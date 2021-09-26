https://ru.sputnik.md/20210926/tiraspolskyi-marafon-45054531.html

Супруги из Турции стали героями тираспольского марафона

Супруги из Турции стали героями тираспольского марафона

Супруги из Турции стали героями тираспольского марафона

2021-09-26T13:20+0300

2021-09-26T13:20+0300

2021-09-26T13:31+0300

спорт

в молдове

молдова

тирасполь

марафон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/1a/45053811_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_f2a384787e5cfbc98478974f4ed86126.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 26 сен – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Супруги Светлана Шепелева и Мурат Кая воскресенье начали с большого легкоатлетического забега в Тирасполе. Оба выбрали дистанцию в 21 километр и финишировали с разницей в 13 минут."Забег отличный. Я безумно рада, что оказалась здесь, в Тирасполе, именно в это время. Уже завтра мы улетаем обратно в Стамбул. Рада, что я бежала сегодня в своем любимом городе. Причем, мы с супругом сегодня оба победители. Лично мое время – 1.28.28. Это семейный успех. Настроение – классное", – отметила бегунья сразу после финиша.Уроженка Тирасполя Светлана Шепелева – участница Летних Олимпийских Игр в Афинах. В последние годы легкоатлетка совмещает работу массажиста в национальной сборной Молдовы по плаванию и тренерскую карьеру. Победа ее мужа Мурата Кая – в том числе и заслуга Светланы. Супруги живут и тренируются на родине Мурата в Стамбуле. Вместе ездят на любительские марафоны.Большой легкоатлетический забег собрал около тысячи профессиональных спортсменов и любителей. Марафон такого масштаба впервые прошел в Тирасполе. Основные дистанции: 5, 10 и 21 километр. Завершили воскресный марафон дети. Юные участники в возрасте от 4 лет вышли на дистанции 600 и 300 метров. Все участники на финише получили памятные медали и мотивацию продолжать тренироваться.

https://ru.sputnik.md/20210926/tiraspol-zabeg-45051247.html

молдова

тирасполь

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в молдове, молдова, тирасполь, марафон