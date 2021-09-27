https://ru.sputnik.md/20210927/moldova-dorogo-kupit-kvartira-45087170.html
Квадратные метры: почему в Молдове так дорого купить квартиру
Квадратные метры: почему в Молдове так дорого купить квартиру
Квадратные метры: почему в Молдове так дорого купить квартиру
2021-09-27T21:21+0300
2021-09-27T21:21+0300
2021-09-27T21:21+0300
радио
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рынок недвижимости
стоимость
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недвижимость
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Недвижимость остается главных сектором, куда граждане Молдовы продолжают вкладывать массово свои средства. Несмотря на кризисы, большие или не очень, компании и частные лица продолжают строить, возводить новые кварталы по окраинам Кишинева и в других городах страны Это видно невооруженным глазом.Между тем, несмотря на весомую конкуренцию на молдавском рынке недвижимости, цены на квадратный метр жилья на первичном рынке "новостроек" не только не падают, но и ощутимо растут.Есть и другие тенденции, при которых жители столицы и других городов Молдовы продают свои квартиры в частных домах и стремятся переехать в пригороды, обзавестись частным жильем.Могут ли российские строительные кампании инвесторы прийти с капиталом на молдавский рынок недвижимости, и к чему это приведет?О том, какова на данный момент обстановка на молдавском рынке недвижимости – в беседе в программе "Экспертиза" с гостем в студии Sputnik Молдова, председателем Союза агентств по недвижимости Ильей Сопивником.
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Андрей Петрик
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Андрей Петрик
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квартиры, проблемы, молдова, рынок недвижимости, стоимость, дома, недвижимость, видео
Квадратные метры: почему в Молдове так дорого купить квартиру
Несмотря на пандемию коронавируса, в Молдове бурными темпами идет возведение новых домов, а стоимость квадратных метров жилья в новостройках возрастает – в чем причины?
Недвижимость остается главных сектором, куда граждане Молдовы продолжают вкладывать массово свои средства. Несмотря на кризисы, большие или не очень, компании и частные лица продолжают строить, возводить новые кварталы по окраинам Кишинева и в других городах страны Это видно невооруженным глазом.
Между тем, несмотря на весомую конкуренцию на молдавском рынке недвижимости, цены на квадратный метр жилья на первичном рынке "новостроек" не только не падают, но и ощутимо растут.
Есть и другие тенденции, при которых жители столицы и других городов Молдовы продают свои квартиры в частных домах и стремятся переехать в пригороды, обзавестись частным жильем.
Могут ли российские строительные кампании инвесторы прийти с капиталом на молдавский рынок недвижимости, и к чему это приведет?
О том, какова на данный момент обстановка на молдавском рынке недвижимости – в беседе в программе "Экспертиза" с гостем в студии Sputnik Молдова
, председателем Союза агентств по недвижимости Ильей Сопивником.