https://ru.sputnik.md/20210927/kitoroage-kak-reanimirovat-moldavskiy-futbol-45009066.html

Китороагэ: как реанимировать молдавский футбол

Китороагэ: как реанимировать молдавский футбол

Обозреватель Sputnik Молдова рассказал о необходимой реформе футбольных школ и привел примеры командных и индивидуальных видов молдавского спорта.

2021-09-27T09:00+0300

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Китороагэ: как реанимировать молдавский футбол Китороагэ: как реанимировать молдавский футбол

Вся система детских и юношеских футбольных школ Молдовы нуждается в реформе. Не в последнюю очередь там тоже замечен феномен коррупции, когда дети, которые должны играть, не всегда играют в первых командах. Кроме этого, на ребенка оказывает влияние и фактор семьи, в которой он живет и растет, так как многие тренеры жалуются на серьезное вмешательство родителей в тренировочный процесс и формирование команд. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал обозреватель агентства Дмитрий Китороагэ.В заключении Китороагэ напомнил, что в командных видах спорта, где 11 игроков, все сложнее. Среди игроков футбольной команды "Шериф" самыми интересными футболистами являются выходцы из африканской Республики Мали, где еще 20 лет назад о футболе никто не знал. Для нашей страны это пример того, как Молдова должна переформатировать детский и юношеский футбол, чтобы через 15-20 лет было о чем говорить.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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