https://ru.sputnik.md/20210927/dtp-v-khyncheshtakh-gruzovik-vletel-stenu-doma-45068270.html
ДТП в Кишиневе: фура влетела в стену дома
ДТП в Кишиневе: фура влетела в стену дома
Грузовик застрял между деревьями и электрическими столбами - чтобы убрать транспортное средство с места ДТП, спасателям пришлось обрубить деревья. 27.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-27T10:50+0300
2021-09-27T10:50+0300
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КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Серьезная авария произошла в ночь на понедельник в Кишиневе, об этом сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД страны. По данным ведомства, сообщение об аварии поступило в 00.10. ДТП случилось на Хынчештском шоссе, 153. Прибывшие на место спасатели установили, что грузовик марки DAF врезался в стену дома, в дерево и два электрических столба.Чтобы подготовить место для буксировки грузовика, спасатели срубили деревья и сняли колеса машины с элементов разрушенного забора. Пожарные также обеспечили противопожарную защиту на месте аварии, чтобы предотвратить возгорание. Во время аварии никто не пострадал, а хозяева дома эвакуировались самостоятельно.Обстоятельства и причину дорожно-транспортного происшествия выясняет полиция. За последние 24 часа помощь пожарных и спасателей потребовалась в 40 опасных ситуациях.
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в молдове, кишинев, молдова, дтп
ДТП в Кишиневе: фура влетела в стену дома
10:50 27.09.2021 (обновлено: 11:19 27.09.2021)
Грузовик застрял между деревьями и электрическими столбами - чтобы убрать транспортное средство с места ДТП, спасателям пришлось обрубить деревья.
КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Серьезная авария произошла в ночь на понедельник в Кишиневе, об этом сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД страны.
По данным ведомства, сообщение об аварии поступило в 00.10. ДТП случилось на Хынчештском шоссе, 153.
Прибывшие на место спасатели установили, что грузовик марки DAF врезался в стену дома, в дерево и два электрических столба.
Чтобы подготовить место для буксировки грузовика, спасатели срубили деревья и сняли колеса машины с элементов разрушенного забора.
Пожарные также обеспечили противопожарную защиту на месте аварии, чтобы предотвратить возгорание.
Во время аварии никто не пострадал, а хозяева дома эвакуировались самостоятельно.
Обстоятельства и причину дорожно-транспортного происшествия выясняет полиция.
За последние 24 часа помощь пожарных и спасателей потребовалась в 40 опасных ситуациях.