https://ru.sputnik.md/20210926/putin-tayga-chempion-boks-covid-19-45049097.html

Мир за сутки: Путин в тайге, новый чемпион мира по боксу и ситуация с COVID-19

Мир за сутки: Путин в тайге, новый чемпион мира по боксу и ситуация с COVID-19

Мир за сутки: Путин в тайге, новый чемпион мира по боксу и ситуация с COVID-19

2021-09-26T08:40+0300

2021-09-26T08:40+0300

2021-09-26T09:06+0300

в мире

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КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. Опубликовано видео отдыха президента РФ Владимира Путина и главы Минобороны Шойгу в тайге.На видео российский президент во время отпуска в начале сентября ловит удочкой рыбу, гуляет по горам, сплавляется на катере по реке.Кроме того, глава государства переночевал в палатке. Шойгу, обращаясь к сидящему в ней Путину, оценил размеры палатки: "Солидно". Тот в ответ пошутил, что если лучше работать, то и жилище будет лучше, и рассмеялся вместе с Шойгу.Глава Минобороны обратил внимание на изображение камина, которое было в палатке президента. "Это камин, между прочим он греет, зря вы смеетесь. Он греет, посмотрите", – пригласил Шойгу Путин.Путин часто выбирает тайгу для отпуска, который длится обычно несколько дней. В этих поездках его нередко сопровождает Шойгу, пишет РИА Новости.В начале сентября Путин по пути из Благовещенска в Москву на несколько дней сделал остановку в одном из регионов Сибири.Александр Усик стал чемпионом мира по боксу в тяжелом весеУкраинский боксер Александр Усик победил британца Энтони Джошуа и завоевал пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO в тяжелом весе, сообщает РИА Новости.Титульный бой прошел на арене футбольного клуба "Тоттенхэм" в Лондоне и продлился 12 раундов. По итогам поединка арбитры единогласно признали 34-летнего украинца сильнейшим. Счет судейских записок — 117-112, 116-112, 115-113.Усик выиграл все 19 боев на профессиональном ринге, 13 из них — нокаутом. Ранее он был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Джошуа проиграл во второй раз за карьеру, на счету 31-летнего британца также 24 победы (22 — нокаутом).Ситуация с COVID-19 в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 231 миллиона.На утро 26 сентября число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 231 517 674. Из них 4 742 776 человек скончалось. На первой строчке по числу инфицированных – США (42 940 233). Следом идут Индия (33 624 419) и Бразилия (21 343 304).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (7 667 290), Россия (7 291 097), Франция (7 080 675), Турция (7 013 609), Иран (5 519 728), Аргентина (5 249 840) и Колумбия (4 950 253).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 495 068 случая заражения, в Румынии – 1 187 773.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 288 377. В субботу профильное министерство сообщило о 647 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 6679, выздоровело 272 677 человека.

https://ru.sputnik.md/20210925/koronavirus-45048827.html

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