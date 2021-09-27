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Двое мошенников задержаны за кражу миллиона леев с банковских карт
Двое мошенников задержаны за кражу миллиона леев с банковских карт
Двое мошенников задержаны за кражу миллиона леев с банковских карт
2021-09-27T14:50+0300
2021-09-27T14:50+0300
общество
в молдове
мошенники
банковские карты
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КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Правоохранительные органы Молдовы обезвредили преступную группу, которая промышляла хищением денежных средств с банковских карт граждан.Как сообщили в Главном инспекторате полиции, подозреваемые звонили гражданам через приложение Viber, выдавая себя за сотрудников банка, и под предлогом защиты от мошенничества просили продиктовать их данные и коды по телефону. Затем совершали кражу денег и переводили их на другие счета через криптовалютные кошельки либо конвертировали в криптовалюты "Биткойн" и "Лайткойн".С 2020 года и по настоящее время подозреваемые в возрасте от 25 до 30 лет совершили более 40 процедур снятия средств с банковских счетов нескольких потерпевших, нанесенный им ущерб составляет около миллиона леев.Также было установлено, что координаторы этих преступлений содержатся в пенитенциарных учреждениях Республики Молдова и в настоящее время в отношении них принимаются меры. По уголовному законодательству Республики Молдова, если вина подозреваемых будет доказана, им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
https://ru.sputnik.md/20210916/krali-s-kartochek-sotni-tysyach-leev-sredi-figurantov-eks-nachalnik-tyurmy-44802299.html
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в молдове, мошенники, банковские карты

Двое мошенников задержаны за кражу миллиона леев с банковских карт

14:50 27.09.2021
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CC0 / Pixabay / TheDigitalWay / Хакер
Хакер - Sputnik Молдова, 1920, 27.09.2021
CC0 / Pixabay / TheDigitalWay /
Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
Все материалы
Мошенники представлялись сотрудниками банков.
КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Правоохранительные органы Молдовы обезвредили преступную группу, которая промышляла хищением денежных средств с банковских карт граждан.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - Sputnik Молдова, 1920, 16.09.2021
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Крали с карточек сотни тысяч леев: среди фигурантов - экс-начальник тюрьмы
16 сентября, 16:17
429
Как сообщили в Главном инспекторате полиции, подозреваемые звонили гражданам через приложение Viber, выдавая себя за сотрудников банка, и под предлогом защиты от мошенничества просили продиктовать их данные и коды по телефону. Затем совершали кражу денег и переводили их на другие счета через криптовалютные кошельки либо конвертировали в криптовалюты "Биткойн" и "Лайткойн".
С 2020 года и по настоящее время подозреваемые в возрасте от 25 до 30 лет совершили более 40 процедур снятия средств с банковских счетов нескольких потерпевших, нанесенный им ущерб составляет около миллиона леев.
Также было установлено, что координаторы этих преступлений содержатся в пенитенциарных учреждениях Республики Молдова и в настоящее время в отношении них принимаются меры. По уголовному законодательству Республики Молдова, если вина подозреваемых будет доказана, им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
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