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В Кишиневе выросло количество детей с COVID-19
В Кишиневе выросло количество детей с COVID-19
В Кишиневе выросло количество детей с COVID-19
2021-09-27T11:17+0300
2021-09-27T11:19+0300
коронавирус
в молдове
кишинев
ион чебан
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КИШИНЕВ, 27 сен – Sputnik. В Кишиневе увеличилось количество детей, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщил градоначальник Ион Чебан на еженедельном заседании муниципальных служб в понедельник.В связи с этим, как рассказал примар, представители муниципальных властей направили в Министерство образования запрос по рассмотрению моделей деятельности школьных учреждений, чтобы позволить учащимся 1-4 классов и выпускникам продолжить учиться с физическим присутствием в классах.В то же время Чебан отметил, что в учебных заведениях столицы "достигнут порог коллективного иммунитета" в связи с высоким уровнем вакцинации среди дидактических кадров, но, несмотря на это, эпидемиологическая ситуация "остается непредсказуемой".Примар добавил, что в столице также продолжается бесплатное тестирование учителей на коронавирус (раз в 14 дней).Кроме того, Чебан выразил сожаление, что несколько учителей за последние дни уволились из-за условий о регулярном тестировании."Уважаемые учителя, если вы ушли из системы образования, знайте, что нам очень нужны учителя в столице", - отметил Чебан.По словам градоначальника, молодые специалисты в этой области могут воспользоваться услугой, которая предусматривает ежемесячную выплату в 1000 леев за аренду квартиры.
https://ru.sputnik.md/20210922/gagauzia-vaktsinatsiya-shkoly-44946039.html
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Юлия Липовая
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в молдове, кишинев, ион чебан, молдова, школа, вакцинация

В Кишиневе выросло количество детей с COVID-19

11:17 27.09.2021 (обновлено: 11:19 27.09.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausGimnaziul Ciutești raionul Nisporeni
Gimnaziul Ciutești raionul Nisporeni - Sputnik Молдова, 1920, 27.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая
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В примэрии Кишинева рассказали о текущей ситуации в сфере образования в связи с пандемией коронавируса.
КИШИНЕВ, 27 сен – Sputnik. В Кишиневе увеличилось количество детей, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщил градоначальник Ион Чебан на еженедельном заседании муниципальных служб в понедельник.
"Детская больница переполнена. Мы приняли решение организовать еще 63 койки для лечения от коронавируса в Детской больнице имени Валентина Игнатенко", - заявил Чебан.
В связи с этим, как рассказал примар, представители муниципальных властей направили в Министерство образования запрос по рассмотрению моделей деятельности школьных учреждений, чтобы позволить учащимся 1-4 классов и выпускникам продолжить учиться с физическим присутствием в классах.
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В то же время Чебан отметил, что в учебных заведениях столицы "достигнут порог коллективного иммунитета" в связи с высоким уровнем вакцинации среди дидактических кадров, но, несмотря на это, эпидемиологическая ситуация "остается непредсказуемой".
Примар добавил, что в столице также продолжается бесплатное тестирование учителей на коронавирус (раз в 14 дней).
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Кроме того, Чебан выразил сожаление, что несколько учителей за последние дни уволились из-за условий о регулярном тестировании.
"Уважаемые учителя, если вы ушли из системы образования, знайте, что нам очень нужны учителя в столице", - отметил Чебан.
По словам градоначальника, молодые специалисты в этой области могут воспользоваться услугой, которая предусматривает ежемесячную выплату в 1000 леев за аренду квартиры.
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