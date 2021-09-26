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Участники соревнований по академической гребле во время заезда на XXV Летних Олимпийских играх в Барселоне - Sputnik Молдова, 1920
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Супруги из Турции стали героями тираспольского марафона
Супруги из Турции стали героями тираспольского марафона
Супруги из Турции стали героями тираспольского марафона
2021-09-26T13:20+0300
2021-09-26T13:31+0300
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ТИРАСПОЛЬ, 26 сен – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Супруги Светлана Шепелева и Мурат Кая воскресенье начали с большого легкоатлетического забега в Тирасполе. Оба выбрали дистанцию в 21 километр и финишировали с разницей в 13 минут."Забег отличный. Я безумно рада, что оказалась здесь, в Тирасполе, именно в это время. Уже завтра мы улетаем обратно в Стамбул. Рада, что я бежала сегодня в своем любимом городе. Причем, мы с супругом сегодня оба победители. Лично мое время – 1.28.28. Это семейный успех. Настроение – классное", – отметила бегунья сразу после финиша.Уроженка Тирасполя Светлана Шепелева – участница Летних Олимпийских Игр в Афинах. В последние годы легкоатлетка совмещает работу массажиста в национальной сборной Молдовы по плаванию и тренерскую карьеру. Победа ее мужа Мурата Кая – в том числе и заслуга Светланы. Супруги живут и тренируются на родине Мурата в Стамбуле. Вместе ездят на любительские марафоны.Большой легкоатлетический забег собрал около тысячи профессиональных спортсменов и любителей. Марафон такого масштаба впервые прошел в Тирасполе. Основные дистанции: 5, 10 и 21 километр. Завершили воскресный марафон дети. Юные участники в возрасте от 4 лет вышли на дистанции 600 и 300 метров. Все участники на финише получили памятные медали и мотивацию продолжать тренироваться.
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в молдове, молдова, тирасполь, марафон

Супруги из Турции стали героями тираспольского марафона

13:20 26.09.2021 (обновлено: 13:31 26.09.2021)
37
© Sputnik / Sorokopud JuliaБольшой тираспольский марафон
Большой тираспольский марафон - Sputnik Молдова, 1920, 26.09.2021
© Sputnik / Sorokopud Julia
Участница Олимпиады в Афинах Светлана Шепелева вместе с мужем Муратом Кая победили в большом легкоатлетическом забеге, который впервые прошел в Тирасполе.
ТИРАСПОЛЬ, 26 сен – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Супруги Светлана Шепелева и Мурат Кая воскресенье начали с большого легкоатлетического забега в Тирасполе. Оба выбрали дистанцию в 21 километр и финишировали с разницей в 13 минут.
"Забег отличный. Я безумно рада, что оказалась здесь, в Тирасполе, именно в это время. Уже завтра мы улетаем обратно в Стамбул. Рада, что я бежала сегодня в своем любимом городе. Причем, мы с супругом сегодня оба победители. Лично мое время – 1.28.28. Это семейный успех. Настроение – классное", – отметила бегунья сразу после финиша.
Марафон - Sputnik Молдова, 1920, 26.09.2021
Общество
В Тирасполе проходит массовый забег
11:10
120
Уроженка Тирасполя Светлана Шепелева – участница Летних Олимпийских Игр в Афинах. В последние годы легкоатлетка совмещает работу массажиста в национальной сборной Молдовы по плаванию и тренерскую карьеру. Победа ее мужа Мурата Кая – в том числе и заслуга Светланы. Супруги живут и тренируются на родине Мурата в Стамбуле. Вместе ездят на любительские марафоны.

"Я очень рад поучаствовать в этом забеге. Столько людей. Отличная атмосфера. Да и результат меня порадовал – 1.15.50", – сказал победитель тираспольского полумарафона среди мужчин Мурат Кая.

© Sputnik / Sorokopud JuliaБольшой тираспольский марафон
Большой тираспольский марафон - Sputnik Молдова
1/3
© Sputnik / Sorokopud Julia
Большой тираспольский марафон
© Sputnik / Sorokopud JuliaБольшой тираспольский марафон
Большой тираспольский марафон - Sputnik Молдова
2/3
© Sputnik / Sorokopud Julia
Большой тираспольский марафон
© Sputnik / Sorokopud JuliaБольшой тираспольский марафон
Большой тираспольский марафон - Sputnik Молдова
3/3
© Sputnik / Sorokopud Julia
Большой тираспольский марафон
1/3
© Sputnik / Sorokopud Julia
Большой тираспольский марафон
2/3
© Sputnik / Sorokopud Julia
Большой тираспольский марафон
3/3
© Sputnik / Sorokopud Julia
Большой тираспольский марафон
Большой легкоатлетический забег собрал около тысячи профессиональных спортсменов и любителей. Марафон такого масштаба впервые прошел в Тирасполе. Основные дистанции: 5, 10 и 21 километр. Завершили воскресный марафон дети. Юные участники в возрасте от 4 лет вышли на дистанции 600 и 300 метров. Все участники на финише получили памятные медали и мотивацию продолжать тренироваться.
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