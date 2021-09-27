https://ru.sputnik.md/20210927/chto-privezli-moldavskoy-armii-v-amerikanskom-samolete-45086100.html

Что привезли Молдавской армии в американском самолете

Что привезли Молдавской армии в американском самолете

Военный обозреватель: что привезли Молдавской армии в американском самолете

2021-09-27T21:05+0300

2021-09-27T21:05+0300

2021-09-27T21:05+0300

в молдове

нато

сша

военная техника

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Руководство Молдовы жертвует интересами национальной безопасности, занимаясь военным строительством под руководством США и НАТО. Если в Кишиневе двадцатилетний опыт Афганистана никого ничему не научил, Молдове предстоит длительный "танец на граблях", а Национальной армии – унизительная деградация.Военно-транспортный самолет ВВС США 26 сентября доставил в Кишинев военную технику для Молдавской армии на сумму пять миллионов долларов от американского правительства – для "увеличения возможностей и оперативной совместимости… в международных миротворческих операциях".Вся партия военной техники будет поставлена несколькими бортами до конца 2021 года и распределена по частям Национальной армии. По словам министра обороны Анатолия Носатого, это – продолжение системных реформ, инициированных военным ведомством Молдовы в 2018 году – для модернизации сектора обороны и безопасности.Номенклатура изделий для Молдавской армии не раскрывается, однако аналогичная помощь Афганистану, Грузии, Украине позволяет предположить, что в отсеке самолета Boeing C-17 Globemaster III находились бронемашины, ручные противотанковые гранатометы, стрелковое вооружение (снайперские винтовки) и боеприпасы, средства связи, бронежилеты, военно-медицинское оборудование. Грузоподъемность "Боинга" C-17 – около 50 тонн.Необходимо заметить, что для военных поставок пять милллионов долларов – достаточно скромная сумма. За эти деньги можно купить примерно половину одного современного танка M1A2 Abrams SEPv3, шасси от самолета F-35, или несколько десятков тонн других полезных в армейской службе "мелочей". Однако важен прецедент – начало прямых поставок из Соединенных Штатов оружия нейтральной по Конституции Молдове. Этот факт подтверждает следование Кишинева в кильватере НАТО, интеграцию национальной армии в структуры альянса, и ее перевооружение по атлантическим стандартам.Хотя молдавско-американский меморандум "О сотрудничестве в военной области между Министерством обороны РМ и Министерством обороны США" подписан 4 декабря 1995 года, ранее американцы вели себя "скромнее". Мы наблюдаем активизацию антироссийской риторики молдавского руководства и откровенную милитаризацию региона. При этом Молдова может стать детонатором нового военного конфликта в Приднестровье, с вовлечением в "миротворческую операцию" полицейских формирований Румынии, Украины и других стран.Опасный дрейфНесколько событий и фактов уходящего сентября подтверждают ускоренное движение нейтральной де-юре Молдовы в Североатлантический альянс.Подразделения Национальной армии с 20 сентября по 1 октября повышают оперативную совместимость в американо-украинских (антироссийских) учениях "Rapid Trident 2021" во Львовской области (Украина). Причем молдавский контингент готовится действовать в миротворческих операциях вместе с польскими солдатами.Военнослужащие Национальной армии 1 – 27 сентября проходили обучение на полигоне Хоэнфельс (Германия) в формате многонациональных учений "Sabre Junction 2021" – вместе с коллегами из Болгарии, Франции, Венгрии, Италии, Литвы, Северной Македонии, Польши, Румынии, Сербии, Украины, Великобритании и США. Сценарий маневров включал обучение в соответствии с международными стандартами, боевые стрельбы.Молдавские специалисты 20 – 24 сентября участвовали также в учениях "Мемориал генерала Григоре Батан" в румынском Центре подготовки десантников. В программе: прыжки с парашютом, метание ручных гранат, боевые стрельбы, 20-километровый кросс, пересечение радиоактивной территории. Последний пункт с привязкой к Европе кажется весьма странным.Параллельно группа военнослужащих Национальной армии РМ обучалась в румынском Центре передового опыта международным стандартам разминирования IMAS (International Mine Action Standards), с участием американских военных инструкторов и при поддержке Европейского командования США (EUCOM).На этом фоне в сентябре значительно продвинулось вербальное взаимопроникновение Национальной армии РМ с "внешними стратегическими партнерами". Молдавский министр обороны Анатолий Носатый обсуждал текущее двустороннее военное сотрудничество и перспективы его укрепления: с послом Литвы в Кишиневе – 21 сентября, с послом Италии – 16 сентября, с главой военного ведомства Чехии – 14 сентября, с послом Турции – 7 сентября, с командующим вооруженными силами США в Европе генералом Кристофером Каволи – 1 сентября, при этом Анатолий Носатый особо поблагодарил правительство США за помощь в модернизации Учебного центра Национальной армии Бульбоака.