https://ru.sputnik.md/20210926/ssha-poezd-soshel-relsov-45049963.html

В США пассажирский поезд сошел с рельсов, есть погибшие

В США пассажирский поезд сошел с рельсов, есть погибшие

В США пассажирский поезд сошел с рельсов, есть погибшие

2021-09-26T09:14+0300

2021-09-26T09:14+0300

2021-09-26T09:15+0300

в мире

сша

крушение

поезд

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КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. В штате Монтана в США при сходе пассажирского поезда с рельсов пострадали более 50 человек. Также сообщается о трех погибших.Железнодорожная пассажирская компания США Amtrak информировала, что поезд сошел с рельсов рядом с населенным пунктом Джоплин. На борту поезда в момент аварии было около 147 пассажиров и 13 членов экипажа. Компания заявляла о пострадавших и об эвакуации пассажиров из поезда.Расследованием инцидента займется Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB). Компания Amtrak отправила на место происшествия свою команду специалистов.

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, сша, крушение, поезд