Молдову и наши саммиты. Так же и молдавская сторона работала на съездах этой престижнейшей организации. Он отметил, что Россия – это государство, где сохранились научно-исследовательские институты по безопасности дорожного движения. В этой стране к вопросам безопасности подходят с точки зрения научных разработок: в лабораториях ставят различные эксперименты и проводят испытания в этой области.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

экспертиза, подкасты, аудио, в молдове, молдова, автомобилисты