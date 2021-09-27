https://ru.sputnik.md/20210927/natalya-gavrilitsa-zhozep-borrel-bryussel-45083487.html

Наталья Гаврилица и Жозеп Боррель встретились в Брюсселе

Наталья Гаврилица и Жозеп Боррель встретились в Брюсселе

Премьер-министр Молдовы продолжает свой первый официальный визит в Европейский союз. 27.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-27T19:15+0300

2021-09-27T19:15+0300

2021-09-27T19:15+0300

политика

соглашение об ассоциации рм-ес

европейский союз

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица встретилась в Брюсселе с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.На совместном брифинге Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз поддерживает "амбициозную программу реформ" нового правительства, основанную на верховенстве закона, реформировании юстиции и борьбе с коррупцией.Боррель заверил Гаврилицу, что ЕС продолжит оказывать финансовую поддержку Молдове в реализации реформ и позитивно оценил стремление молдавского правительства к развитию политической ассоциации экономической интеграции с ЕС.Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности также заявил, что ЕС будет и далее руководствоваться принципами территориальной целостности и суверенитета Молдовы в вопросе урегулирования приднестровского конфликта.Во время переговоров было решено возобновить двусторонние консультации для определения путей к укреплению сотрудничества. Стороны продолжат диалог на заседании Совета ассоциации Молдова-ЕС, которое состоится в октябре, сообщил Боррель.Наталья Гаврилица, в свою очередь, заявила, что правительство Молдовы надеется на развитие отношений с ЕС.Премьер Молдовы выразила благодарность ЕС за выделение второго транша макрофинансовой помощи в рамках программы Omnibus.Гаврилица сообщила, что в ближайшие месяцы правительство Молдовы продолжит бороться с коррупцией, последствиями пандемического кризиса, фейковыми новостями и дезинформацией, стремясь к восстановлению экономики и созданию новых рабочих мест.Премьер заявила, что Восточное партнерство (ВП) "продолжает быть успехом" и что Молдова с оптимизмом смотрит на предстоящий в декабре 2021 года саммит ВП.

https://ru.sputnik.md/20210927/gavrilitsa-es-pomosch-malii-srednii-biznes-45081660.html

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соглашение об ассоциации рм-ес, европейский союз, наталья гаврилица