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Экс – тренер "Шерифа" испанец Хуан Феррандо: буду болеть за желто-черных
Экс – тренер "Шерифа" испанец Хуан Феррандо: буду болеть за желто-черных
Экс – тренер "Шерифа" Хуан Феррандо будет болеть за желто-черных
2021-09-27T15:10+0300
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спорт
в молдове
фк "шериф"
футбол
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ТИРАСПОЛЬ, 27 сент - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Второй тур группового этапа Лиги чемпионов состоится 28 сентября. "Шериф" впервые сыграет против мадридского "Реала" на поле столичного стадиона "Сантьяго Бернабеу". Желто-черным победить "сливочных" вполне реально. Так считает наставник клуба индийской Суперлиги "Гоа" Хуан Феррандо, который возглавлял "Шериф" в 2013 году.Испанский тренер отметил заметный рост чемпиона Молдовы. Поединок против мадридского "Реала" станет первым против испанского клуба и 59-м - в еврокубковой истории "Шерифа". Опыт и беспроигрышную серию в Лиге чемпионов Хуан Феррандо считает важнейшей деталью для тираспольчан. Каталонец рассуждает, какую бы тактику он сам выбрал на игру.Тренер из Барселоны подчеркивает еще один фактор – это религия, за которую испанцы принимают футбол.Тираспольский "Шериф" стал первым клубом чемпионата Молдовы, который пробился в групповую стадию Лиги чемпионов. В 1-м раунде тираспольская команда сенсационно переиграла донецкий "Шахтер" со счетом 2:0 и возглавила группу D, опередив "Реал" и "Интер".Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов желто-черные проведут 28 сентября в Мадриде. Поединок "Реал" - "Шериф" стартует в 22.00.
https://ru.sputnik.md/20210922/uefa-vystuplenie-sherifa-v-lch-uspekh-moldavskogo-futbola-44958907.html
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в молдове, фк "шериф", футбол

Экс – тренер "Шерифа" испанец Хуан Феррандо: буду болеть за желто-черных

15:10 27.09.2021 (обновлено: 15:26 27.09.2021)
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© Photo : ФК "Шериф"Хуан Феррандо
Хуан Феррандо - Sputnik Молдова, 1920, 27.09.2021
© Photo : ФК "Шериф"
Экс-тренер тираспольского клуба вместе со Sputnik рассуждает о "Реале", "Шерифе" и Лиге чемпионов.
ТИРАСПОЛЬ, 27 сент - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Второй тур группового этапа Лиги чемпионов состоится 28 сентября. "Шериф" впервые сыграет против мадридского "Реала" на поле столичного стадиона "Сантьяго Бернабеу". Желто-черным победить "сливочных" вполне реально. Так считает наставник клуба индийской Суперлиги "Гоа" Хуан Феррандо, который возглавлял "Шериф" в 2013 году.
"Это футбол. Тут возможно все. Когда я узнал, что "Шериф" пробился в группу Лиги чемпионов, прекрасно воспринял эту новость. Я разговаривал с товарищами по команде. Очень рад, потому что знаю, как важно это было для тираспольской команды и всего молдавского футбола", - говорит Феррандо.
Испанский тренер отметил заметный рост чемпиона Молдовы. Поединок против мадридского "Реала" станет первым против испанского клуба и 59-м - в еврокубковой истории "Шерифа". Опыт и беспроигрышную серию в Лиге чемпионов Хуан Феррандо считает важнейшей деталью для тираспольчан. Каталонец рассуждает, какую бы тактику он сам выбрал на игру.

"Это Лига чемпионов! Сосредоточенность на все 90 минут – это самое главное в таких матчах. Концентрация в каждую минуту, каждую секунду самая лучшая тактика. Но, конечно, будет непростая игра, потому что у "Реала" очень качественная команда. Однако у "Шерифа" будет 3-4 шанса, и мы надеемся, что он их использует", предполагает Хуан Феррандо.

Тренер из Барселоны подчеркивает еще один фактор – это религия, за которую испанцы принимают футбол.

"В Испании футбол подобен религии. Мы любим футбол. Для нас каждая игра это большая возможность мечтать вместе с нашими командами. Каждая тренировка единственная возможность для совершенствования. Мы знаем, что успех игры зависит от успеха тренировки. Поэтому все команды очень конкурентоспособны", объясняет испанский наставник. При этом Хуан Феррандо отмечает веру в свой бывший клуб: "Буду болеть за "Шериф", - подытожил испанский специалист.

Тираспольский "Шериф" стал первым клубом чемпионата Молдовы, который пробился в групповую стадию Лиги чемпионов. В 1-м раунде тираспольская команда сенсационно переиграла донецкий "Шахтер" со счетом 2:0 и возглавила группу D, опередив "Реал" и "Интер".
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22 сентября, 19:06
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Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов желто-черные проведут 28 сентября в Мадриде. Поединок "Реал" - "Шериф" стартует в 22.00.
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