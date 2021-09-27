https://ru.sputnik.md/20210927/aktrisa-larisa-guzeeva-popala-v-bolnitsu-45069096.html
Актриса Лариса Гузеева попала в больницу
Актриса Лариса Гузеева попала в больницу
Лариса Гузеева попала в больницу
2021-09-27T12:30+0300
2021-09-27T12:30+0300
2021-09-27T12:30+0300
россия
в мире
москва
актриса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/1b/45068922_0:0:2503:1409_1920x0_80_0_0_41e9bf3e5a15258af4ea073c9ee898f0.jpg
КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева госпитализирована с подозрением на COVID-19, сообщают "Известия" со ссылкой на собственный источник.По его словам, самочувствие актрисы ухудшилось несколько дней назад. Пациентку с кашлем и температурой привезли в одну из московских клиник. Результат первого теста на коронавирус был положительным, второй показал отрицательный результат.Состояние Ларисы Гузеевой оценивается как средней тяжести.За несколько дней до госпитализации Гузеева на своей странице в Instagram делилась с подписчиками способом похудения в ледяной воде."Одна. Верю в то, что ледяная вода сжигает жир. Рыбаки в ужасе кутаются в телогрейки. Всех худеющих обнимаю и поддерживаю", — писала она.Лариса Гузеева – заслуженная артистка РФ (1994). Награждена орденом Дружбы (2011). Лауреат премии "ТЭФИ-2009" в номинации "Лучшая ведущая ток-шоу".С 2008 года является ведущей популярного телешоу "Давай поженимся!".
https://ru.sputnik.md/20210925/koronavirus-45048827.html
москва
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/1b/45068922_356:0:2503:1610_1920x0_80_0_0_34ac859e133732a86ca2bb3c85a6dead.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, москва, актриса
Актриса Лариса Гузеева попала в больницу
Популярную телеведущую привезли в одну из московских больниц с кашлем и высокой температурой.
КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik.
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева госпитализирована с подозрением на COVID-19, сообщают "Известия"
со ссылкой на собственный источник.
По его словам, самочувствие актрисы ухудшилось несколько дней назад. Пациентку с кашлем и температурой привезли в одну из московских клиник. Результат первого теста на коронавирус был положительным, второй показал отрицательный результат.
Состояние Ларисы Гузеевой оценивается как средней тяжести.
За несколько дней до госпитализации Гузеева на своей странице в Instagram делилась с подписчиками способом похудения в ледяной воде.
"Одна. Верю в то, что ледяная вода сжигает жир. Рыбаки в ужасе кутаются в телогрейки. Всех худеющих обнимаю и поддерживаю", — писала она.
Лариса Гузеева – заслуженная артистка РФ (1994). Награждена орденом Дружбы (2011). Лауреат премии "ТЭФИ-2009" в номинации "Лучшая ведущая ток-шоу".
С 2008 года является ведущей популярного телешоу "Давай поженимся!".