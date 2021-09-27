https://ru.sputnik.md/20210927/nochnye-proverki-politsiya-ostanovila-desyatki-pyanykh-voditeley-45082663.html
Ночные проверки: полиция остановила десятки пьяных водителей
Ночные проверки: полиция остановила десятки пьяных водителей
Ночные проверки: полиция остановила десятки пьяных водителей
2021-09-27T18:51+0300
2021-09-27T18:51+0300
2021-09-27T18:56+0300
общество
в молдове
молдова
полиция
проверки
пьяные водители
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2606/74/26067494_0:104:1001:667_1920x0_80_0_0_a23cb30d3280d3f5e8905c2576447a00.jpg
КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. За прошедшую ночь патрульные полицейские задержали на дорогах 43 пьяных водителя. Об этом сообщили в Национальном инспекторате общественного порядка. По данным полиции, все водители были в состоянии сильного алкогольного опьянения, из них девять отказались пройти алкотест, а семеро отделались делами о правонарушении и штрафами. Также в ходе проверок было зафиксировано 1530 случаев превышения скорости. Напомним, до конца сентября полиция проводит кампанию "Снизь скорость. Спеши медленно".Как отметили в полиции, начиная с 1 октября полиция на протяжении месяца будет проводить операцию "Тулбурел", целью которой является выявление именно пьяных водителей за рулем авто.
https://ru.sputnik.md/20210912/vnimanie-voditeli-radary-politsii-44688174.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2606/74/26067494_0:0:889:667_1920x0_80_0_0_ef2c8093e785a3e5079c2680b3eef8cb.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, полиция, проверки, пьяные водители
Ночные проверки: полиция остановила десятки пьяных водителей
18:51 27.09.2021 (обновлено: 18:56 27.09.2021)
Полицейские провели крупные ночные проверки на дорогах Молдовы.
КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. За прошедшую ночь патрульные полицейские задержали на дорогах 43 пьяных водителя. Об этом сообщили в Национальном инспекторате общественного порядка.
По данным полиции, все водители были в состоянии сильного алкогольного опьянения, из них девять отказались пройти алкотест, а семеро отделались делами о правонарушении и штрафами.
Также в ходе проверок было зафиксировано 1530 случаев превышения скорости.
Напомним, до конца сентября полиция проводит кампанию "Снизь скорость. Спеши медленно".
Как отметили в полиции, начиная с 1 октября полиция на протяжении месяца будет проводить операцию "Тулбурел", целью которой является выявление именно пьяных водителей за рулем авто.