https://ru.sputnik.md/20210927/dvoe-moshennikov-zaderzhany-za-krazhu-milliona-leev-s-bankovskikh-kart-45075517.html

Двое мошенников задержаны за кражу миллиона леев с банковских карт

Двое мошенников задержаны за кражу миллиона леев с банковских карт

Двое мошенников задержаны за кражу миллиона леев с банковских карт

2021-09-27T14:50+0300

2021-09-27T14:50+0300

2021-09-27T14:50+0300

общество

в молдове

мошенники

банковские карты

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КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Правоохранительные органы Молдовы обезвредили преступную группу, которая промышляла хищением денежных средств с банковских карт граждан.Как сообщили в Главном инспекторате полиции, подозреваемые звонили гражданам через приложение Viber, выдавая себя за сотрудников банка, и под предлогом защиты от мошенничества просили продиктовать их данные и коды по телефону. Затем совершали кражу денег и переводили их на другие счета через криптовалютные кошельки либо конвертировали в криптовалюты "Биткойн" и "Лайткойн".С 2020 года и по настоящее время подозреваемые в возрасте от 25 до 30 лет совершили более 40 процедур снятия средств с банковских счетов нескольких потерпевших, нанесенный им ущерб составляет около миллиона леев.Также было установлено, что координаторы этих преступлений содержатся в пенитенциарных учреждениях Республики Молдова и в настоящее время в отношении них принимаются меры. По уголовному законодательству Республики Молдова, если вина подозреваемых будет доказана, им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

https://ru.sputnik.md/20210916/krali-s-kartochek-sotni-tysyach-leev-sredi-figurantov-eks-nachalnik-tyurmy-44802299.html

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2021

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в молдове, мошенники, банковские карты