https://ru.sputnik.md/20210926/tiraspol-zabeg-45051247.html

В Тирасполе проходит массовый забег

В Тирасполе проходит массовый забег

В Тирасполе проходит массовый забег

2021-09-26T11:10+0300

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общество

приднестровье

бег

спорт

в молдове

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КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Масштабный легкоатлетический забег проходит в воскресенье в Тирасполе.Мероприятие пропагандирует здоровый образ жизни, занятия физкультурой и спортом. Участие в забеге бесплатное.Взрослые пробегут дистанции в 5, 10 и 21 километр. На детские дистанции выйдут самые юные участники в возрасте от четырех лет. Они могут пробежать 300 или 600 метров. Планируется, что участие в мероприятии примут около 300 детей.Все участники забега получат памятные медали.

приднестровье

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2021

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Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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приднестровье, бег, спорт, в молдове