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Руководство Молдовы несамостоятельно в отношениях с НАТО - эксперт
Руководство Молдовы несамостоятельно в отношениях с НАТО - эксперт
Российский эксперт: руководство Молдовы несамостоятельно в отношениях с НАТО
2021-09-27T19:43+0300
2021-09-27T19:43+0300
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Очередная партия "военно-технической помощи" Национальной армии Молдовы от НАТО – это продолжение попыток втянуть Молдову в сферу интересов Североатлантического альянса, считает российский военный эксперт Александр Хроленко.Однако, по мнению эксперта, Кишинев, действуя в русле интересов США и НАТО, вредит собственным национальным интересам.Хроленко утверждает, что нынешняя помощь техникой на пять миллионов долларов (половина стоимости современного танка) – это мизер даже для молдавской армии. Курс в НАТО не обещает ни перевооружения, ни усиления боеспособности Национальной армии Молдовы.К сожалению, говорит Хроленко, мы видим, насколько управляемо руководство в Кишиневе. Так, президент Санду встретилась с Дмитрием Козаком, они договорились о совместных действиях по утилизации боеприпасов в Приднестровье. После этого, напоминает эксперт, Саду поехала в США, где побеседовала с Соросом-младшим.Это, по его мнению, говорит о полной несамостоятельности сегодняшнего руководства Молдовы.
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нато, молдова, национальная армия, видео, в молдове

Руководство Молдовы несамостоятельно в отношениях с НАТО - эксперт

19:43 27.09.2021
64
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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В понедельник, 27 сентября, в аэропорту Кишинева приземлился военно-транспортный борт ВВС США, который доставил некую военную технику для Национальной армии РМ.
Очередная партия "военно-технической помощи" Национальной армии Молдовы от НАТО – это продолжение попыток втянуть Молдову в сферу интересов Североатлантического альянса, считает российский военный эксперт Александр Хроленко.

"Если говорить о существовании некоего курса молдавской армии в НАТО, то в этом никаких сомнений нет. Он был обозначен не один десяток лет назад. Кишинев достаточно настойчиво стремится в эту организацию, как и в Евросоюз. Подписаны соответствующие документы, на ближайшие несколько лет согласованы совместные действия – от участия в маневрах и обучения кадров молдавской армии в заведениях НАТО до совместных внешнеполитических акций", - говорит Хроленко.

Однако, по мнению эксперта, Кишинев, действуя в русле интересов США и НАТО, вредит собственным национальным интересам.
Хроленко утверждает, что нынешняя помощь техникой на пять миллионов долларов (половина стоимости современного танка) – это мизер даже для молдавской армии. Курс в НАТО не обещает ни перевооружения, ни усиления боеспособности Национальной армии Молдовы.

"Для примера. Два десятка лет в НАТО стран Балтии не принесли им ни одного собственного самолета или танка. И еще один убийственный факт: миллиарды долларов, потраченные на вооружение афганской армии, которые ушли впустую. Вот что может обещать Молдове и ее армии курс в НАТО", - полагает российский военный эксперт.

К сожалению, говорит Хроленко, мы видим, насколько управляемо руководство в Кишиневе. Так, президент Санду встретилась с Дмитрием Козаком, они договорились о совместных действиях по утилизации боеприпасов в Приднестровье. После этого, напоминает эксперт, Саду поехала в США, где побеседовала с Соросом-младшим.
"И тут же у нее меняется вектор настроения, тут же Санду заявляет о необходимости "немедленного вывода российских войск и оружия из Молдовы", - отмечает Хроленко.
Это, по его мнению, говорит о полной несамостоятельности сегодняшнего руководства Молдовы.
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