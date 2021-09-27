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Несколько депутатов Молдовы принимают участие в пленуме ПАСЕ
Несколько депутатов Молдовы принимают участие в пленуме ПАСЕ
Несколько депутатов Молдовы принимают участие в пленуме ПАСЕ
2021-09-27T13:10+0300
2021-09-27T13:10+0300
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КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Делегация парламента Молдовы с 27 по 30 сентября принимает участие в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге. Сессия проходит в смешанном формате - онлайн и с физическим присутствием депутатов. В ходе заседания пленум утвердит полномочия Национальной делегации Молдовы в ПАСЕ.В молдавскую делегацию вошли председатель национальной делегации ПАСЕ Ион Гроза, также он является вице-председателем парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции. Молдова представлена и другими депутатами в делегации ПАСЕ: это вице-спикеры Михай Попшой и Влад Батрынча, вице-председатель парламентской комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и прессе Адела Рэиляну, а также секретарь парламентской комиссии по правам человека и межэтническим отношениям Наталья Давидович.Парламентарии примут участие в презентации отчета о деятельности бюро и постоянного комитета ПАСЕ, который включает тему наблюдения за внеочередными выборами в законодательный орган Молдовы. В повестке дня ПАСЕ также выборы судей ЕСПЧ, в том числе представителя нашей страны. В то же время официальные лица из Кишинева намерены принять участие в серии встреч с президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы Риком Даемсом и содокладчиками ПАСЕ по Молдове.
https://ru.sputnik.md/20210611/predvybornaya-missiya-pase-v-moldove-proshel-ryad-vstrech-35088555.html
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Юлия Липовая
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в мире, молдова, пасе

Несколько депутатов Молдовы принимают участие в пленуме ПАСЕ

13:10 27.09.2021
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© Sputnik / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗаседание ПАСЕ
Заседание ПАСЕ - Sputnik Молдова, 1920, 27.09.2021
© Sputnik / Доминик Бутен
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Ожидается, что пленум утвердит полномочия Национальной делегации Молдовы в ПАСЕ.
КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Делегация парламента Молдовы с 27 по 30 сентября принимает участие в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге. Сессия проходит в смешанном формате - онлайн и с физическим присутствием депутатов.
В ходе заседания пленум утвердит полномочия Национальной делегации Молдовы в ПАСЕ.
В молдавскую делегацию вошли председатель национальной делегации ПАСЕ Ион Гроза, также он является вице-председателем парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции.
Молдова представлена и другими депутатами в делегации ПАСЕ: это вице-спикеры Михай Попшой и Влад Батрынча, вице-председатель парламентской комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и прессе Адела Рэиляну, а также секретарь парламентской комиссии по правам человека и межэтническим отношениям Наталья Давидович.
Заседание ПАСЕ - Sputnik Молдова, 1920, 11.06.2021
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Предвыборная миссия ПАСЕ в Молдове: прошел ряд встреч
11 июня, 20:05
115
Парламентарии примут участие в презентации отчета о деятельности бюро и постоянного комитета ПАСЕ, который включает тему наблюдения за внеочередными выборами в законодательный орган Молдовы.
В повестке дня ПАСЕ также выборы судей ЕСПЧ, в том числе представителя нашей страны.
В то же время официальные лица из Кишинева намерены принять участие в серии встреч с президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы Риком Даемсом и содокладчиками ПАСЕ по Молдове.
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