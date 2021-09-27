https://ru.sputnik.md/20210927/moldova-dorogo-kupit-kvartira-45087170.html

Квадратные метры: почему в Молдове так дорого купить квартиру

Квадратные метры: почему в Молдове так дорого купить квартиру

Квадратные метры: почему в Молдове так дорого купить квартиру

2021-09-27T21:21+0300

2021-09-27T21:21+0300

2021-09-27T21:21+0300

радио

квартиры

проблемы

молдова

рынок недвижимости

стоимость

дома

недвижимость

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/1b/45087720_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_9f7aaae8530596864fa001f7ffc7ebb3.jpg

Недвижимость остается главных сектором, куда граждане Молдовы продолжают вкладывать массово свои средства. Несмотря на кризисы, большие или не очень, компании и частные лица продолжают строить, возводить новые кварталы по окраинам Кишинева и в других городах страны Это видно невооруженным глазом.Между тем, несмотря на весомую конкуренцию на молдавском рынке недвижимости, цены на квадратный метр жилья на первичном рынке "новостроек" не только не падают, но и ощутимо растут.Есть и другие тенденции, при которых жители столицы и других городов Молдовы продают свои квартиры в частных домах и стремятся переехать в пригороды, обзавестись частным жильем.Могут ли российские строительные кампании инвесторы прийти с капиталом на молдавский рынок недвижимости, и к чему это приведет?О том, какова на данный момент обстановка на молдавском рынке недвижимости – в беседе в программе "Экспертиза" с гостем в студии Sputnik Молдова, председателем Союза агентств по недвижимости Ильей Сопивником.

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

квартиры, проблемы, молдова, рынок недвижимости, стоимость, дома, недвижимость, видео