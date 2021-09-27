https://ru.sputnik.md/20210927/neskolko-deputatov-moldovy-prinimayut-uchastie-plenume-pase-45073396.html

Несколько депутатов Молдовы принимают участие в пленуме ПАСЕ

Несколько депутатов Молдовы принимают участие в пленуме ПАСЕ

Несколько депутатов Молдовы принимают участие в пленуме ПАСЕ

2021-09-27T13:10+0300

2021-09-27T13:10+0300

2021-09-27T13:10+0300

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пасе

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КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Делегация парламента Молдовы с 27 по 30 сентября принимает участие в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге. Сессия проходит в смешанном формате - онлайн и с физическим присутствием депутатов. В ходе заседания пленум утвердит полномочия Национальной делегации Молдовы в ПАСЕ.В молдавскую делегацию вошли председатель национальной делегации ПАСЕ Ион Гроза, также он является вице-председателем парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции. Молдова представлена и другими депутатами в делегации ПАСЕ: это вице-спикеры Михай Попшой и Влад Батрынча, вице-председатель парламентской комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и прессе Адела Рэиляну, а также секретарь парламентской комиссии по правам человека и межэтническим отношениям Наталья Давидович.Парламентарии примут участие в презентации отчета о деятельности бюро и постоянного комитета ПАСЕ, который включает тему наблюдения за внеочередными выборами в законодательный орган Молдовы. В повестке дня ПАСЕ также выборы судей ЕСПЧ, в том числе представителя нашей страны. В то же время официальные лица из Кишинева намерены принять участие в серии встреч с президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы Риком Даемсом и содокладчиками ПАСЕ по Молдове.

https://ru.sputnik.md/20210611/predvybornaya-missiya-pase-v-moldove-proshel-ryad-vstrech-35088555.html

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в мире, молдова, пасе