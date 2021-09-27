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Китороагэ: как реанимировать молдавский футбол
Китороагэ: как реанимировать молдавский футбол
Обозреватель Sputnik Молдова рассказал о необходимой реформе футбольных школ и привел примеры командных и индивидуальных видов молдавского спорта.
2021-09-27T09:00+0300
2021-09-27T09:00+0300
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Китороагэ: как реанимировать молдавский футбол
Китороагэ: как реанимировать молдавский футбол
Вся система детских и юношеских футбольных школ Молдовы нуждается в реформе. Не в последнюю очередь там тоже замечен феномен коррупции, когда дети, которые должны играть, не всегда играют в первых командах. Кроме этого, на ребенка оказывает влияние и фактор семьи, в которой он живет и растет, так как многие тренеры жалуются на серьезное вмешательство родителей в тренировочный процесс и формирование команд. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал обозреватель агентства Дмитрий Китороагэ.В заключении Китороагэ напомнил, что в командных видах спорта, где 11 игроков, все сложнее. Среди игроков футбольной команды "Шериф" самыми интересными футболистами являются выходцы из африканской Республики Мали, где еще 20 лет назад о футболе никто не знал. Для нашей страны это пример того, как Молдова должна переформатировать детский и юношеский футбол, чтобы через 15-20 лет было о чем говорить.
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Валентина Топоривская
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экспертиза, подкасты, аудио, спорт

Китороагэ: как реанимировать молдавский футбол

09:00 27.09.2021
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Радио
Китороагэ: как реанимировать молдавский футбол
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Обозреватель Sputnik Молдова рассказал о необходимой реформе футбольных школ и привел примеры командных и индивидуальных видов молдавского спорта.
Вся система детских и юношеских футбольных школ Молдовы нуждается в реформе. Не в последнюю очередь там тоже замечен феномен коррупции, когда дети, которые должны играть, не всегда играют в первых командах. Кроме этого, на ребенка оказывает влияние и фактор семьи, в которой он живет и растет, так как многие тренеры жалуются на серьезное вмешательство родителей в тренировочный процесс и формирование команд. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал обозреватель агентства Дмитрий Китороагэ.

"До тех пор, пока не будет чистого футбола в юношеских командах, невозможно говорить о реанимации футбола в Молдове. Сегодня это отражает все молдавское общество, а не только футбол. Это наше отношение к спорту, другим людям и ближнему. Футбол - командная игра. В индивидуальных видах спорта нет финансирования и мощной системы, которая была в советское время, но наши спортсмены продолжают показывать результаты на чемпионатах Европы и мира", - считает эксперт.

В заключении Китороагэ напомнил, что в командных видах спорта, где 11 игроков, все сложнее. Среди игроков футбольной команды "Шериф" самыми интересными футболистами являются выходцы из африканской Республики Мали, где еще 20 лет назад о футболе никто не знал. Для нашей страны это пример того, как Молдова должна переформатировать детский и юношеский футбол, чтобы через 15-20 лет было о чем говорить.
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