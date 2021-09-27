Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова, 1920
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210927/moldova-dorogo-kupit-kvartira-45087170.html
Квадратные метры: почему в Молдове так дорого купить квартиру
Квадратные метры: почему в Молдове так дорого купить квартиру
Квадратные метры: почему в Молдове так дорого купить квартиру
2021-09-27T21:21+0300
2021-09-27T21:21+0300
радио
квартиры
проблемы
молдова
рынок недвижимости
стоимость
дома
недвижимость
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/1b/45087720_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_9f7aaae8530596864fa001f7ffc7ebb3.jpg
Недвижимость остается главных сектором, куда граждане Молдовы продолжают вкладывать массово свои средства. Несмотря на кризисы, большие или не очень, компании и частные лица продолжают строить, возводить новые кварталы по окраинам Кишинева и в других городах страны Это видно невооруженным глазом.Между тем, несмотря на весомую конкуренцию на молдавском рынке недвижимости, цены на квадратный метр жилья на первичном рынке "новостроек" не только не падают, но и ощутимо растут.Есть и другие тенденции, при которых жители столицы и других городов Молдовы продают свои квартиры в частных домах и стремятся переехать в пригороды, обзавестись частным жильем.Могут ли российские строительные кампании инвесторы прийти с капиталом на молдавский рынок недвижимости, и к чему это приведет?О том, какова на данный момент обстановка на молдавском рынке недвижимости – в беседе в программе "Экспертиза" с гостем в студии Sputnik Молдова, председателем Союза агентств по недвижимости Ильей Сопивником.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Андрей Петрик
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
Андрей Петрик
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/1b/45087720_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_507953fcfc56eb753c18b97097b4710c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
квартиры, проблемы, молдова, рынок недвижимости, стоимость, дома, недвижимость, видео

Квадратные метры: почему в Молдове так дорого купить квартиру

21:21 27.09.2021
227
Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
Несмотря на пандемию коронавируса, в Молдове бурными темпами идет возведение новых домов, а стоимость квадратных метров жилья в новостройках возрастает – в чем причины?
Недвижимость остается главных сектором, куда граждане Молдовы продолжают вкладывать массово свои средства. Несмотря на кризисы, большие или не очень, компании и частные лица продолжают строить, возводить новые кварталы по окраинам Кишинева и в других городах страны Это видно невооруженным глазом.
Между тем, несмотря на весомую конкуренцию на молдавском рынке недвижимости, цены на квадратный метр жилья на первичном рынке "новостроек" не только не падают, но и ощутимо растут.
Есть и другие тенденции, при которых жители столицы и других городов Молдовы продают свои квартиры в частных домах и стремятся переехать в пригороды, обзавестись частным жильем.
Могут ли российские строительные кампании инвесторы прийти с капиталом на молдавский рынок недвижимости, и к чему это приведет?
О том, какова на данный момент обстановка на молдавском рынке недвижимости – в беседе в программе "Экспертиза" с гостем в студии Sputnik Молдова, председателем Союза агентств по недвижимости Ильей Сопивником.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
23:15Официально: в Швейцарии разрешены однополые браки
22:48ВОЗ призывает соблюдать мораторий на ревакцинацию от COVID-19
22:30Очередной распил или необходимая реформа - почему ЖДМ ждет раздел
22:01Курс валют на вторник: доллар идет вперед, евро отступает
21:43Ученые: COVID-19 привел к сильнейшему снижению продолжительности жизни
21:21Квадратные метры: почему в Молдове так дорого купить квартиру
21:05Что привезли Молдавской армии в американском самолете
20:38Пациенты даже в коридорах - ковид-центр Комрата переполнен
20:10"Газпром" и Венгрия подписали контракт на поставку газа до 2036 года
19:43Руководство Молдовы несамостоятельно в отношениях с НАТО - эксперт
19:15Наталья Гаврилица и Жозеп Боррель встретились в Брюсселе
18:51Ночные проверки: полиция остановила десятки пьяных водителей
18:28Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:17В примэрии Кишинева разрабатывают Антикоррупционную стратегию на 2021-2025 годы
17:50Гаврилица попросила ЕС оказать помощь для поддержки малого и среднего бизнеса
17:22Сколько Молдова заплатила США за военную технику
16:58Боля: власти не общаются с "Газпромом", потому что знают - повышение цен неизбежно
16:35Полиция Лондона арестовала экоактивистов, приклеивших себя к асфальту
16:08Организатора восхождения на Эльбрус задержали
15:40Шойгу и Лавров останутся на постах министров