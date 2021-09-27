https://ru.sputnik.md/20210927/mishel-na-vstreche-gavrilitsey-es-otkryt-dlya-podderzhki-moldovy-45076401.html
Мишель на встрече с Гаврилицей: ЕС открыт для поддержки Молдовы
Мишель на встрече с Гаврилицей: ЕС открыт для поддержки Молдовы
Мишель на встрече с Гаврилицей: ЕС открыт для поддержки Молдовы
2021-09-27T14:40+0300
2021-09-27T14:40+0300
2021-09-27T14:42+0300
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КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица встретиласьв понедельник в Брюсселе с председателем Совета Европы Шарлем Мишелем. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Молдовы. Как отметили в ведомстве, Гаврилица поблагодарила высокопоставленного европейского чиновника за поддержку, которую Европейский Совет оказывает республике. По мнению премьера, эта поддержка чрезвычайно важна для укрепления демократических процессов, реформирования правосудия и государственных институтов, восстановления экономики и создания рабочих мест, а также повышения благосостояния граждан в Молдове. Официальные лица также обменялись мнениями о приоритетах саммита Восточного партнерства, который состоится в декабре. Ссылаясь на приоритеты возглавляемого ею правительства, Наталья Гаврилица рассказала о реформе юстиции и борьбе с коррупцией, включая расследование банковского мошенничества, борьбу с пандемией COVID-19 и пакет экономической и социальной поддержки, необходимый для возобновления экономического роста.Гаврилица выразила уверенность в том, что нынешний визит заложит основу для развития отношений между Молдовой и Европейским союзом, так что в следующий период можно будет продвигать диалог на высоком уровне по вопросам безопасности, правосудия, энергетики. В этом контексте Наталья Гаврилица отметила, что Молдова заинтересована в расширении сфер сотрудничества, а также в дальнейшем развитии национальной политики в соответствии с Соглашением об ассоциации.
https://ru.sputnik.md/20210927/premer-gavrilitsa-nakhoditsya-s-rabochim-vizitom-v-bryussele-45066450.html
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в мире, брюссель, молдова, шарль мишель, европейский союз, наталья гаврилица
Мишель на встрече с Гаврилицей: ЕС открыт для поддержки Молдовы
14:40 27.09.2021 (обновлено: 14:42 27.09.2021)
Молдавский премьер провела одну из встреч с европейским чиновником в ходе визита в Брюссель.
КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица встретиласьв понедельник в Брюсселе с председателем Совета Европы Шарлем Мишелем. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Молдовы.
Как отметили в ведомстве, Гаврилица поблагодарила высокопоставленного европейского чиновника за поддержку, которую Европейский Совет оказывает республике. По мнению премьера, эта поддержка чрезвычайно важна для укрепления демократических процессов, реформирования правосудия и государственных институтов, восстановления экономики и создания рабочих мест, а также повышения благосостояния граждан в Молдове.
Официальные лица также обменялись мнениями о приоритетах саммита Восточного партнерства, который состоится в декабре.
Ссылаясь на приоритеты возглавляемого ею правительства, Наталья Гаврилица рассказала о реформе юстиции и борьбе с коррупцией, включая расследование банковского мошенничества, борьбу с пандемией COVID-19 и пакет экономической и социальной поддержки, необходимый для возобновления экономического роста.
"ЕС готов и дальше поддерживать Республику Молдова и предлагаемую ею амбициозную программу реформ. Молдова является для нас важным и приоритетным партнером", - заявил Мишель на встрече с молдавским премьером.
Гаврилица выразила уверенность в том, что нынешний визит заложит основу для развития отношений между Молдовой и Европейским союзом, так что в следующий период можно будет продвигать диалог на высоком уровне по вопросам безопасности, правосудия, энергетики.
В этом контексте Наталья Гаврилица отметила, что Молдова заинтересована в расширении сфер сотрудничества, а также в дальнейшем развитии национальной политики в соответствии с Соглашением об ассоциации.