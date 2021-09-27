https://ru.sputnik.md/20210927/kurs-valyut-na-vtornik-dollar-idet-vpered-evro-otstupaet-45087283.html

Курс валют на вторник: доллар идет вперед, евро отступает

Курс валют на вторник: доллар идет вперед, евро отступает

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте. 27.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-27T22:01+0300

2021-09-27T22:01+0300

2021-09-27T22:01+0300

курс валют

доллар

евро

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КИШИНЕВ, 27 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 28 сентября. Евро подешевеет, а доллар подорожает по отношению к молдавскому лею.Евро станет дешевле почти на четыре бана и закрепится на уровне 20,7202 лея.Доллар незначительно подорожает и будет стоить в понедельник 17,6982 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов.Что касается остальных валют, то 28 сентября подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2436 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6647 лея. Цена румынского лея упадет до 4,1871 в пересчете на национальную валюту.

https://ru.sputnik.md/20210923/moldovu-edut-predstaviteli-mvf-planakh-novaya-programma-podderzhki-44989985.html

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Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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курс валют, доллар, евро