https://ru.sputnik.md/20210927/kishinev-vyroslo-kolichestvo-detey-covid-19-45069427.html

В Кишиневе выросло количество детей с COVID-19

В Кишиневе выросло количество детей с COVID-19

В Кишиневе выросло количество детей с COVID-19

2021-09-27T11:17+0300

2021-09-27T11:17+0300

2021-09-27T11:19+0300

коронавирус

в молдове

кишинев

ион чебан

молдова

школа

вакцинация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/05/31180105_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_3501f45ab05fea8e472ae1fbcb49555c.jpg

КИШИНЕВ, 27 сен – Sputnik. В Кишиневе увеличилось количество детей, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщил градоначальник Ион Чебан на еженедельном заседании муниципальных служб в понедельник.В связи с этим, как рассказал примар, представители муниципальных властей направили в Министерство образования запрос по рассмотрению моделей деятельности школьных учреждений, чтобы позволить учащимся 1-4 классов и выпускникам продолжить учиться с физическим присутствием в классах.В то же время Чебан отметил, что в учебных заведениях столицы "достигнут порог коллективного иммунитета" в связи с высоким уровнем вакцинации среди дидактических кадров, но, несмотря на это, эпидемиологическая ситуация "остается непредсказуемой".Примар добавил, что в столице также продолжается бесплатное тестирование учителей на коронавирус (раз в 14 дней).Кроме того, Чебан выразил сожаление, что несколько учителей за последние дни уволились из-за условий о регулярном тестировании."Уважаемые учителя, если вы ушли из системы образования, знайте, что нам очень нужны учителя в столице", - отметил Чебан.По словам градоначальника, молодые специалисты в этой области могут воспользоваться услугой, которая предусматривает ежемесячную выплату в 1000 леев за аренду квартиры.

https://ru.sputnik.md/20210922/gagauzia-vaktsinatsiya-shkoly-44946039.html

https://ru.sputnik.md/20210922/sleduet-li-detey-v-moldove-privivat-ot-koronavirusa-44952938.html

кишинев

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, кишинев, ион чебан, молдова, школа, вакцинация