https://ru.sputnik.md/20210927/kitay-zayavil-chto-priverzhen-printsipu-neprimeneniya-yadernogo-oruzhiya-pervym--45070414.html

Китай заявил, что привержен принципу неприменения ядерного оружия первым

Китай заявил, что привержен принципу неприменения ядерного оружия первым

Китай заявил, что привержен принципу неприменения ядерного оружия первым

2021-09-27T13:28+0300

2021-09-27T13:28+0300

2021-09-27T13:28+0300

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ядерное оружие

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КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Китай привержен принципу неприменения ядерного оружия первым, позиция Пекина в этом вопросе последовательна и ясна, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает РИА Новости.Она также подчеркнула, что каждый человек имеет право выражать свое мнение.Как ранее сообщило издание Daily Mail, бывший заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ша Цзукан заявил, что Пекину следует отказаться от политики неприменения ядерного оружия первым и дать отпор новым союзам, которые создает Вашингтон. В частности, речь идет об альянсе AUKUS между США, Австралией и Великобританией: он демонстрирует растущее военное присутствие этих стран по соседству с Китаем, считает Ша Цзукан.

https://ru.sputnik.md/20210923/kitay-k-2035-godu-vyyti-v-lidery-ntellektualnoy-sobstvennosti-44995901.html

китай

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в мире, китай, ядерное оружие