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Боля: власти не общаются с "Газпромом", потому что знают - повышение цен неизбежно
Боля: власти не общаются с "Газпромом", потому что знают - повышение цен неизбежно
Боля: власти не общаются с "Газпромом" потому что знают - повышение цен неизбежно
2021-09-27T16:58+0300
2021-09-27T17:30+0300
общество
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КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Молдавские власти понимают, что повышение цен на газ неизбежно, поэтому они не ведут переговоров с "Газпромом" касательно поставок природного газа, такое заявление сделал в эфире радиостудии Sputnik Молдова депутат парламент от Блока коммунистов и социалистов Василе Боля. Как уверен депутат, власти понимают, что цена не будет выгодной в связи с внешней политикой, которую ведет Кишинев. По его мнению, это может привести к повышению цен на газ не на шесть леев за кубометр, а на 12-15, что дальше вызовет энергетический и экономический коллапс в Молдове.Как считает Боля, поставка природного газа касается политики и безопасности страны, всегда этот вопрос обсуждался на высшем уровне премьер-министром или даже президентом страны. Сейчас же, как отметил Боля, власти не воспринимают всерьез эту проблему, в то время как в Молдове уже было несколько заморозков ночью. Боля пояснил, что у Молдовы есть два варианта – продлить контракт, который подписала еще в 2006 году Зинаида Гречаная, будучи вице-премьером в кабмине Василе Тарлева, продлеваемый ежегодно на протяжении пятнадцати лет, где есть выгодная формула расчета цены, или заключение нового контракта."Насколько я понимаю, российская сторона больше не хочет продлевать этот контракт, а (хочет - прим. ред.) заключить новый на принципах установки рыночных цен на ресурс. Если это случится, то вот, мы видим, что в Европе уже платят тысячу долларов за тысячу кубометров газа, значит, если посчитать, один куб обойдется порядка 20 леев", - полагает парламентарий. Боля подчеркнул, что в таком случае цена для Молдовы на голубое топливо может возрасти до 500-700 долларов за кубометр. "Нежелание властей в целом решать эту проблему и общаться с российской стороной, внешняя политика, которую ведет Санду и кабмин – все это недружественно по отношению к коллегам в России. Все это ведет к адекватному ответу", - объяснил собеседник Sputnik. В этом смысле Боля напомнил об участии президента Майи Санду в Крымской платформе и различных ее заявлениях с трибуны в ООН.
https://ru.sputnik.md/20210923/spynu-beseda-gazprom-44980339.html
https://ru.sputnik.md/20210924/gavrilitsa-peregovory-gazrom-45012483.html
https://ru.sputnik.md/20210920/cheban-kontrakt-gazpromom--rezkii-vzlet-tsena-44904702.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, газ, газпром, цена на газ

Боля: власти не общаются с "Газпромом", потому что знают - повышение цен неизбежно

16:58 27.09.2021 (обновлено: 17:30 27.09.2021)
222
CC0 / Pixabay / PhotoMIX-Company / Газ
Газ - Sputnik Молдова, 1920, 27.09.2021
CC0 / Pixabay / PhotoMIX-Company /
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Депутат парламента Молдовы высказался о переговорах республики с Россией о поставках газа.
КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Молдавские власти понимают, что повышение цен на газ неизбежно, поэтому они не ведут переговоров с "Газпромом" касательно поставок природного газа, такое заявление сделал в эфире радиостудии Sputnik Молдова депутат парламент от Блока коммунистов и социалистов Василе Боля.
Как уверен депутат, власти понимают, что цена не будет выгодной в связи с внешней политикой, которую ведет Кишинев.

"В связи с этим они дистанцировались и сказали, что для переговоров есть "Молдовагаз". С другой стороны, у них есть свои друзья в Национальном агентстве по регулированию энергетики, и мы не знаем, что будет делать это агентство. Есть такая вероятность, что по указке президента НАРЭ не примет запрос "Молдовагаз" - это один из сценариев", - заявил Боля.

По его мнению, это может привести к повышению цен на газ не на шесть леев за кубометр, а на 12-15, что дальше вызовет энергетический и экономический коллапс в Молдове.
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Как считает Боля, поставка природного газа касается политики и безопасности страны, всегда этот вопрос обсуждался на высшем уровне премьер-министром или даже президентом страны. Сейчас же, как отметил Боля, власти не воспринимают всерьез эту проблему, в то время как в Молдове уже было несколько заморозков ночью.
Боля пояснил, что у Молдовы есть два варианта – продлить контракт, который подписала еще в 2006 году Зинаида Гречаная, будучи вице-премьером в кабмине Василе Тарлева, продлеваемый ежегодно на протяжении пятнадцати лет, где есть выгодная формула расчета цены, или заключение нового контракта.
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"Насколько я понимаю, российская сторона больше не хочет продлевать этот контракт, а (хочет - прим. ред.) заключить новый на принципах установки рыночных цен на ресурс. Если это случится, то вот, мы видим, что в Европе уже платят тысячу долларов за тысячу кубометров газа, значит, если посчитать, один куб обойдется порядка 20 леев", - полагает парламентарий.
Боля подчеркнул, что в таком случае цена для Молдовы на голубое топливо может возрасти до 500-700 долларов за кубометр.
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"Нежелание властей в целом решать эту проблему и общаться с российской стороной, внешняя политика, которую ведет Санду и кабмин – все это недружественно по отношению к коллегам в России. Все это ведет к адекватному ответу", - объяснил собеседник Sputnik.
В этом смысле Боля напомнил об участии президента Майи Санду в Крымской платформе и различных ее заявлениях с трибуны в ООН.
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