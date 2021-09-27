https://ru.sputnik.md/20210927/covid-19-moldova-45082206.html
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
2021-09-27T18:28+0300
2021-09-27T18:28+0300
2021-09-27T18:28+0300
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 27 сен – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1018 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.Отмечено 12 случаев импорта инфекции: три – из Великобритании, по два – из Белоруссии и Турции, а также по одному – из Украины, Румынии, Франции, Германии и Италии. Общее число случаев заражения в стране достигло 290 043.У медработников выявлено 28 случаев коронавируса: семь – у врачей, 15 - у медсестер и шесть — у сотрудника вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведен 7391 тест.Всего в больницах находятся 2067 пациентов, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 148 (к аппаратам ИВЛ подключены 12).В то же время за сутки выздоровел 661 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 273 920.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 18 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 6713.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных пункта, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в пригороды Кишинева.Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные – в столице республики.
https://ru.sputnik.md/20210927/pandemiya-kishinev-tsentr-covid-zabit-vlasti-organizuyut-novye-45075636.html
https://ru.sputnik.md/20210927/kishinev-vyroslo-kolichestvo-detey-covid-19-45069427.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова
КИШИНЕВ, 27 сен – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1018 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.
Отмечено 12 случаев импорта инфекции: три – из Великобритании, по два – из Белоруссии и Турции, а также по одному – из Украины, Румынии, Франции, Германии и Италии.
Общее число случаев заражения в стране достигло 290 043.
У медработников выявлено 28 случаев коронавируса: семь – у врачей, 15 - у медсестер и шесть — у сотрудника вспомогательного персонала.
За минувшие сутки проведен 7391 тест.
Всего в больницах находятся 2067 пациентов, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 148 (к аппаратам ИВЛ подключены 12).
В то же время за сутки выздоровел 661 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 273 920.
За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 18 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 6713.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.
Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.
В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.
Вакцинация от коронавируса в Молдове
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных пункта, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в пригороды Кишинева.
Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные – в столице республики.