https://ru.sputnik.md/20210927/moldova-nesamostoyatelno-otnoshenia-nato-ekspert-45083031.html

Руководство Молдовы несамостоятельно в отношениях с НАТО - эксперт

Руководство Молдовы несамостоятельно в отношениях с НАТО - эксперт

Российский эксперт: руководство Молдовы несамостоятельно в отношениях с НАТО

2021-09-27T19:43+0300

2021-09-27T19:43+0300

2021-09-27T19:43+0300

нато

молдова

национальная армия

радио

в молдове

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Очередная партия "военно-технической помощи" Национальной армии Молдовы от НАТО – это продолжение попыток втянуть Молдову в сферу интересов Североатлантического альянса, считает российский военный эксперт Александр Хроленко.Однако, по мнению эксперта, Кишинев, действуя в русле интересов США и НАТО, вредит собственным национальным интересам.Хроленко утверждает, что нынешняя помощь техникой на пять миллионов долларов (половина стоимости современного танка) – это мизер даже для молдавской армии. Курс в НАТО не обещает ни перевооружения, ни усиления боеспособности Национальной армии Молдовы.К сожалению, говорит Хроленко, мы видим, насколько управляемо руководство в Кишиневе. Так, президент Санду встретилась с Дмитрием Козаком, они договорились о совместных действиях по утилизации боеприпасов в Приднестровье. После этого, напоминает эксперт, Саду поехала в США, где побеседовала с Соросом-младшим.Это, по его мнению, говорит о полной несамостоятельности сегодняшнего руководства Молдовы.

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2021

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