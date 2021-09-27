Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20210927/kurs-valyut-na-vtornik-dollar-idet-vpered-evro-otstupaet-45087283.html
Курс валют на вторник: доллар идет вперед, евро отступает
Курс валют на вторник: доллар идет вперед, евро отступает
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте. 27.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-27T22:01+0300
2021-09-27T22:01+0300
курс валют
доллар
евро
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2901/37/29013798_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2bd1cefaddcbd4570069e0698ec2f6e8.jpg
КИШИНЕВ, 27 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 28 сентября. Евро подешевеет, а доллар подорожает по отношению к молдавскому лею.Евро станет дешевле почти на четыре бана и закрепится на уровне 20,7202 лея.Доллар незначительно подорожает и будет стоить в понедельник 17,6982 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов.Что касается остальных валют, то 28 сентября подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2436 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6647 лея. Цена румынского лея упадет до 4,1871 в пересчете на национальную валюту.
https://ru.sputnik.md/20210923/moldovu-edut-predstaviteli-mvf-planakh-novaya-programma-podderzhki-44989985.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Александр Исаев
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2901/37/29013798_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_399970d391c2fe34d86a765b83dc3f8f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
курс валют, доллар, евро

Курс валют на вторник: доллар идет вперед, евро отступает

22:01 27.09.2021
140
© Sputnik / Miroslav RotariКурс валют
Курс валют - Sputnik Молдова, 1920, 27.09.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 27 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 28 сентября. Евро подешевеет, а доллар подорожает по отношению к молдавскому лею.
Евро станет дешевле почти на четыре бана и закрепится на уровне 20,7202 лея.
Доллар незначительно подорожает и будет стоить в понедельник 17,6982 лея.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов.
Международный валютный фонд - Sputnik Молдова, 1920, 23.09.2021
Экономика
Представители МВФ едут в Молдову: в планах новая программа поддержки
23 сентября, 15:48
227
Что касается остальных валют, то 28 сентября подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2436 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6647 лея. Цена румынского лея упадет до 4,1871 в пересчете на национальную валюту.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
23:15Официально: в Швейцарии разрешены однополые браки
22:48ВОЗ призывает соблюдать мораторий на ревакцинацию от COVID-19
22:30Очередной распил или необходимая реформа - почему ЖДМ ждет раздел
22:01Курс валют на вторник: доллар идет вперед, евро отступает
21:43Ученые: COVID-19 привел к сильнейшему снижению продолжительности жизни
21:21Квадратные метры: почему в Молдове так дорого купить квартиру
21:05Что привезли Молдавской армии в американском самолете
20:38Пациенты даже в коридорах - ковид-центр Комрата переполнен
20:10"Газпром" и Венгрия подписали контракт на поставку газа до 2036 года
19:43Руководство Молдовы несамостоятельно в отношениях с НАТО - эксперт
19:15Наталья Гаврилица и Жозеп Боррель встретились в Брюсселе
18:51Ночные проверки: полиция остановила десятки пьяных водителей
18:28Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:17В примэрии Кишинева разрабатывают Антикоррупционную стратегию на 2021-2025 годы
17:50Гаврилица попросила ЕС оказать помощь для поддержки малого и среднего бизнеса
17:22Сколько Молдова заплатила США за военную технику
16:58Боля: власти не общаются с "Газпромом", потому что знают - повышение цен неизбежно
16:35Полиция Лондона арестовала экоактивистов, приклеивших себя к асфальту
16:08Организатора восхождения на Эльбрус задержали
15:40Шойгу и Лавров останутся на постах министров