Отдельную встречу 14 сентября министр обороны РМ Анатолий Носатый и глава Офиса связи НАТО в республике Барбора Пакликова посвятили глобальному взаимодействию Молдавской армии с Североатлантическим альянсом – в рамках Инициативы по наращиванию оборонного потенциала (DCBI) и Плана действий индивидуального партнерства (IPAP). Молдавская сторона высоко оценила помощь зарубежных специалистов в разработке стратегических документов и в развитии Национальной армии на перспективу до 2030 года. А Барбора Пакликова подтвердила готовность НАТО и далее поддерживать реформы нового руководства Минобороны РМ. Просто какой-то "медовый месяц" Кишинева с НАТО.Нос по ветруНа сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Молдовы Майя Санду 22 сентября вновь заявила о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья: "Наша позиция о полном и безоговорочном выводе российских вооруженных сил остается неизменной. Это же касается и вывоза или уничтожения боеприпасов (...), которые представляют угрозу безопасности и окружающей среде для всего региона в целом… Мы серьезно обеспокоены ухудшением ситуации с безопасностью в ареале Черного моря".А ведь совсем недавно Кишинев рассчитывал ликвидировать арсенал в Колбасне без громких фраз о "поддержке международного сообщества", во взаимодействии с Россией. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак 11 августа, после встречи в Кишиневе с президентом РМ Майей Санду заявил: "Молдова попросила РФ помочь в утилизации боеприпасов из Приднестровья, мы договорились о взаимодействии".После встречи с Дмитрием Козаком президент Майя Санду в сентябре побеседовала в США с рядом влиятельных людей (включая Сороса-младшего), и антироссийская риторика Кишинева обрела новую силу. Это лишний раз подчеркивает неконструктивный характер взаимодействия Молдовы с коллективным Западом и НАТО.А ведь российская сторона искренне заинтересована в ликвидации арсенала близ Колбасны, у боеприпасов истек срок хранения, они не подлежат транспортировке. И министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе визита в Молдову в 2019 году предлагал затратный для России проект ликвидации арсенала в Приднестровье. Однако Санду (тогда премьер-министр) отреагировала неконструктивно. Слепо следуя рекомендациям (указаниям) Вашингтона и Брюсселя, многие страны Восточной Европы приносят в жертву интересы национальной безопасности, практически ничего не получая взамен. К сожалению, Молдова лишь на словах придерживается "принципов мирного, политического решения конфликта в приднестровском регионе", и готовит Национальную армию к войне. Напомню, в ходе учений НАТО Sea Breeze 2021 в Черном море молдавские подразделения проводили на украинской территории тренировки по ликвидации "незаконных вооруженных формирований и рейдов по реинтеграции". Возможно, в Донбассе скоро услышат молдавскую речь.Молдова еще в 2006 году обязалась "реализовывать решения саммитов НАТО и способствовать быстрому и полному выводу российских войск". Однако в Приднестровье 60% жителей составляют русские и украинцы, около 500 тысяч из них имеют российское гражданство. Дислоцированная в неподконтрольном Кишиневу регионе Оперативная группа российских войск (ОГРВ) охраняет склады вооружения и обеспечивает мир, наравне с миротворческими подразделениями. Здесь невозможны простые – националистические или прозападные – решения, не говоря уже о "миротворческих операциях" НАТО. И в Тирасполе не разделяют российских миротворцев и ОГРВ, считают военнослужащих РФ единственными гарантами стабильного мира на берегах Днестра. Гипотетический их вывод спровоцирует новый виток гражданской войны. Возможно, этого и добиваются США и НАТО, накачивая оружием страны Восточной Европы и Молдову.В силу ряда объективных причин, крупномасштабное военное столкновение России и США (НАТО) в обозримой перспективе маловероятно – "партнеры" вынуждены учитывать потенциал ядерных и гиперзвуковых вооружений РФ. Возможны лишь отдельные – инициированные Западом – вооруженные конфликты в странах Восточной Европы (вспоминаем Грузию 2008 года), цель которых – длительное изматывание России, замедление темпов экономического роста (форма конкурентной борьбы).Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko.

https://ru.sputnik.md/20210927/skolko-moldova-zaplatila-ssha-za-voennuyu-tekhniku-45080860.html

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в молдове, нато, сша, военная техника