https://ru.sputnik.md/20210927/moldova-nesamostoyatelno-otnoshenia-nato-ekspert-45083031.html
Руководство Молдовы несамостоятельно в отношениях с НАТО - эксперт
Руководство Молдовы несамостоятельно в отношениях с НАТО - эксперт
Российский эксперт: руководство Молдовы несамостоятельно в отношениях с НАТО
2021-09-27T19:43+0300
2021-09-27T19:43+0300
2021-09-27T19:43+0300
нато
молдова
национальная армия
радио
в молдове
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Очередная партия "военно-технической помощи" Национальной армии Молдовы от НАТО – это продолжение попыток втянуть Молдову в сферу интересов Североатлантического альянса, считает российский военный эксперт Александр Хроленко.Однако, по мнению эксперта, Кишинев, действуя в русле интересов США и НАТО, вредит собственным национальным интересам.Хроленко утверждает, что нынешняя помощь техникой на пять миллионов долларов (половина стоимости современного танка) – это мизер даже для молдавской армии. Курс в НАТО не обещает ни перевооружения, ни усиления боеспособности Национальной армии Молдовы.К сожалению, говорит Хроленко, мы видим, насколько управляемо руководство в Кишиневе. Так, президент Санду встретилась с Дмитрием Козаком, они договорились о совместных действиях по утилизации боеприпасов в Приднестровье. После этого, напоминает эксперт, Саду поехала в США, где побеседовала с Соросом-младшим.Это, по его мнению, говорит о полной несамостоятельности сегодняшнего руководства Молдовы.
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Дмитрий Терехов
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MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
нато, молдова, национальная армия, видео, в молдове
Руководство Молдовы несамостоятельно в отношениях с НАТО - эксперт
В понедельник, 27 сентября, в аэропорту Кишинева приземлился военно-транспортный борт ВВС США, который доставил некую военную технику для Национальной армии РМ.
Очередная партия "военно-технической помощи" Национальной армии Молдовы от НАТО – это продолжение попыток втянуть Молдову в сферу интересов Североатлантического альянса, считает российский военный эксперт Александр Хроленко.
"Если говорить о существовании некоего курса молдавской армии в НАТО, то в этом никаких сомнений нет. Он был обозначен не один десяток лет назад. Кишинев достаточно настойчиво стремится в эту организацию, как и в Евросоюз. Подписаны соответствующие документы, на ближайшие несколько лет согласованы совместные действия – от участия в маневрах и обучения кадров молдавской армии в заведениях НАТО до совместных внешнеполитических акций", - говорит Хроленко.
Однако, по мнению эксперта, Кишинев, действуя в русле интересов США и НАТО, вредит собственным национальным интересам.
Хроленко утверждает, что нынешняя помощь техникой на пять миллионов долларов (половина стоимости современного танка) – это мизер даже для молдавской армии. Курс в НАТО не обещает ни перевооружения, ни усиления боеспособности Национальной армии Молдовы.
"Для примера. Два десятка лет в НАТО стран Балтии не принесли им ни одного собственного самолета или танка. И еще один убийственный факт: миллиарды долларов, потраченные на вооружение афганской армии, которые ушли впустую. Вот что может обещать Молдове и ее армии курс в НАТО", - полагает российский военный эксперт.
К сожалению, говорит Хроленко, мы видим, насколько управляемо руководство в Кишиневе. Так, президент Санду встретилась с Дмитрием Козаком, они договорились о совместных действиях по утилизации боеприпасов в Приднестровье. После этого, напоминает эксперт, Саду поехала в США, где побеседовала с Соросом-младшим.
"И тут же у нее меняется вектор настроения, тут же Санду заявляет о необходимости "немедленного вывода российских войск и оружия из Молдовы", - отмечает Хроленко.
Это, по его мнению, говорит о полной несамостоятельности сегодняшнего руководства Молдовы.