https://ru.sputnik.md/20210927/gavrilitsa-es-pomosch-malii-srednii-biznes-45081660.html

Гаврилица попросила ЕС оказать помощь для поддержки малого и среднего бизнеса

Гаврилица попросила ЕС оказать помощь для поддержки малого и среднего бизнеса

Гаврилицэ попросила ЕС оказать помощь помощью для поддержки малого и среднего бизнеса

2021-09-27T17:50+0300

2021-09-27T17:50+0300

2021-09-27T17:50+0300

экономика

в мире

брюссель

молдова

европейский союз

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КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Во время официального визита в Брюссель премьер-министр Наталья Гаврилица встретилась с комиссаром ЕС по экономике Паоло Джентилони.Премьер обратилась за помощью к европейским партнерам в укреплении устойчивых механизмов поддержки малого и среднего бизнеса и средних предприятий в Молдове, в том числе путем внедрения частичной и технической безработицы, чтобы они могли справиться с проблемами пандемии."Опыт стран, которые применили такие механизмы для защиты рабочих мест, будет очень полезен для нашей страны. Мы готовы принять необходимые решения, чтобы в полной мере получить пользу от реализации Плана экономического восстановления. Мы уверены, что сможем реализовать новую программу макрофинансовой помощи со стороны ЕС с увеличением грантовой составляющей", - полагает Гаврилица. Стороны также обсудили таможенные и налоговые реформы. В этом контексте премьер-министр подробно рассказала о принятии Таможенного кодекса, который соответствует законодательству Европейского союза, что является одним из важных условий для углубления сотрудничества с ЕС в области таможенного дела.Новый кодекс направлен на унификацию, модернизацию и оптимизацию таможенного законодательства, а также на его адаптацию к обязательствам, взятым на себя нашей страной в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. Гаврилица также рассказала о важности Восточного партнерства и Соглашения о свободной торговле, отметив, что политика правительства направлена ​​на разработку экономической модели, соответствующей европейской, с упором на цифровизацию, энергоэффективность и зеленую экономику.Также стороны обсуждали необходимость взыскания денег после банковского мошенничества в Молдове. В этом контексте премьер-министр упомянула о твердых намерениях властей расследовать дело и вернуть украденные активы, подчеркнув в то же время, что это требует функциональной системы юстиции. Кроме того, глава кабмина выразила благодарность за поддержку, полученную Молдовой в рамках программы OMNIBUS MFA, и за решение выделить второй транш помощи OMNIBUS в размере 50 миллионов евро, который поступит в Молдову в начале октября.

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в мире, брюссель, молдова, европейский союз