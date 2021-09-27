https://ru.sputnik.md/20210927/dtp-v-khyncheshtakh-gruzovik-vletel-stenu-doma-45068270.html

ДТП в Кишиневе: фура влетела в стену дома

ДТП в Кишиневе: фура влетела в стену дома

Грузовик застрял между деревьями и электрическими столбами - чтобы убрать транспортное средство с места ДТП, спасателям пришлось обрубить деревья. 27.09.2021, Sputnik Молдова

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КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Серьезная авария произошла в ночь на понедельник в Кишиневе, об этом сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД страны. По данным ведомства, сообщение об аварии поступило в 00.10. ДТП случилось на Хынчештском шоссе, 153. Прибывшие на место спасатели установили, что грузовик марки DAF врезался в стену дома, в дерево и два электрических столба.Чтобы подготовить место для буксировки грузовика, спасатели срубили деревья и сняли колеса машины с элементов разрушенного забора. Пожарные также обеспечили противопожарную защиту на месте аварии, чтобы предотвратить возгорание. Во время аварии никто не пострадал, а хозяева дома эвакуировались самостоятельно.Обстоятельства и причину дорожно-транспортного происшествия выясняет полиция. За последние 24 часа помощь пожарных и спасателей потребовалась в 40 опасных ситуациях.

https://ru.sputnik.md/20210926/dtp-rumynia-45054685.html

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