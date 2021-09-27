https://ru.sputnik.md/20210927/mishel-na-vstreche-gavrilitsey-es-otkryt-dlya-podderzhki-moldovy-45076401.html

Мишель на встрече с Гаврилицей: ЕС открыт для поддержки Молдовы

Мишель на встрече с Гаврилицей: ЕС открыт для поддержки Молдовы

Мишель на встрече с Гаврилицей: ЕС открыт для поддержки Молдовы

2021-09-27T14:40+0300

2021-09-27T14:40+0300

2021-09-27T14:42+0300

политика

в мире

брюссель

молдова

шарль мишель

европейский союз

наталья гаврилица

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/1b/45076143_0:0:1601:901_1920x0_80_0_0_d9a88a59bd3f47f4f67c4f04640e08e3.jpg

КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица встретиласьв понедельник в Брюсселе с председателем Совета Европы Шарлем Мишелем. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Молдовы. Как отметили в ведомстве, Гаврилица поблагодарила высокопоставленного европейского чиновника за поддержку, которую Европейский Совет оказывает республике. По мнению премьера, эта поддержка чрезвычайно важна для укрепления демократических процессов, реформирования правосудия и государственных институтов, восстановления экономики и создания рабочих мест, а также повышения благосостояния граждан в Молдове. Официальные лица также обменялись мнениями о приоритетах саммита Восточного партнерства, который состоится в декабре. Ссылаясь на приоритеты возглавляемого ею правительства, Наталья Гаврилица рассказала о реформе юстиции и борьбе с коррупцией, включая расследование банковского мошенничества, борьбу с пандемией COVID-19 и пакет экономической и социальной поддержки, необходимый для возобновления экономического роста.Гаврилица выразила уверенность в том, что нынешний визит заложит основу для развития отношений между Молдовой и Европейским союзом, так что в следующий период можно будет продвигать диалог на высоком уровне по вопросам безопасности, правосудия, энергетики. В этом контексте Наталья Гаврилица отметила, что Молдова заинтересована в расширении сфер сотрудничества, а также в дальнейшем развитии национальной политики в соответствии с Соглашением об ассоциации.

https://ru.sputnik.md/20210927/premer-gavrilitsa-nakhoditsya-s-rabochim-vizitom-v-bryussele-45066450.html

брюссель

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в мире, брюссель, молдова, шарль мишель, европейский союз, наталья гаврилица