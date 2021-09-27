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Актриса Лариса Гузеева попала в больницу
Актриса Лариса Гузеева попала в больницу
Лариса Гузеева попала в больницу
2021-09-27T12:30+0300
2021-09-27T12:30+0300
россия
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актриса
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КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева госпитализирована с подозрением на COVID-19, сообщают "Известия" со ссылкой на собственный источник.По его словам, самочувствие актрисы ухудшилось несколько дней назад. Пациентку с кашлем и температурой привезли в одну из московских клиник. Результат первого теста на коронавирус был положительным, второй показал отрицательный результат.Состояние Ларисы Гузеевой оценивается как средней тяжести.За несколько дней до госпитализации Гузеева на своей странице в Instagram делилась с подписчиками способом похудения в ледяной воде."Одна. Верю в то, что ледяная вода сжигает жир. Рыбаки в ужасе кутаются в телогрейки. Всех худеющих обнимаю и поддерживаю", — писала она.Лариса Гузеева – заслуженная артистка РФ (1994). Награждена орденом Дружбы (2011). Лауреат премии "ТЭФИ-2009" в номинации "Лучшая ведущая ток-шоу".С 2008 года является ведущей популярного телешоу "Давай поженимся!".
https://ru.sputnik.md/20210925/koronavirus-45048827.html
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в мире, москва, актриса

Актриса Лариса Гузеева попала в больницу

12:30 27.09.2021
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© Sputnik / Валерий ЛевитинАктриса и телеведущая Лариса Гузеева
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева - Sputnik Молдова, 1920, 27.09.2021
© Sputnik / Валерий Левитин
Популярную телеведущую привезли в одну из московских больниц с кашлем и высокой температурой.
КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева госпитализирована с подозрением на COVID-19, сообщают "Известия" со ссылкой на собственный источник.
По его словам, самочувствие актрисы ухудшилось несколько дней назад. Пациентку с кашлем и температурой привезли в одну из московских клиник. Результат первого теста на коронавирус был положительным, второй показал отрицательный результат.
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Состояние Ларисы Гузеевой оценивается как средней тяжести.
За несколько дней до госпитализации Гузеева на своей странице в Instagram делилась с подписчиками способом похудения в ледяной воде.
"Одна. Верю в то, что ледяная вода сжигает жир. Рыбаки в ужасе кутаются в телогрейки. Всех худеющих обнимаю и поддерживаю", — писала она.
Лариса Гузеева – заслуженная артистка РФ (1994). Награждена орденом Дружбы (2011). Лауреат премии "ТЭФИ-2009" в номинации "Лучшая ведущая ток-шоу".
С 2008 года является ведущей популярного телешоу "Давай поженимся!".
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