https://ru.sputnik.md/20210926/ukraina-45057884.html

Какой сигнала от Вашингтона ждет Украина

Какой сигнала от Вашингтона ждет Украина

Какой сигнала от Вашингтона ждет Украина

2021-09-26T17:18+0300

2021-09-26T17:18+0300

2021-09-26T17:51+0300

украина

сша

колумнистика

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Верховная рада Украины начала рассмотрение проекта государственного бюджета на 2022 год. Как его будут принимать, разбирался колумнист РИА Новости.Украинская власть рассчитывает в следующем году на:Рассматриваемый Радой документ еще, конечно, должен получить одобрение из Вашингтона — в прошлом году МВФ заставил украинскую власть переписать изрядную его часть. Однако на этот раз, рассчитывая на долгожданный транш кредита МВФ, украинское правительство не допустило чрезмерного количества художеств в основных бюджетных параметрах, которые главным образом и интересуют вашингтонского "шерифа", поэтому серьезных корректировок тут ожидать не стоит. Будут, конечно, еще внутренние изменения, связанные с удовлетворением аппетитов даже не отдельных народных избранников, а тех, кто контролирует десятки "тушек" в украинском парламенте, — Игоря Коломойского, Рината Ахметова, Ильи Павлюка и прочих. Плюс могут быть приняты протягиваемые Зеленским и Ко налоговые изменения, направленные на усиление фискальной нагрузки на часть легального бизнеса, не сумевшего договориться с властью о сохранении прежних условий. В случае их принятия доходная часть может подрасти, но непринципиально — на миллиард долларов. Так что общее представление о приоритетах украинской власти нынешний проект дает.В отличие от последних лет власти решили не повышать минимальную зарплату — после роста до 6500 гривен (17,6 тысячи рублей) в декабре нынешнего года она останется на том же уровне до середины осени следующего, когда увеличится лишь на 200 гривен. В последние годы повышение минимальной зарплаты использовалось украинской властью как PR-ход, причем направленный не только на своих граждан, но и на соседей: мол, минимальные стандарты растут семимильными шагами. Но дело в том, что на Украине этот показатель используется для расчета минимальных обязательств по уплате налогов и ЕСВ, при этом никак не связан с социалкой.PR обернулся тем, что в результате повышений отток легально занятых в малом бизнесе (как предпринимателей, так и наемных работников) в тень стал уж слишком заметен. Видимо, потому от него и отказались. При этом размер минимальной пенсии в первой половине 2022-го составит 1934 гривны (5,2 тысячи рублей) и к концу года вырастет лишь до 2093 гривен (5,7 тысячи рублей). А прожиточный минимум, на основе которого рассчитываются социальные выплаты, поэтапно вырастет с 2481 до 2684 гривен (до 7,3 тысячи рублей), что, конечно, не имеет никакого отношения к реальной возможности прожить на них.Доходы по сравнению с планом на текущий год в следующем должны подрасти на изрядные 14,5%, или 160 миллиардов гривен. И тут вот что интересно. Уже давно украинцам вдолбили в голову, что Майдан стоял за "европейский выбор" и "против Януковича с олигархами". По факту же план сбора налога на доходы физических лиц в 2022 году превышает фактически собранную по этому налогу сумму в 2013-м (при Януковиче) в 5,6 раза. А с учетом сокращения количества штатных рабочих мест из-за начавшего стремительно разваливаться после 2013 года реального сектора каждый работник стал платить налогов в 7,4 раза больше. В то же время объем налога на прибыль в сравнении с тем же 2013 годом должен вырасти лишь в 2,8 раза. Сбор ренты с добываемых на Украине (в первую очередь Игорем Коломойским) нефти и газового конденсата за тот же период должен увеличиться и вовсе в 1,3 раза. А вот собираемость ренты за дефицитные водные ресурсы должна уменьшиться. Довольно существенно, как ожидается, вырастет лишь уплата ренты за добычу газа (в 5,4 раза). Но при росте тарифов для населения и промышленности более чем в десять раз это допустимая жертва для тех, кто его добывает. Кто оплачивает "майданный банкет" — вполне очевидно.Расходная часть тоже показательна. Наиболее щедра украинская власть, как и все последние годы, к силовикам. Им планируется выделить почти 320 миллиардов гривен (шесть процентов прогнозного ВВП), а это больше четверти от доходов, которые еще нужно собрать. Отличие от последних лет тут, пожалуй, лишь в том, что после ухода всесильного министра внутренних дел Авакова финансирование МВД впервые не выросло в приоритетном порядке — более того, не выросло совсем. Хотя на МВД вместе с другими силовыми органами, защищающими украинскую власть от собственного народа, на восьмой год "войны" с Россией она все равно выделяет больше денег, чем на Министерство обороны. В следующем же году на этом поприще больше всех дополнительных материальных бонусов удастся урвать СБУ.Чуть больше 200 миллиардов планируется направить на покрытие дефицита Пенсионного фонда, что незначительно превышает планы нынешнего года. И это неудивительно в связи с микроскопическими планами увеличения самих пенсий.Здравоохранение и образование планируется профинансировать на 193 и 186 миллиардов гривен.А вот далее идет любимая "игрушка" президента Зеленского, которая к тому же приносит участникам вполне ощутимые дивиденды. Речь идет о дорожном строительстве и прочих планах, объединенных в президентскую программу "Большая стройка". Но существует она только условно — ввиду отсутствия такой программы де-юре. Зато вот деньги туда выделяются вполне реальные. И в следующем году запланировано выделить 124 миллиарда гривен, из которых 40 миллиардов будут заемными.Кстати, о займах, а также их обслуживании и погашении.Только на выплату процентов по прямым государственным заимствованиям в 2022 году будет потрачено 181,4 миллиарда гривен. Данная статья выросла по сравнению с текущим годом сразу на 14,3%. Но это лишь вершина айсберга. Если прибавить сумму возврата кредитов (393,3 миллиарда), а также средства на погашение и обслуживание долгов, взятых под государственные гарантии (22,9 миллиарда), то вырисовывается прекрасная величина — около 600 миллиардов гривен. Иными словами, почти половина доходной части бюджета!При этом планируется взять новых кредитов, включая кредиты под государственные гарантии, на 650 миллиардов гривен. То есть в следующем году платежи по обслуживанию и погашению кредитов снова вырастут — и в абсолютных цифрах, и по отношению к доходам бюджета.Резюмируя, можно сказать, что речь идет об антисоциальном, не направленном на развитие, милитаристском бюджете бедной аграрной страны, зависимой от внешнего управления и кредитования.

https://ru.sputnik.md/20210923/na-ukraine-prinyali-zakon-ob-oligarkhakh-44996750.html

https://ru.sputnik.md/20210925/saakashvili-ukraina-45039056.html

https://ru.sputnik.md/20210922/voennye-ucheniya-pri-uchastii-stran-nato-nachalis-na-ukraine-44965929.html

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2021

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Валерий Михайлов https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0d/43878834_0:0:100:100_100x100_80_0_0_0312ee441444218e8428fd2a4c3ed11c.jpg

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