Тайга, поход и рыбалка: как прошел отпуск Путина в Сибири

О кратком отпуске российского президента в начале сентября рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
О кратком отпуске российского президента в начале сентября рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что Путин по пути из Благовещенска, где он находился с рабочим визитом, в Москву на несколько дней сделал остановку в одном из регионов Сибири.
Песков сообщил, что Путин по пути из Благовещенска, где он находился с рабочим визитом, в Москву на несколько дней сделал остановку в одном из регионов Сибири.
Как отмечал Песков, это "обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее".
Как отмечал Песков, это "обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее".
Свой краткий отпуск в тайге Путин провел в компании министра обороны России Сергея Шойгу.
Свой краткий отпуск в тайге Путин провел в компании министра обороны России Сергея Шойгу.
Путин часто выбирает тайгу для отпуска и глава оборонного ведомства России нередко сопровождает его.
Путин часто выбирает тайгу для отпуска и глава оборонного ведомства России нередко сопровождает его.
Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге.
Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге.
Российский лидер гулял по горам, ловил с помощью удочки рыбу, сплавлялся на катере по реке.
Российский лидер гулял по горам, ловил с помощью удочки рыбу, сплавлялся на катере по реке.
Сибирские реки богаты рыбой.
Рыбалка в Сибири.
Владимир Путин на таежной рыбалке.
А вот и улов.
Как отмечал Дмитрий Песков, лидер России действительно "прикипел душой к Сибири" и любит этот регион.
Как отмечал Дмитрий Песков, лидер России действительно "прикипел душой к Сибири" и любит этот регион.
Поэтому российский президент уже не первый раз выбирает Сибирь местом для отдыха.
Поэтому российский президент уже не первый раз выбирает Сибирь местом для отдыха.
Рыбалка, прогулка по горам, палатка и, конечно, задушевные разговоры у костра.
Рыбалка, прогулка по горам, палатка и, конечно, задушевные разговоры у костра.
Директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев показал президенту медвежью берлогу: на территории заповедника обитает порядка 600 медведей.
Директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев показал президенту медвежью берлогу: на территории заповедника обитает порядка 600 медведей.
Президент поделился впечатлениями от встречи с маралами: "Я таких еще не видел… Чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной".
Президент поделился впечатлениями от встречи с маралами: "Я таких еще не видел… Чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной".
В этот раз глава государства переночевал в палатке.
В этот раз глава государства переночевал в палатке.
Российский президент в этих местах не в первый раз, но невероятная красота тайги притягивает снова и снова.
Российский президент в этих местах не в первый раз, но невероятная красота тайги притягивает снова и снова.