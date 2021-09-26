https://ru.sputnik.md/20210926/pogodnye-rekordy-45048977.html
Погодные рекорды Молдовы 26 сентября
Погодные рекорды Молдовы 26 сентября
Погодные рекорды Молдовы 26 сентября
2021-09-26T00:01+0300
2021-09-26T00:01+0300
2021-09-26T00:01+0300
погода
рекорды
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КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. Самое холодное 26 сентября на территории Молдовы было зарегистрировано чуть более века назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1917 году в этот день температура воздуха составила -1,4 градуса по Цельсию.А температурный максимум 26 сентября зафиксировали в победном 1945 году. Тогда термометры показали +30,3 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 31,7 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20210514/Globalnoe-poteplenie-grozit-plokhimi-urozhayami-prognoz-klimatologov-34750860.html
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погода, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 26 сентября
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. Самое холодное 26 сентября на территории Молдовы было зарегистрировано чуть более века назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1917 году в этот день температура воздуха составила -1,4 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 26 сентября зафиксировали в победном 1945 году. Тогда термометры показали +30,3 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 31,7 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.