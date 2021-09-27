https://ru.sputnik.md/20210927/aktrisa-larisa-guzeeva-popala-v-bolnitsu-45069096.html

Актриса Лариса Гузеева попала в больницу

Актриса Лариса Гузеева попала в больницу

Лариса Гузеева попала в больницу

2021-09-27T12:30+0300

2021-09-27T12:30+0300

2021-09-27T12:30+0300

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КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева госпитализирована с подозрением на COVID-19, сообщают "Известия" со ссылкой на собственный источник.По его словам, самочувствие актрисы ухудшилось несколько дней назад. Пациентку с кашлем и температурой привезли в одну из московских клиник. Результат первого теста на коронавирус был положительным, второй показал отрицательный результат.Состояние Ларисы Гузеевой оценивается как средней тяжести.За несколько дней до госпитализации Гузеева на своей странице в Instagram делилась с подписчиками способом похудения в ледяной воде."Одна. Верю в то, что ледяная вода сжигает жир. Рыбаки в ужасе кутаются в телогрейки. Всех худеющих обнимаю и поддерживаю", — писала она.Лариса Гузеева – заслуженная артистка РФ (1994). Награждена орденом Дружбы (2011). Лауреат премии "ТЭФИ-2009" в номинации "Лучшая ведущая ток-шоу".С 2008 года является ведущей популярного телешоу "Давай поженимся!".

https://ru.sputnik.md/20210925/koronavirus-45048827.html

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в мире, москва, актриса