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Мир за сутки: новый бундестаг, дорогая нефть и "Шериф" в Мадриде
08:45 27.09.2021 (обновлено: 10:08 27.09.2021)
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© Sputnik / Алексей Витвицкий/
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КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. В результате прошедших в Германии 26 сентября выборов в бундестаг число депутатов вырастет с 709 до 735, в нем будет представлено шесть партий, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение ЦИК Германии после подсчета результатов со всех округов.
Крупнейшая фракция будет у социал-демократов (СДПГ), выигравших выборы - 206 депутатов. У фракции ХДС/ХСС будет 196 мест, у "Зеленых" - 118, Свободных демократов (СВДП) - 92, "Альтернативы для Германии" (АДГ) 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами - хотя партия не преодолела пятипроцентный барьер, она получила три прямых мандата и в соответствии с законодательством обрела право на фракцию, соответствующую 4,9% мест в бундестаге.
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Таким образом, для парламентского большинства необходимо 368 депутатов. Коалиции большинства могут сформировать: СДПГ с ХДС/ХСС (402 голосов), СДПГ с "Зелеными" и Свободными демократами (426 голосов), ХДС/ХСС с "Зелеными" и Свободными демократами (406 голосов). Коалиция левых партий, которая теоретически могла дать пространство для маневра СДПГ в коалиционных переговорах, практически невозможна - она набирает лишь 363 голоса и может стать правящей только при маловероятном исходе коалиционных переговоров, когда ни один кандидат в канцлеры не сможет получить большинство голосов при голосовании бундестага. Таких прецедентов в истории Германии не было.
Кроме того, в бундестаг избрался депутат от малой партии Союз южношлезвигских избирателей - у нее будет один голос, чего недостаточно для формирования фракции.
Кроме того, в бундестаг избрался депутат от малой партии Союз южношлезвигских избирателей - у нее будет один голос, чего недостаточно для формирования фракции.
В новом, 20, составе бундестаге СДПГ получит на 56 мест больше, ХДС/ХСС теряет 49 мандатов, "Зеленые" впервые будут представлены крупной фракцией - у них 51 голос больше. Свободные демократы получили 12 дополнительных мест по сравнению с бундестагом 19-го созыва, "Альтернатива для Германии" лишилась четырех мест, "Левые" потеряли 20 мандатов.
Цена на нефть Brent превысила 79 долларов за баррель
Мировые цены на нефть растут в понедельник утром более чем на 1%, при этом стоимость барреля Brent с поставкой в ноябре превысила 79 долларов впервые с 2018 года, благодаря наблюдающемуся росту спроса вкупе с ожиданием отставания предложения, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
По состоянию на 7.52 по Кишиневу цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,14%, до 78,11 доллара за баррель. При этом стоимость ноябрьских фьючерсов увеличивалась на 1,2%, до 79,03 доллара за баррель, а ранее в ходе торгов понедельника достигала 79,52 доллара. Показатель превысил 79 долларов за баррель впервые с 23 октября 2018 года.
По состоянию на 7.52 по Кишиневу цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,14%, до 78,11 доллара за баррель. При этом стоимость ноябрьских фьючерсов увеличивалась на 1,2%, до 79,03 доллара за баррель, а ранее в ходе торгов понедельника достигала 79,52 доллара. Показатель превысил 79 долларов за баррель впервые с 23 октября 2018 года.
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Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожают в то же время на 1,23%, до 74,89 доллара за баррель. Показатель ранее в ходе торгов превышал 75 долларов за баррель - впервые с 14 июля текущего года.
Рост цен на нефть происходит по мере улучшения перспектив со спросом на сырье в мире. Кроме того, запасы нефти в мире сокращаются, в США показатель близок к трехлетнему минимуму. В том, что касается предложения, страны ОПЕК+, как отмечает агентство Блумберг, ослабляют ограничения на добычу очень медленными темпами, что оказывает давление на предложение на мировом рынке.
"Поддержку росту стоимости нефти по-прежнему оказывают опасения по поводу предложения на энергетических рынках. Спрос выглядит так, как будто он будет выше, чем ожидалось в ближайшем будущем", - считает аналитик ING Уоррен Паттерсон (Warren Patterson), которого цитирует агентство.
"Шериф" вылетел в Мадрид
Тираспольский "Шериф" опубликовал в своем инстаграме пост с фотографией из аэропорта.
"Вылетаем в Мадрид. Пожелайте нам удачи", - написали спортсмены.
Успех, который "Шериф" показал в квалификационном раунде Лиги чемпионов, поднял Молдову в промежуточном рейтинге УЕФА на небывалую высоту.
Молдова вышла на шестое место в клубном рейтинге коэффициентов для футбольных ассоциаций сезона 2021/2022 года. И пока располагается между Нидерландами и Португалией. В этом рейтинге Молдова пока оставила позади такие футбольные страны, как Испания, Германия, Италия и Англия.
16 сентября, 19:16
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Клубный коэффициент сезонной ассоциации основан на очках, полученных всеми его клубами в данном сезоне в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций Европы. Высокое положение Молдовы в промежуточном рейтинге объясняется началом еврокубкового сезона и тем, что очки, завоеванные клубами, делятся на количество клубов, выступающих в еврокубках.
После игры с украинским "Шахтером" тираспольский "Шериф" занимает первое место в группе D.
Во вторник тираспольчанам предстоит встретиться на "Сантьяго Бернабеу" с мадридским "Реалом". Матч второго раунда группового этапа Лиги чемпионов "Реал" - "Шериф" начнется в 22.00.