Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Валюта - Sputnik Молдова, 1920
Экономика
Читайте самые актуальные новости экономической жизни в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20210927/gazprom-vengriya-kontrakt-postavka-gaz-do-2036-god-45080715.html
"Газпром" и Венгрия подписали контракт на поставку газа до 2036 года
"Газпром" и Венгрия подписали контракт на поставку газа до 2036 года
"Газпром" и Венгрия подписали контракт на поставку газа сроком на 15 лет
2021-09-27T20:10+0300
2021-09-27T20:10+0300
экономика
газ
газпром
венгрия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/18/45034065_0:182:2120:1375_1920x0_80_0_0_db6f25829c461b4a9b7f8bb28ca7029d.jpg
КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. В понедельник, 27 сентября, "Газпром" и Венгрия подписали контракт на поставку газа сроком на 15 лет, передает РИА Новости.Церемония подписания соглашения прошла в венгерской столице. На ней присутствовали заместитель председателя правления, гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.Как ранее заявлял Сийярто, контракт предусматривает поставку Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. При этом 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через Сербию и миллиард - через Австрию."Еще одной важной составляющей новых договоренностей является диверсификация маршрутов таких поставок. Уже первого октября Венгрия начнет получать газ "Газпрома" через газопровод "Турецкий поток" и далее через газотранспортные системы юго-восточной Европы", - сказала Бурмистрова.Она добавила, что во многом это стало возможно благодаря усилиям болгарских, сербских и венгерских компаний, которые стали развивать свою национальную газотранспортную систему. "Таким образом, теперь уже семь европейских стран будут получать российский газ по новому и надежному маршруту", - сказала Бурмистрова.Соглашение, которое вступит в силу 1 октября, предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.Венгрия по итогам 2020 года импортировала 8,6 миллиарда кубометров российского газа. Это второй по величине показатель за 12 лет.
https://ru.sputnik.md/20210923/tsena-gaz-2022-44962953.html
венгрия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/18/45034065_0:200:2120:1790_1920x0_80_0_0_6fdb841d7f9e14baeb63f92533157bd5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
газ, газпром, венгрия

"Газпром" и Венгрия подписали контракт на поставку газа до 2036 года

20:10 27.09.2021
263
© Sputnik / Марк ГанкинОренбургское нефтегазоконденсатное месторождение.
Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение. - Sputnik Молдова, 1920, 27.09.2021
© Sputnik / Марк Ганкин
Соглашение вступит в силу 1 октября.
КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. В понедельник, 27 сентября, "Газпром" и Венгрия подписали контракт на поставку газа сроком на 15 лет, передает РИА Новости.
Церемония подписания соглашения прошла в венгерской столице. На ней присутствовали заместитель председателя правления, гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Как ранее заявлял Сийярто, контракт предусматривает поставку Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. При этом 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через Сербию и миллиард - через Австрию.
Цена на газ в 2022 году – какой она будет - Sputnik Молдова, 1920, 23.09.2021
Радио
Цена на газ в 2022 году – какой она будет
23 сентября, 08:30
982
"Еще одной важной составляющей новых договоренностей является диверсификация маршрутов таких поставок. Уже первого октября Венгрия начнет получать газ "Газпрома" через газопровод "Турецкий поток" и далее через газотранспортные системы юго-восточной Европы", - сказала Бурмистрова.

Она добавила, что во многом это стало возможно благодаря усилиям болгарских, сербских и венгерских компаний, которые стали развивать свою национальную газотранспортную систему. "Таким образом, теперь уже семь европейских стран будут получать российский газ по новому и надежному маршруту", - сказала Бурмистрова.
Соглашение, которое вступит в силу 1 октября, предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

Венгрия по итогам 2020 года импортировала 8,6 миллиарда кубометров российского газа. Это второй по величине показатель за 12 лет.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
23:15Официально: в Швейцарии разрешены однополые браки
22:48ВОЗ призывает соблюдать мораторий на ревакцинацию от COVID-19
22:30Очередной распил или необходимая реформа - почему ЖДМ ждет раздел
22:01Курс валют на вторник: доллар идет вперед, евро отступает
21:43Ученые: COVID-19 привел к сильнейшему снижению продолжительности жизни
21:21Квадратные метры: почему в Молдове так дорого купить квартиру
21:05Что привезли Молдавской армии в американском самолете
20:38Пациенты даже в коридорах - ковид-центр Комрата переполнен
20:10"Газпром" и Венгрия подписали контракт на поставку газа до 2036 года
19:43Руководство Молдовы несамостоятельно в отношениях с НАТО - эксперт
19:15Наталья Гаврилица и Жозеп Боррель встретились в Брюсселе
18:51Ночные проверки: полиция остановила десятки пьяных водителей
18:28Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:17В примэрии Кишинева разрабатывают Антикоррупционную стратегию на 2021-2025 годы
17:50Гаврилица попросила ЕС оказать помощь для поддержки малого и среднего бизнеса
17:22Сколько Молдова заплатила США за военную технику
16:58Боля: власти не общаются с "Газпромом", потому что знают - повышение цен неизбежно
16:35Полиция Лондона арестовала экоактивистов, приклеивших себя к асфальту
16:08Организатора восхождения на Эльбрус задержали
15:40Шойгу и Лавров останутся на постах министров