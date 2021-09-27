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https://ru.sputnik.md/20210927/nare-tseny-toplivo-45071687.html
НАРЭ опубликовало цены на топливо: сколько стоит бензин
НАРЭ опубликовало цены на топливо: сколько стоит бензин
НАРЭ опубликовало цены на топливо: сколько стоит бензин
2021-09-27T12:48+0300
2021-09-27T12:48+0300
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КИШИНЕВ, 27 сен – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало новые максимальные цены на топливо, действительные на 27 сентября.Так, максимальная цена на 95-й бензин достигла 20,70 лея. Цена на дизель выросла на 11 банов и составляет 17,16 лея за литр.Напомним, что со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. Ранее ведомство в своем заявлении пояснило, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет увеличение средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье Северной Америки.Агентство уточнило, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение тенденций международного рынка в конечной стоимости.
https://ru.sputnik.md/20210923/nare-tseny-toplivo-44975017.html
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в молдове, молдова

НАРЭ опубликовало цены на топливо: сколько стоит бензин

12:48 27.09.2021
309
© Sputnik / Mihai Carausавтозаправка
автозаправка - Sputnik Молдова, 1920, 27.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Цены на топливо меняются каждый день. НАРЭ опубликовало максимальные цены на понедельник.
КИШИНЕВ, 27 сен – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало новые максимальные цены на топливо, действительные на 27 сентября.
Так, максимальная цена на 95-й бензин достигла 20,70 лея. Цена на дизель выросла на 11 банов и составляет 17,16 лея за литр.
Напомним, что со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. Ранее ведомство в своем заявлении пояснило, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет увеличение средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье Северной Америки.
автозаправка - Sputnik Молдова, 1920, 23.09.2021
Экономика
НАРЭ опубликовало цены на топливо: сколько стоит бензин
23 сентября, 10:21
2019
Агентство уточнило, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение тенденций международного рынка в конечной стоимости.
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