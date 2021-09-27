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"Газпром" и Венгрия подписали контракт на поставку газа до 2036 года
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© Sputnik / Марк ГанкинОренбургское нефтегазоконденсатное месторождение.
© Sputnik / Марк Ганкин
Соглашение вступит в силу 1 октября.
КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. В понедельник, 27 сентября, "Газпром" и Венгрия подписали контракт на поставку газа сроком на 15 лет, передает РИА Новости.
Церемония подписания соглашения прошла в венгерской столице. На ней присутствовали заместитель председателя правления, гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Как ранее заявлял Сийярто, контракт предусматривает поставку Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. При этом 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через Сербию и миллиард - через Австрию.
23 сентября, 08:30
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"Еще одной важной составляющей новых договоренностей является диверсификация маршрутов таких поставок. Уже первого октября Венгрия начнет получать газ "Газпрома" через газопровод "Турецкий поток" и далее через газотранспортные системы юго-восточной Европы", - сказала Бурмистрова.
Она добавила, что во многом это стало возможно благодаря усилиям болгарских, сербских и венгерских компаний, которые стали развивать свою национальную газотранспортную систему. "Таким образом, теперь уже семь европейских стран будут получать российский газ по новому и надежному маршруту", - сказала Бурмистрова.
Она добавила, что во многом это стало возможно благодаря усилиям болгарских, сербских и венгерских компаний, которые стали развивать свою национальную газотранспортную систему. "Таким образом, теперь уже семь европейских стран будут получать российский газ по новому и надежному маршруту", - сказала Бурмистрова.
Соглашение, которое вступит в силу 1 октября, предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.
Венгрия по итогам 2020 года импортировала 8,6 миллиарда кубометров российского газа. Это второй по величине показатель за 12 лет.
Венгрия по итогам 2020 года импортировала 8,6 миллиарда кубометров российского газа. Это второй по величине показатель за 12 лет.