https://ru.sputnik.md/20210927/gazprom-vengriya-kontrakt-postavka-gaz-do-2036-god-45080715.html

"Газпром" и Венгрия подписали контракт на поставку газа до 2036 года

"Газпром" и Венгрия подписали контракт на поставку газа до 2036 года

"Газпром" и Венгрия подписали контракт на поставку газа сроком на 15 лет

2021-09-27T20:10+0300

2021-09-27T20:10+0300

2021-09-27T20:10+0300

экономика

газ

газпром

венгрия

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КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. В понедельник, 27 сентября, "Газпром" и Венгрия подписали контракт на поставку газа сроком на 15 лет, передает РИА Новости.Церемония подписания соглашения прошла в венгерской столице. На ней присутствовали заместитель председателя правления, гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.Как ранее заявлял Сийярто, контракт предусматривает поставку Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. При этом 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через Сербию и миллиард - через Австрию."Еще одной важной составляющей новых договоренностей является диверсификация маршрутов таких поставок. Уже первого октября Венгрия начнет получать газ "Газпрома" через газопровод "Турецкий поток" и далее через газотранспортные системы юго-восточной Европы", - сказала Бурмистрова.Она добавила, что во многом это стало возможно благодаря усилиям болгарских, сербских и венгерских компаний, которые стали развивать свою национальную газотранспортную систему. "Таким образом, теперь уже семь европейских стран будут получать российский газ по новому и надежному маршруту", - сказала Бурмистрова.Соглашение, которое вступит в силу 1 октября, предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.Венгрия по итогам 2020 года импортировала 8,6 миллиарда кубометров российского газа. Это второй по величине показатель за 12 лет.

https://ru.sputnik.md/20210923/tsena-gaz-2022-44962953.html

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