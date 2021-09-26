https://ru.sputnik.md/20210926/ssha-poezd-soshel-relsov-45049963.html
В США пассажирский поезд сошел с рельсов, есть погибшие
В США пассажирский поезд сошел с рельсов, есть погибшие
В США пассажирский поезд сошел с рельсов, есть погибшие
2021-09-26T09:14+0300
2021-09-26T09:14+0300
2021-09-26T09:15+0300
в мире
сша
крушение
поезд
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КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. В штате Монтана в США при сходе пассажирского поезда с рельсов пострадали более 50 человек. Также сообщается о трех погибших.Железнодорожная пассажирская компания США Amtrak информировала, что поезд сошел с рельсов рядом с населенным пунктом Джоплин. На борту поезда в момент аварии было около 147 пассажиров и 13 членов экипажа. Компания заявляла о пострадавших и об эвакуации пассажиров из поезда.Расследованием инцидента займется Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB). Компания Amtrak отправила на место происшествия свою команду специалистов.
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в мире, сша, крушение, поезд
В США пассажирский поезд сошел с рельсов, есть погибшие
09:14 26.09.2021 (обновлено: 09:15 26.09.2021)
КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. В штате Монтана в США при сходе пассажирского поезда с рельсов пострадали более 50 человек. Также сообщается о трех погибших.
"По данным шерифа округа Либерти, подтверждено как минимум три смертельных случая", – цитирует РИА Новости сообщение телеканала CBS.
Железнодорожная пассажирская компания США Amtrak информировала, что поезд сошел с рельсов рядом с населенным пунктом Джоплин. На борту поезда в момент аварии было около 147 пассажиров и 13 членов экипажа. Компания заявляла о пострадавших и об эвакуации пассажиров из поезда.
Расследованием инцидента займется Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB). Компания Amtrak отправила на место происшествия свою команду специалистов.