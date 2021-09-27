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Ночные проверки: полиция остановила десятки пьяных водителей
Ночные проверки: полиция остановила десятки пьяных водителей
Ночные проверки: полиция остановила десятки пьяных водителей
2021-09-27T18:51+0300
2021-09-27T18:56+0300
общество
в молдове
молдова
полиция
проверки
пьяные водители
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КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. За прошедшую ночь патрульные полицейские задержали на дорогах 43 пьяных водителя. Об этом сообщили в Национальном инспекторате общественного порядка. По данным полиции, все водители были в состоянии сильного алкогольного опьянения, из них девять отказались пройти алкотест, а семеро отделались делами о правонарушении и штрафами. Также в ходе проверок было зафиксировано 1530 случаев превышения скорости. Напомним, до конца сентября полиция проводит кампанию "Снизь скорость. Спеши медленно".Как отметили в полиции, начиная с 1 октября полиция на протяжении месяца будет проводить операцию "Тулбурел", целью которой является выявление именно пьяных водителей за рулем авто.
https://ru.sputnik.md/20210912/vnimanie-voditeli-radary-politsii-44688174.html
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в молдове, молдова, полиция, проверки, пьяные водители

Ночные проверки: полиция остановила десятки пьяных водителей

18:51 27.09.2021 (обновлено: 18:56 27.09.2021)
125
© Photo : Facebook / Inspectoratul Național de Patrulare al IGPPoliția patrulare
Poliția patrulare - Sputnik Молдова, 1920, 27.09.2021
© Photo : Facebook / Inspectoratul Național de Patrulare al IGP
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Полицейские провели крупные ночные проверки на дорогах Молдовы.
КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. За прошедшую ночь патрульные полицейские задержали на дорогах 43 пьяных водителя. Об этом сообщили в Национальном инспекторате общественного порядка.
По данным полиции, все водители были в состоянии сильного алкогольного опьянения, из них девять отказались пройти алкотест, а семеро отделались делами о правонарушении и штрафами.
Также в ходе проверок было зафиксировано 1530 случаев превышения скорости.
Напомним, до конца сентября полиция проводит кампанию "Снизь скорость. Спеши медленно".
Милиция в Белоруссии - Sputnik Молдова, 1920, 12.09.2021
Общество
Внимание, водители: где находятся радары полиции - полный список
12 сентября, 14:21
285
Как отметили в полиции, начиная с 1 октября полиция на протяжении месяца будет проводить операцию "Тулбурел", целью которой является выявление именно пьяных водителей за рулем авто.
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