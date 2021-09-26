Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Экспозиция фотоаппаратов в музее киноконцерна Мосфильм в Москве - Sputnik Молдова, 1920
Фото
Смотрите самые интересные и эксклюзивные кадры того, что происходит в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20210926/putin-otpusk-tayga-45054233.html
Тайга, поход и рыбалка: как прошел отпуск Путина в Сибири
Тайга, поход и рыбалка: как прошел отпуск Путина в Сибири
Тайга, поход и рыбалка: как прошел отпуск Путина в Сибири
2021-09-26T16:49+0300
2021-09-26T16:55+0300
фото
мультимедиа
россия
владимир путин
сергей шойгу
сибирь
тайга
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/1a/45052660_0:0:3281:1847_1920x0_80_0_0_9ece5f7e1828cf18d5ad6d8ca852f58b.jpg
россия
сибирь
тайга
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/1a/45052660_550:0:3281:2048_1920x0_80_0_0_3efd90c88881c7092e8667d682d6490e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, мультимедиа, россия, владимир путин, сергей шойгу, сибирь, тайга

Тайга, поход и рыбалка: как прошел отпуск Путина в Сибири

16:49 26.09.2021 (обновлено: 16:55 26.09.2021)
15
В начале сентября, по окончании рабочей поездки в Приморье и Амурскую область, Владимир Путин на несколько дней сделал остановку в Сибири, где провел краткий отпуск.
© Sputnik / Alexei Druzhinin / Перейти в фотобанк

О кратком отпуске российского президента в начале сентября рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

О кратком отпуске российского президента в начале сентября рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. - Sputnik Молдова
1/18
© Sputnik / Alexei Druzhinin
/
Перейти в фотобанк

О кратком отпуске российского президента в начале сентября рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

© Sputnik / Alexei Druzhinin / Перейти в фотобанк

Песков сообщил, что Путин по пути из Благовещенска, где он находился с рабочим визитом, в Москву на несколько дней сделал остановку в одном из регионов Сибири.

Песков сообщил, что Путин по пути из Благовещенска, где он находился с рабочим визитом, в Москву на несколько дней сделал остановку в одном из регионов Сибири. - Sputnik Молдова
2/18
© Sputnik / Alexei Druzhinin
/
Перейти в фотобанк

Песков сообщил, что Путин по пути из Благовещенска, где он находился с рабочим визитом, в Москву на несколько дней сделал остановку в одном из регионов Сибири.

© Sputnik / Alexei Druzhinin / Перейти в фотобанк

Как отмечал Песков, это "обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее".

Как отмечал Песков, это &quot;обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее&quot;. - Sputnik Молдова
3/18
© Sputnik / Alexei Druzhinin
/
Перейти в фотобанк

Как отмечал Песков, это "обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее".

© Sputnik / Alexei Druzhinin / Перейти в фотобанк

Свой краткий отпуск в тайге Путин провел в компании министра обороны России Сергея Шойгу.

Свой краткий отпуск в тайге Путин провел в компании министра обороны России Сергея Шойгу. - Sputnik Молдова
4/18
© Sputnik / Alexei Druzhinin
/
Перейти в фотобанк

Свой краткий отпуск в тайге Путин провел в компании министра обороны России Сергея Шойгу.

© Sputnik / Alexei Druzhinin / Перейти в фотобанк

Путин часто выбирает тайгу для отпуска и глава оборонного ведомства России нередко сопровождает его.

Путин часто выбирает тайгу для отпуска и глава оборонного ведомства России нередко сопровождает его. - Sputnik Молдова
5/18
© Sputnik / Alexei Druzhinin
/
Перейти в фотобанк

Путин часто выбирает тайгу для отпуска и глава оборонного ведомства России нередко сопровождает его.

© Sputnik / Alexei Druzhinin / Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге.

Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге. - Sputnik Молдова
6/18
© Sputnik / Alexei Druzhinin
/
Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге.

© Sputnik / Alexei Druzhinin / Перейти в фотобанк

Российский лидер гулял по горам, ловил с помощью удочки рыбу, сплавлялся на катере по реке.

Российский лидер гулял по горам, ловил с помощью удочки рыбу, сплавлялся на катере по реке. - Sputnik Молдова
7/18
© Sputnik / Alexei Druzhinin
/
Перейти в фотобанк

Российский лидер гулял по горам, ловил с помощью удочки рыбу, сплавлялся на катере по реке.

© Sputnik / Alexei Druzhinin / Перейти в фотобанк

Сибирские реки богаты рыбой.

Сибирские реки богаты рыбой. - Sputnik Молдова
8/18
© Sputnik / Alexei Druzhinin
/
Перейти в фотобанк

Сибирские реки богаты рыбой.

© Sputnik / Alexei Druzhinin / Перейти в фотобанк

Рыбалка в Сибири.

Рыбалка в Сибири. - Sputnik Молдова
9/18
© Sputnik / Alexei Druzhinin
/
Перейти в фотобанк

Рыбалка в Сибири.

© Sputnik / Alexei Druzhinin / Перейти в фотобанк

Владимир Путин на таежной рыбалке.

