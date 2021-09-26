https://ru.sputnik.md/20210926/tiraspol-zabeg-45051247.html
В Тирасполе проходит массовый забег
В Тирасполе проходит массовый забег
В Тирасполе проходит массовый забег
2021-09-26T11:10+0300
2021-09-26T11:10+0300
2021-09-26T11:18+0300
общество
приднестровье
бег
спорт
в молдове
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КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Масштабный легкоатлетический забег проходит в воскресенье в Тирасполе.Мероприятие пропагандирует здоровый образ жизни, занятия физкультурой и спортом. Участие в забеге бесплатное.Взрослые пробегут дистанции в 5, 10 и 21 километр. На детские дистанции выйдут самые юные участники в возрасте от четырех лет. Они могут пробежать 300 или 600 метров. Планируется, что участие в мероприятии примут около 300 детей.Все участники забега получат памятные медали.
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приднестровье, бег, спорт, в молдове
В Тирасполе проходит массовый забег
11:10 26.09.2021 (обновлено: 11:18 26.09.2021)
На разные дистанции по городским улицам вышли около тысячи участников.
КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Масштабный легкоатлетический забег проходит в воскресенье в Тирасполе.
Мероприятие пропагандирует здоровый образ жизни, занятия физкультурой и спортом. Участие в забеге бесплатное.
Взрослые пробегут дистанции в 5, 10 и 21 километр. На детские дистанции выйдут самые юные участники в возрасте от четырех лет. Они могут пробежать 300 или 600 метров. Планируется, что участие в мероприятии примут около 300 детей.
Все участники забега получат памятные медали.