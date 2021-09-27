https://ru.sputnik.md/20210927/nochnye-proverki-politsiya-ostanovila-desyatki-pyanykh-voditeley-45082663.html

Ночные проверки: полиция остановила десятки пьяных водителей

Ночные проверки: полиция остановила десятки пьяных водителей

Ночные проверки: полиция остановила десятки пьяных водителей

2021-09-27T18:51+0300

2021-09-27T18:51+0300

2021-09-27T18:56+0300

общество

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молдова

полиция

проверки

пьяные водители

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КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. За прошедшую ночь патрульные полицейские задержали на дорогах 43 пьяных водителя. Об этом сообщили в Национальном инспекторате общественного порядка. По данным полиции, все водители были в состоянии сильного алкогольного опьянения, из них девять отказались пройти алкотест, а семеро отделались делами о правонарушении и штрафами. Также в ходе проверок было зафиксировано 1530 случаев превышения скорости. Напомним, до конца сентября полиция проводит кампанию "Снизь скорость. Спеши медленно".Как отметили в полиции, начиная с 1 октября полиция на протяжении месяца будет проводить операцию "Тулбурел", целью которой является выявление именно пьяных водителей за рулем авто.

https://ru.sputnik.md/20210912/vnimanie-voditeli-radary-politsii-44688174.html

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в молдове, молдова, полиция, проверки, пьяные водители