Владимир Путин на таежной рыбалке. - Sputnik Молдова
10/18
© Sputnik / Alexei Druzhinin
/
Перейти в фотобанк

Владимир Путин на таежной рыбалке.

© Sputnik / Alexei Druzhinin / Перейти в фотобанк

А вот и улов.

А вот и улов. - Sputnik Молдова
11/18
© Sputnik / Alexei Druzhinin
/
Перейти в фотобанк

А вот и улов.

© Sputnik / Alexei Druzhinin / Перейти в фотобанк

Как отмечал Дмитрий Песков, лидер России действительно "прикипел душой к Сибири" и любит этот регион.

Как отмечал Дмитрий Песков, лидер России действительно &quot;прикипел душой к Сибири&quot; и любит этот регион. - Sputnik Молдова
12/18
© Sputnik / Alexei Druzhinin
/
Перейти в фотобанк

Как отмечал Дмитрий Песков, лидер России действительно "прикипел душой к Сибири" и любит этот регион.

© Sputnik / Alexei Druzhinin / Перейти в фотобанк

Поэтому российский президент уже не первый раз выбирает Сибирь местом для отдыха.

Поэтому российский президент уже не первый раз выбирает Сибирь местом для отдыха. - Sputnik Молдова
13/18
© Sputnik / Alexei Druzhinin
/
Перейти в фотобанк

Поэтому российский президент уже не первый раз выбирает Сибирь местом для отдыха.

© Sputnik / Alexei Druzhinin / Перейти в фотобанк

Рыбалка, прогулка по горам, палатка и, конечно, задушевные разговоры у костра.

Рыбалка, прогулка по горам, палатка и, конечно, задушевные разговоры у костра. - Sputnik Молдова
14/18
© Sputnik / Alexei Druzhinin
/
Перейти в фотобанк

Рыбалка, прогулка по горам, палатка и, конечно, задушевные разговоры у костра.

© Sputnik / Alexei Druzhinin / Перейти в фотобанк

Директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев показал президенту медвежью берлогу: на территории заповедника обитает порядка 600 медведей.

Директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев показал президенту медвежью берлогу: на территории заповедника обитает порядка 600 медведей. - Sputnik Молдова
15/18
© Sputnik / Alexei Druzhinin
/
Перейти в фотобанк

Директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев показал президенту медвежью берлогу: на территории заповедника обитает порядка 600 медведей.

© Sputnik / Alexei Druzhinin / Перейти в фотобанк

Президент поделился впечатлениями от встречи с маралами: "Я таких еще не видел… Чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной".

Президент поделился впечатлениями от встречи с маралами: &quot;Я таких еще не видел… Чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной&quot;. - Sputnik Молдова
16/18
© Sputnik / Alexei Druzhinin
/
Перейти в фотобанк

Президент поделился впечатлениями от встречи с маралами: "Я таких еще не видел… Чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной".

© Sputnik / Alexei Druzhinin / Перейти в фотобанк

В этот раз глава государства переночевал в палатке.

В этот раз глава государства переночевал в палатке. - Sputnik Молдова
17/18
© Sputnik / Alexei Druzhinin
/
Перейти в фотобанк

В этот раз глава государства переночевал в палатке.

© Sputnik / Alexei Druzhinin / Перейти в фотобанк

Российский президент в этих местах не в первый раз, но невероятная красота тайги притягивает снова и снова.

Российский президент в этих местах не в первый раз, но невероятная красота тайги притягивает снова и снова. - Sputnik Молдова
18/18
© Sputnik / Alexei Druzhinin
/
Перейти в фотобанк

Российский президент в этих местах не в первый раз, но невероятная красота тайги притягивает снова и снова.

000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:49Тайга, поход и рыбалка: как прошел отпуск Путина в Сибири
16:20Мэрия столицы продолжает благоустройство сектора Ботаника
15:51Российские истребители сопроводили бомбардировщик ВВС США в Тихом океане
15:17В Кремле прокомментировали уход Меркель с поста канцлера Германии
14:47Долги по зарплате на ЖДМ собираются погасить до конца года
14:18Эхо войны: жители немецкого Вупперталя не смогли проголосовать из-за бомбы
13:49Пятеро жителей Молдовы попали в ДТП в Румынии
13:20Супруги из Турции стали героями тираспольского марафона
12:49В Германии проходят выборы в бундестаг
12:20В Кишиневе подвели итоги первого осеннего субботника
11:51Арефьева: мир, Ковчег и Великий учитель Джа
11:10В Тирасполе проходит массовый забег
10:41Дайджест недели: геополитические кульбиты Молдовы и действия PAS и Санду
10:12Лавров – о новом глобальном вызове, афганском урегулировании и политике США
09:43Где в Кишиневе 26 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
09:14В США пассажирский поезд сошел с рельсов, есть погибшие
08:40Мир за сутки: Путин в тайге, новый чемпион мира по боксу и ситуация с COVID-19
08:00Кожокару: чему молдавских водителей может научить российский опыт
07:30Минэкономики намерено стимулировать IT-индустрию
07:00Самый точный прогноз погоды: всю неделю будет тепло и сухо