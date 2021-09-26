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Самый точный прогноз погоды: всю неделю будет тепло и сухо
Самый точный прогноз погоды: всю неделю будет тепло и сухо
Самый точный прогноз погоды в Молдове на 26 и 27 сентября Gismeteo
2021-09-26T07:00+0300
2021-09-26T07:00+0300
синоптики
прогноз погоды
погода
народные приметы
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КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 26 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +19 до +22 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +8 до +12.Точный прогноз погоды в Кишиневе 26 сентября: ночью – до +13, днем – до +24 градусов.27 сентября погода в целом не изменится, дневные температуры составят до +23 градусов. В последующие дни немного похолодает, максимальная температура днем будет достигать 18 градусов тепла, осадков не ожидается.Праздники и народные приметыПо церковному календарю наступает день святого Корнилия, жившего в Риме в I веке. Согласно Новому завету, при жизни он был "благочестивым и боящимся Бога" человеком.Однажды Корнилию явился ангел и велел найти святого Петра. Мужчина выполнил указание, и Петр крестил его в своем доме. Корнилий считается первым язычником, принявшим христианство. Впоследствии он по благословению Петра стал епископом и прославился тем, что разрушил языческий храм в городе Скепсии, после чего многие жители поверили в Христа.В этот день убирали с грядок корнеплоды: репу, свеклу, редьку, морковь. "В Корнилов день — последнюю репу с огорода вон", — говорили крестьяне. Считалось, что с этого времени "корень в земле не растет, а зябнет". Заморозки, которые уже случались нередко, могли погубить урожай.Из собранных культур люди готовили множество блюд. Так, редьку ели обыкновенно в двух видах: либо натирали на терке, добавляя лук и заправляя постным маслом; либо нарезали тонкими ломтиками, посыпая солью и позволив постоять, пока не выделится сок.Впрочем, редька считалась едой бедных людей. По этому поводу говорили: "На столе семь перемен, и все одна редька: редька-триха, редька-ломтиха, редька с квасом, редька с маслом, редька в кусочках, редька в брусочках и редька целиком".Корнилов день также считали последним поистине теплым осенью. Если шел последний теплый дождь, это называли хорошей приметой. "Дождь к земле припадает — землю целить начинает", — говорили крестьяне.
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Александр Исаев
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синоптики, прогноз погоды, погода, народные приметы

Самый точный прогноз погоды: всю неделю будет тепло и сухо

07:00 26.09.2021
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КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 26 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.
Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +19 до +22 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +8 до +12.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 26 сентября: ночью – до +13, днем – до +24 градусов.
27 сентября погода в целом не изменится, дневные температуры составят до +23 градусов. В последующие дни немного похолодает, максимальная температура днем будет достигать 18 градусов тепла, осадков не ожидается.

Праздники и народные приметы

По церковному календарю наступает день святого Корнилия, жившего в Риме в I веке. Согласно Новому завету, при жизни он был "благочестивым и боящимся Бога" человеком.
Однажды Корнилию явился ангел и велел найти святого Петра. Мужчина выполнил указание, и Петр крестил его в своем доме. Корнилий считается первым язычником, принявшим христианство. Впоследствии он по благословению Петра стал епископом и прославился тем, что разрушил языческий храм в городе Скепсии, после чего многие жители поверили в Христа.
В этот день убирали с грядок корнеплоды: репу, свеклу, редьку, морковь. "В Корнилов день — последнюю репу с огорода вон", — говорили крестьяне. Считалось, что с этого времени "корень в земле не растет, а зябнет". Заморозки, которые уже случались нередко, могли погубить урожай.
Церковный православный календарь - Sputnik Молдова, 1920, 07.02.2021
Инфографика
Православный календарь на 2021 год
7 февраля, 11:21
11253
Из собранных культур люди готовили множество блюд. Так, редьку ели обыкновенно в двух видах: либо натирали на терке, добавляя лук и заправляя постным маслом; либо нарезали тонкими ломтиками, посыпая солью и позволив постоять, пока не выделится сок.
Впрочем, редька считалась едой бедных людей. По этому поводу говорили: "На столе семь перемен, и все одна редька: редька-триха, редька-ломтиха, редька с квасом, редька с маслом, редька в кусочках, редька в брусочках и редька целиком".
Корнилов день также считали последним поистине теплым осенью. Если шел последний теплый дождь, это называли хорошей приметой. "Дождь к земле припадает — землю целить начинает", — говорили крестьяне.
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