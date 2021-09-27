https://ru.sputnik.md/20210927/kitoroage-kak-reanimirovat-moldavskiy-futbol-45009066.html
Китороагэ: как реанимировать молдавский футбол
Китороагэ: как реанимировать молдавский футбол
Обозреватель Sputnik Молдова рассказал о необходимой реформе футбольных школ и привел примеры командных и индивидуальных видов молдавского спорта.
2021-09-27T09:00+0300
2021-09-27T09:00+0300
2021-09-27T09:00+0300
радио
экспертиза
подкасты
спорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/18/45009132_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_c1bfb7a8f99cc21f6105b09a126ff104.jpg
Китороагэ: как реанимировать молдавский футбол
Китороагэ: как реанимировать молдавский футбол
Вся система детских и юношеских футбольных школ Молдовы нуждается в реформе. Не в последнюю очередь там тоже замечен феномен коррупции, когда дети, которые должны играть, не всегда играют в первых командах. Кроме этого, на ребенка оказывает влияние и фактор семьи, в которой он живет и растет, так как многие тренеры жалуются на серьезное вмешательство родителей в тренировочный процесс и формирование команд. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал обозреватель агентства Дмитрий Китороагэ.В заключении Китороагэ напомнил, что в командных видах спорта, где 11 игроков, все сложнее. Среди игроков футбольной команды "Шериф" самыми интересными футболистами являются выходцы из африканской Республики Мали, где еще 20 лет назад о футболе никто не знал. Для нашей страны это пример того, как Молдова должна переформатировать детский и юношеский футбол, чтобы через 15-20 лет было о чем говорить.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/18/45009132_24:0:592:426_1920x0_80_0_0_7f5e0a3e2286179cf699231d68ebd361.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
экспертиза, подкасты, аудио, спорт
Китороагэ: как реанимировать молдавский футбол
Обозреватель Sputnik Молдова рассказал о необходимой реформе футбольных школ и привел примеры командных и индивидуальных видов молдавского спорта.
Вся система детских и юношеских футбольных школ Молдовы нуждается в реформе. Не в последнюю очередь там тоже замечен феномен коррупции, когда дети, которые должны играть, не всегда играют в первых командах. Кроме этого, на ребенка оказывает влияние и фактор семьи, в которой он живет и растет, так как многие тренеры жалуются на серьезное вмешательство родителей в тренировочный процесс и формирование команд. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова
рассказал обозреватель агентства Дмитрий Китороагэ.
"До тех пор, пока не будет чистого футбола в юношеских командах, невозможно говорить о реанимации футбола в Молдове. Сегодня это отражает все молдавское общество, а не только футбол. Это наше отношение к спорту, другим людям и ближнему. Футбол - командная игра. В индивидуальных видах спорта нет финансирования и мощной системы, которая была в советское время, но наши спортсмены продолжают показывать результаты на чемпионатах Европы и мира", - считает эксперт.
В заключении Китороагэ напомнил, что в командных видах спорта, где 11 игроков, все сложнее. Среди игроков футбольной команды "Шериф" самыми интересными футболистами являются выходцы из африканской Республики Мали, где еще 20 лет назад о футболе никто не знал. Для нашей страны это пример того, как Молдова должна переформатировать детский и юношеский футбол, чтобы через 15-20 лет было о чем говорить.