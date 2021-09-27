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https://ru.sputnik.md/20210927/gavrilitsa-es-pomosch-malii-srednii-biznes-45081660.html
Гаврилица попросила ЕС оказать помощь для поддержки малого и среднего бизнеса
Гаврилица попросила ЕС оказать помощь для поддержки малого и среднего бизнеса
Гаврилицэ попросила ЕС оказать помощь помощью для поддержки малого и среднего бизнеса
2021-09-27T17:50+0300
2021-09-27T17:50+0300
экономика
в мире
брюссель
молдова
европейский союз
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КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Во время официального визита в Брюссель премьер-министр Наталья Гаврилица встретилась с комиссаром ЕС по экономике Паоло Джентилони.Премьер обратилась за помощью к европейским партнерам в укреплении устойчивых механизмов поддержки малого и среднего бизнеса и средних предприятий в Молдове, в том числе путем внедрения частичной и технической безработицы, чтобы они могли справиться с проблемами пандемии."Опыт стран, которые применили такие механизмы для защиты рабочих мест, будет очень полезен для нашей страны. Мы готовы принять необходимые решения, чтобы в полной мере получить пользу от реализации Плана экономического восстановления. Мы уверены, что сможем реализовать новую программу макрофинансовой помощи со стороны ЕС с увеличением грантовой составляющей", - полагает Гаврилица. Стороны также обсудили таможенные и налоговые реформы. В этом контексте премьер-министр подробно рассказала о принятии Таможенного кодекса, который соответствует законодательству Европейского союза, что является одним из важных условий для углубления сотрудничества с ЕС в области таможенного дела.Новый кодекс направлен на унификацию, модернизацию и оптимизацию таможенного законодательства, а также на его адаптацию к обязательствам, взятым на себя нашей страной в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. Гаврилица также рассказала о важности Восточного партнерства и Соглашения о свободной торговле, отметив, что политика правительства направлена ​​на разработку экономической модели, соответствующей европейской, с упором на цифровизацию, энергоэффективность и зеленую экономику.Также стороны обсуждали необходимость взыскания денег после банковского мошенничества в Молдове. В этом контексте премьер-министр упомянула о твердых намерениях властей расследовать дело и вернуть украденные активы, подчеркнув в то же время, что это требует функциональной системы юстиции. Кроме того, глава кабмина выразила благодарность за поддержку, полученную Молдовой в рамках программы OMNIBUS MFA, и за решение выделить второй транш помощи OMNIBUS в размере 50 миллионов евро, который поступит в Молдову в начале октября.
https://ru.sputnik.md/20210927/mishel-na-vstreche-gavrilitsey-es-otkryt-dlya-podderzhki-moldovy-45076401.html
https://ru.sputnik.md/20210927/premer-gavrilitsa-nakhoditsya-s-rabochim-vizitom-v-bryussele-45066450.html
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в мире, брюссель, молдова, европейский союз

Гаврилица попросила ЕС оказать помощь для поддержки малого и среднего бизнеса

17:50 27.09.2021
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© Photo : Guvernul Republicii MoldovaPremierul Natalia Gavriliţa
Premierul Natalia Gavriliţa - Sputnik Молдова, 1920, 27.09.2021
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Премьер-министр Молдовы запросила помощи в ЕС для поддержки малого и среднего бизнеса по примеру других стран.
КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Во время официального визита в Брюссель премьер-министр Наталья Гаврилица встретилась с комиссаром ЕС по экономике Паоло Джентилони.
Премьер обратилась за помощью к европейским партнерам в укреплении устойчивых механизмов поддержки малого и среднего бизнеса и средних предприятий в Молдове, в том числе путем внедрения частичной и технической безработицы, чтобы они могли справиться с проблемами пандемии.
"Опыт стран, которые применили такие механизмы для защиты рабочих мест, будет очень полезен для нашей страны. Мы готовы принять необходимые решения, чтобы в полной мере получить пользу от реализации Плана экономического восстановления. Мы уверены, что сможем реализовать новую программу макрофинансовой помощи со стороны ЕС с увеличением грантовой составляющей", - полагает Гаврилица.
Стороны также обсудили таможенные и налоговые реформы. В этом контексте премьер-министр подробно рассказала о принятии Таможенного кодекса, который соответствует законодательству Европейского союза, что является одним из важных условий для углубления сотрудничества с ЕС в области таможенного дела.
Новый кодекс направлен на унификацию, модернизацию и оптимизацию таможенного законодательства, а также на его адаптацию к обязательствам, взятым на себя нашей страной в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.
Наталья Гаврилица и Шарль Мишель - Sputnik Молдова, 1920, 27.09.2021
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Мишель на встрече с Гаврилицей: ЕС открыт для поддержки Молдовы
14:40
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Гаврилица также рассказала о важности Восточного партнерства и Соглашения о свободной торговле, отметив, что политика правительства направлена ​​на разработку экономической модели, соответствующей европейской, с упором на цифровизацию, энергоэффективность и зеленую экономику.
Также стороны обсуждали необходимость взыскания денег после банковского мошенничества в Молдове. В этом контексте премьер-министр упомянула о твердых намерениях властей расследовать дело и вернуть украденные активы, подчеркнув в то же время, что это требует функциональной системы юстиции.
Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова, 1920, 27.09.2021
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Премьер Гаврилица находится с рабочим визитом в Брюсселе
10:15
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Кроме того, глава кабмина выразила благодарность за поддержку, полученную Молдовой в рамках программы OMNIBUS MFA, и за решение выделить второй транш помощи OMNIBUS в размере 50 миллионов евро, который поступит в Молдову в начале октября.
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