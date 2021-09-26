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Погодные рекорды Молдовы 26 сентября
Погодные рекорды Молдовы 26 сентября
Погодные рекорды Молдовы 26 сентября
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рекорды
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КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. Самое холодное 26 сентября на территории Молдовы было зарегистрировано чуть более века назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1917 году в этот день температура воздуха составила -1,4 градуса по Цельсию.А температурный максимум 26 сентября зафиксировали в победном 1945 году. Тогда термометры показали +30,3 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 31,7 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 26 сентября

00:01 26.09.2021
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© Sputnik / Mihai CarausПарк
Парк - Sputnik Молдова, 1920, 26.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. Самое холодное 26 сентября на территории Молдовы было зарегистрировано чуть более века назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1917 году в этот день температура воздуха составила -1,4 градуса по Цельсию.
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А температурный максимум 26 сентября зафиксировали в победном 1945 году. Тогда термометры показали +30,3 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 31,7 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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