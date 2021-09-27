https://ru.sputnik.md/20210927/eks--trener-sherifa-ispanets-khuan-ferrando-budu-bolet-za-zhelto-chernykh-45076982.html

Экс – тренер "Шерифа" испанец Хуан Феррандо: буду болеть за желто-черных

Экс – тренер "Шерифа" испанец Хуан Феррандо: буду болеть за желто-черных

Экс – тренер "Шерифа" Хуан Феррандо будет болеть за желто-черных

2021-09-27T15:10+0300

2021-09-27T15:10+0300

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спорт

в молдове

фк "шериф"

футбол

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ТИРАСПОЛЬ, 27 сент - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Второй тур группового этапа Лиги чемпионов состоится 28 сентября. "Шериф" впервые сыграет против мадридского "Реала" на поле столичного стадиона "Сантьяго Бернабеу". Желто-черным победить "сливочных" вполне реально. Так считает наставник клуба индийской Суперлиги "Гоа" Хуан Феррандо, который возглавлял "Шериф" в 2013 году.Испанский тренер отметил заметный рост чемпиона Молдовы. Поединок против мадридского "Реала" станет первым против испанского клуба и 59-м - в еврокубковой истории "Шерифа". Опыт и беспроигрышную серию в Лиге чемпионов Хуан Феррандо считает важнейшей деталью для тираспольчан. Каталонец рассуждает, какую бы тактику он сам выбрал на игру.Тренер из Барселоны подчеркивает еще один фактор – это религия, за которую испанцы принимают футбол.Тираспольский "Шериф" стал первым клубом чемпионата Молдовы, который пробился в групповую стадию Лиги чемпионов. В 1-м раунде тираспольская команда сенсационно переиграла донецкий "Шахтер" со счетом 2:0 и возглавила группу D, опередив "Реал" и "Интер".Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов желто-черные проведут 28 сентября в Мадриде. Поединок "Реал" - "Шериф" стартует в 22.00.

https://ru.sputnik.md/20210922/uefa-vystuplenie-sherifa-v-lch-uspekh-moldavskogo-futbola-44958907.html

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в молдове, фк "шериф", футбол