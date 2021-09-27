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Китай заявил, что привержен принципу неприменения ядерного оружия первым
Китай заявил, что привержен принципу неприменения ядерного оружия первым
Китай заявил, что привержен принципу неприменения ядерного оружия первым
2021-09-27T13:28+0300
2021-09-27T13:28+0300
политика
в мире
китай
ядерное оружие
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КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Китай привержен принципу неприменения ядерного оружия первым, позиция Пекина в этом вопросе последовательна и ясна, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает РИА Новости.Она также подчеркнула, что каждый человек имеет право выражать свое мнение.Как ранее сообщило издание Daily Mail, бывший заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ша Цзукан заявил, что Пекину следует отказаться от политики неприменения ядерного оружия первым и дать отпор новым союзам, которые создает Вашингтон. В частности, речь идет об альянсе AUKUS между США, Австралией и Великобританией: он демонстрирует растущее военное присутствие этих стран по соседству с Китаем, считает Ша Цзукан.
https://ru.sputnik.md/20210923/kitay-k-2035-godu-vyyti-v-lidery-ntellektualnoy-sobstvennosti-44995901.html
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в мире, китай, ядерное оружие

Китай заявил, что привержен принципу неприменения ядерного оружия первым

13:28 27.09.2021
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© AFP 2021 / Wang ZhaoСтуденты с флагами на праздновании 100-летия Коммунистической партии Китая в Пекине
Студенты с флагами на праздновании 100-летия Коммунистической партии Китая в Пекине - Sputnik Молдова, 1920, 27.09.2021
© AFP 2021 / Wang Zhao
Представитель МИД Поднебесной заявила, что позиция КНР в этом вопросе "последовательна и ясна".
КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Китай привержен принципу неприменения ядерного оружия первым, позиция Пекина в этом вопросе последовательна и ясна, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает РИА Новости.
"Ядерная политика Китая ясна и последовательна, Китай активно выступает за полное запрещение и окончательное уничтожение ядерного оружия, Китай взял на себя обязательство никогда и ни при каких условиях не применять ядерное оружие первым", - заявила дипломат.
Она также подчеркнула, что каждый человек имеет право выражать свое мнение.
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Как ранее сообщило издание Daily Mail, бывший заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ша Цзукан заявил, что Пекину следует отказаться от политики неприменения ядерного оружия первым и дать отпор новым союзам, которые создает Вашингтон. В частности, речь идет об альянсе AUKUS между США, Австралией и Великобританией: он демонстрирует растущее военное присутствие этих стран по соседству с Китаем, считает Ша Цзукан.
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