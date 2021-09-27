https://ru.sputnik.md/20210927/kishinev-antikorruptsionnuyu-strategiyu-45081956.html
В примэрии Кишинева разрабатывают Антикоррупционную стратегию на 2021-2025 годы
В примэрии Кишинева разрабатывают Антикоррупционную стратегию на 2021-2025 годы
В примэрии Кишинева разрабатывают Антикоррупционную стратегию 2021-2025 годы
2021-09-27T18:17+0300
2021-09-27T18:17+0300
2021-09-27T18:17+0300
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КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. В примэрии Кишинева работают над документом по Антикоррупционной стратегии на 2021-2025 годы. Об этом сообщил столичный градоначальник Ион Чебан. По его данным, разработка проходит в сотрудничестве со специалистами Программы развития ООН. Он добавил, что создание атмосферы добросовестности, подотчетности, прозрачности и сопротивления коррупционным рискам госслужащих в органах местного публичного управления является стратегическим направлением для примэрии Кишинева. Так, на прошедшей неделе специалистами были организованы занятия для персонала генеральных управлений примэрии. К концу недели эксперты представят окончательный вариант Антикоррупционной стратегии, которая должна быть презентована до конца октября. Чебан пояснил, что в течение ноября пройдут обсуждения и консультации, одобренные Национальным антикоррупционным центром, а в конце года Антикоррупционную стратегию предложат для утверждения в Мунсовете.
https://ru.sputnik.md/20210908/deyatelnost-nats-budet-pod-parlamentskim-kontrolem-44594319.html
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в молдове, кишинев, ион чебан, молдова, примэрия кишинева
В примэрии Кишинева разрабатывают Антикоррупционную стратегию на 2021-2025 годы
Окончательный вариант документа представят к концу недели, а после общественных обсуждений и одобрения Антикоррупционного центра стратегию представят к голосованию в Мунсовете.
КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. В примэрии Кишинева работают над документом по Антикоррупционной стратегии на 2021-2025 годы. Об этом сообщил столичный градоначальник Ион Чебан.
По его данным, разработка проходит в сотрудничестве со специалистами Программы развития ООН.
Группа экспертов из Центра анализа и предотвращения коррупции разрабатывает для муниципия Кишинев местный план борьбы с коррупцией.
Он добавил, что создание атмосферы добросовестности, подотчетности, прозрачности и сопротивления коррупционным рискам госслужащих в органах местного публичного управления является стратегическим направлением для примэрии Кишинева.
Так, на прошедшей неделе специалистами были организованы занятия для персонала генеральных управлений примэрии.
К концу недели эксперты представят окончательный вариант Антикоррупционной стратегии, которая должна быть презентована до конца октября.
Чебан пояснил, что в течение ноября пройдут обсуждения и консультации, одобренные Национальным антикоррупционным центром, а в конце года Антикоррупционную стратегию предложат для утверждения в Мунсовете.